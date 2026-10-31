Ovo sujo? Lavar antes do uso e cozinhar bem evitam a Salmonella

O hábito de preparar o café da manhã ou organizar a geladeira com ovos parece banal, mas esconde um detalhe de higiene que muita gente ignora: a importância de lavar as mãos imediatamente após tocar na casca. Embora a superfície pareça limpa, ela pode ser um reservatório invisível de bactérias, como a Salmonella, que se deslocam facilmente para o rosto, celulares e utensílios de cozinha.

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O risco da contaminação cruzada

Esse fenômeno é conhecido como contaminação cruzada. Quando manipulamos ovos crus e não higienizamos as mãos, transportamos micro-organismos perigosos para outras superfícies. Para evitar o risco de salmonelose, a orientação, endossada por especialistas e centros de controle de doenças, é lavar as mãos com sabão por pelo menos 20 segundos após qualquer contato com o produto.

Por que não lavar os ovos antes da hora?

Existe uma tendência comum de lavar os ovos logo após a compra para "limpá-los". No entanto, essa prática é contraindicada. A casca possui uma película protetora natural que sela os poros e impede a entrada de patógenos no interior do ovo. Segundo o médico Mikhail Gavrikin, remover essa camada prematuramente reduz drasticamente a vida útil do alimento: o tempo de conservação pode cair de 25 para apenas 12 dias, já que as bactérias conseguem penetrar na casca com mais facilidade.

A recomendação prática é limpar a casca apenas no momento exato do uso, preferencialmente com água morna e sabão, secando a superfície antes de quebrá-los.

O papel do cozimento na segurança

A escolha do ponto da gema também influencia a segurança alimentar. Pratos com centros moles, como ovos pochê ou fritos com gema líquida, mantêm a exposição a riscos se o produto estiver contaminado. De acordo com a médica infectologista Svetlana Polyakova, o método mais seguro para eliminar micro-organismos perigosos vindos de produtos avícolas é o tratamento térmico prolongado, sendo recomendada a fervura por pelo menos dez minutos após a água atingir o ponto de ebulição.

Como a adequação de cada hábito alimentar depende do estado de saúde individual, é importante consultar o médico assistente para entender quais precauções são essenciais para cada caso, especialmente para pessoas com sistema imunológico fragilizado.