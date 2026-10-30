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Café e grupos sanguíneos: mito ou realidade para o seu coração?

Saúde

A sensação de tremor nas mãos ou o coração acelerado após a primeira xícara de café do dia é um fenômeno comum, mas a explicação para isso não está no tipo sanguíneo. Apesar de teorias que circulam nas redes sociais sugerindo que quem tem sangue tipo A toleraria melhor bebidas fortes, enquanto quem possui o tipo B deveria evitá-las, a ciência aponta para caminhos diferentes.

Кофе
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Кофе

De acordo com a nutricionista e doutora em ciências médicas Elena Solomatina, em entrevista ao jornal Vechernyaya Moskva, a ideia de que a tolerância à cafeína depende do grupo sanguíneo não possui comprovação científica. O que realmente dita se você conseguirá dormir após um expresso ou se terá insônia é a genética e o costume do organismo.

O processo acontece no metabolismo: algumas pessoas processam a cafeína rapidamente, enquanto outras levam muito mais tempo para eliminá-la do sistema. Essa sensibilidade individual é a razão pela qual a mesma dose de café gera reações opostas em pessoas diferentes.

Entre a proteção e a precaução

Quando se olha para o impacto do café na saúde a longo prazo, os dados mostram tendências interessantes. Um amplo levantamento de estudos publicado pela Associação Americana de Cardiologia, na revista Circulation, indicou que o consumo moderado de café está associado a um menor risco de insuficiência cardíaca, diabetes tipo 2, doença isquêmica do coração e AVC. Outras pesquisas sugerem benefícios na prevenção de algumas doenças hepáticas e da doença de Parkinson.

Entretanto, há uma linha tênue entre a estatística e a cura. O fato de haver uma correlação positiva não significa que o café funcione como um medicamento. Especialistas alertam que a bebida não substitui tratamentos farmacológicos prescritos; ela pode ser prazerosa e trazer vigor, mas não deve ser encarada como uma terapia curativa.

Os limites do consumo

A cafeína não é isenta de riscos. Ela pode elevar a pressão arterial, provocar quadros de ansiedade, insônia e arritmias cardíacas. Além disso, o método de preparo importa: cafés não filtrados, como os feitos na prensa francesa, podem elevar os níveis de colesterol LDL (o chamado "colesterol ruim").

Para a maioria dos adultos saudáveis, a dose considerada segura pelos cardiologas americanos é de até 400 mg de cafeína por dia, o que equivale a cerca de três a cinco xícaras pequenas de café comum.

Para quem sente palpitações ou tremores, a solução pode não estar na troca do grão ou na adição de leite. Mudar um café preto por um latte, por exemplo, não anula a presença da cafeína no organismo. O caminho mais seguro para ajustar o consumo e entender a reação do próprio corpo deve ser discutido com o médico assistente, considerando as particularidades de cada paciente.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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