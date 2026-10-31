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Saúde

A percepção de que algo não está certo com alguém — um rosto que entorta, um braço que não sobe ou uma fala que se torna confusa — costuma gerar pânico. Em situações de emergência, esse pânico pode paralisar quem está ao redor, mas a rapidez na identificação de um possível AVC (Acidente Vascular Cerebral) é o fator que define a recuperação do paciente.

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Photo: commons.wikimedia.org by Алексей Трефилов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Para transformar a suspeita em ação rápida, especialistas utilizam métodos mnemônicos que simplificam a observação. No Brasil, existem protocolos semelhantes, mas a metodologia destacada pelo neurologista Nikolai Shamalov, especialista do Ministério da Saúde da Rússia, resume a triagem emergencial na palavra "UDAR" (que significa "golpe" ou "impacto" em russo), focando em sinais visíveis e imediatos.

Como observar os sinais

O primeiro ponto de atenção é a simetria facial. Ao pedir para a pessoa sorrir, a observação deve recair sobre os cantos da boca: se um dos lados cair ou se a expressão facial parecer desigual, há um sinal de alerta.

A segunda etapa envolve a coordenação motora e a força. O teste consiste em pedir que a pessoa levante ambos os braços simultaneamente. A incapacidade de elevar um dos membros ou a percepção de que um braço permanece imóvel enquanto o outro sobe indica uma possível perda funcional.

O terceiro sinal está na comunicação. A dificuldade de articular palavras, a confusão ao tentar expressar um pensamento ou a incapacidade de compreender o que está sendo dito — a chamada fala "empastada" ou incompreensível — é um sintoma crítico de comprometimento neurológico.

O limite entre a suspeita e a ação

É fundamental compreender que esses sinais não servem para fechar um diagnóstico médico em casa, mas para identificar a necessidade urgente de intervenção. A presença de apenas um desses sintomas já é suficiente para acionar o serviço de emergência.

No caso de um AVC, o tempo é o recurso mais precioso. A agilidade em levar o paciente a um hospital especializado aumenta significativamente as chances de preservar funções vitais do organismo e de obter sucesso na reabilitação. A adequação do atendimento e a definição do tratamento devem ser conduzidas exclusivamente pela equipe médica assistente assim que o paciente chegar à unidade de saúde.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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