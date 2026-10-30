Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Cestinhas de maçã com massa folhada: a barreira de açúcar que preserva a crocância
Movimento 'Voz aos Estudantes': cinco mil assinaturas contra exames elitistas
Moçambique integra expansão do oleoduto em estratégia do Corredor da Beira com Zâmbia e Zimbabwe
Chihuahua e Yorkshire Terrier lideram longevidade entre raças caninas de pequeno porte
Couve-flor ácida em 24 horas: a distinção entre indicador sensorial e segurança microbiológica
Navio-residência infinito para no Camboja: combustível triplica e 200 moradores ficam sem volta paga
IA planeja viagem perfeita, mas ignora regra de visto e trava embarque
Fígado bovino assado: proteção com farinha e ovo para evitar ressecamento
Sakhalin busca regularizar 65 pousadas informais para garantir segurança ao turista

Sintomas parecidos com gripe: como identificar sinais de alerta de meningite que exigem hospital imediato

Saúde

Uma febre alta, dores no corpo e aquela fraqueza profunda que parece derrubar qualquer pessoa. À primeira vista, esses sinais lembram muito um quadro grave de gripe ou outras infecções respiratórias. No entanto, quando esses sintomas mascaram o início de uma meningite, a confusão pode ser perigosa, pois o tempo é o fator determinante para a recuperação.

Человек болеет гриппом
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Человек болеет гриппом

Onde a gripe termina e o alerta começa

A grande diferença entre um resfriado forte e a inflamação das membranas que envolvem o sistema nervoso central está nos detalhes neurológicos. Enquanto a dor de cabeça da gripe costuma ser suportável ou ceder com analgésicos comuns, a dor da meningite é descrita como uma pressão intensa, que não passa com medicamentos simples e vem acompanhada de fotofobia — aquela sensibilidade incômoda à luz.

Outro sinal characteristicamente distinto é o vômito: ele acontece de forma súbita, sem que haja náuseas prévias. Além disso, enquanto gripes e resfriados geralmente trazem tosse e coriza, a meningite costuma se manifestar sem esses sintomas respiratórios. Um marcador físico crucial é a rigidez na nuca, que torna difícil ou impossível inclinar a cabeça para a frente.

Sinais específicos em crianças e situações críticas

Em bebês e crianças pequenas, a doença não consegue ser comunicada por palavras, então o corpo fala de outras formas. A atenção deve estar voltada para a fontanela (a moleira) estufada, a recusa em beber líquidos e um choro peculiar, descrito como um grito estridente e penetrante. Nesses casos, a urgência é medida em horas.

A busca imediata por socorro médico é indispensável quando a febre alta se soma a qualquer um dos seguintes fatores: confusão mental, convulsões, rigidez na região da nuca, dor de cabeça severa ou o surgimento de pequenas manchas escuras na pele (petéquias), que indicam hemorragias.

A importância do reconhecimento precoce

O risco de demorar a procurar um hospital é alto. A falta de intervenção rápida aumenta as chances de complicações graves, como edema cerebral, perda auditiva ou, em casos extremos, o óbito. Segundo o especialista em saúde pública Pavel Ershov, a eficácia do diagnóstico de infecções no sistema nervoso central depende diretamente da capacidade de distinguir os sintomas específicos da meningite em meio aos sinais gerais de intoxicação do organismo.

É fundamental ressaltar que a identificação desses sinais serve como alerta para a busca de ajuda profissional. A confirmação do diagnóstico e a adequação do tratamento ao caso individual devem ser conduzidas exclusivamente pelo médico assistente em ambiente hospitalar.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Audi Q4 e-tron: recall aponta risco de incêndio em baterias com carga acima de 80%
Carros
Audi Q4 e-tron: recall aponta risco de incêndio em baterias com carga acima de 80%
Weigela Red Prince nos Estados Unidos: Histórico, desenvolvimento e manutenção da espécie
Jardinagem
Weigela Red Prince nos Estados Unidos: Histórico, desenvolvimento e manutenção da espécie
Trufas de banana e cacau sem forno ou açúcar refinado
Receitas e Culinária
Trufas de banana e cacau sem forno ou açúcar refinado
Mais populares
Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer

A geometria da asa do Sukhoi Superjet 100 compensa limitações do motor e entrega vantagem competitiva sobre rivais regionais em consumo de combustível.

Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer
Arapaima: a armadura evolutiva que prioriza a defesa contra piranhas
Arapaima: a armadura evolutiva que prioriza a defesa contra piranhas
Gigante Belga: coelhos de até 12 kg e requisitos de bem-estar
O juiz do caso Maduro faleceu: o que acontecerá às acusações contra o líder venezuelano?
A fuga que abalou Brasil e Argentina: a crise diplomática se intensificou drasticamente Anastasiya Zhukova Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer Ksenia Semenova Apenas um quinto compareceu: futuro político da Bulgária adiado para novembro Creator
Cortes e técnicas definem textura em 6 preparos com 4 variedades de repolho
Camisetas e jeans podem se tornar: tapetes artesanais para sua casa de forma simples
Gatos deixam de usar a caixa de areia para comunicar desconforto ambiental ou físico
Gatos deixam de usar a caixa de areia para comunicar desconforto ambiental ou físico
últimos materiais
Moçambique integra expansão do oleoduto em estratégia do Corredor da Beira com Zâmbia e Zimbabwe
Chihuahua e Yorkshire Terrier lideram longevidade entre raças caninas de pequeno porte
Couve-flor ácida em 24 horas: a distinção entre indicador sensorial e segurança microbiológica
Navio-residência infinito para no Camboja: combustível triplica e 200 moradores ficam sem volta paga
IA planeja viagem perfeita, mas ignora regra de visto e trava embarque
Fígado bovino assado: proteção com farinha e ovo para evitar ressecamento
Sakhalin busca regularizar 65 pousadas informais para garantir segurança ao turista
Pumas em Jasper Ridge: ecologia do medo reorganiza a vida selvagem em pequena reserva
Governo Central do Brasil registra superávit primário de R$ 4,8 bilhões em setembro
Carrie de frango: a técnica de aquecer e moer especiarias que define o aroma
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.