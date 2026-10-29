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Ir para a cama com lentes de contato aumenta o risco de úlcera de córnea em até 10 vezes

Saúde

Existe um pequeno gesto do cotidiano, repetido à noite, que pode ser mais perigoso para a visão do que se imagina: ir dormir com as lentes de contato. Não se trata de um erro pontual ou de uma exceção rara, mas de uma prática que, quando se torna hábito, altera silenciosamente a saúde da córnea. Alexandra Strugova, oftalmologista do centro 'Zrenie' (Visão), alerta que essa rotina aparentemente inofensiva é uma das principais causas de complicações graves em longo prazo.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A especialista explica que dormir com lentes cria um ambiente propício para o desenvolvimento de patologias sérias. O risco não é apenas de irritação passageira; o sono regular com lentes aumenta em cinco a dez vezes a probabilidade de desenvolver úlcera de córnea. Essa condição representa uma lesão profunda nos tecidos do olho que, em casos extremos, pode levar à perfuração (dano que atravessa a estrutura) e à perda total da visão. Além disso, a permanência da lente durante o sono provoca hipóxia, uma espécie de inanição de oxigênio nos tecidos oculares, e abre caminho para processos inflamatórios crônicos e infecções bacterianas ou fúngicas.

Quando o toque vira ameaça

Há outro hábito comum que merece atenção: coçar os olhos. Na superfície dos dedos, convivem constantemente bactérias, partículas de poeira, restos de cosméticos e até vírus, como o da herpes, que pode migrar dos lábios. Para a maioria das pessoas, esse contato mecânico é desconfortável, mas para quem sofre de ceratocone — uma condição em que a córnea se adelgaça e assume a forma de um cone -, o risco muda de escala. Nesses casos, a pressão exercida sobre o globo ocular pode acelerar significativamente o progressão da doença.

Strugova recomenda uma abordagem mais gentil e eficaz para o desconforto ou a coceira: em vez de esfregar as pálpebras, é preferível lavar os olhos com água limpa e fria ou utilizar gotas à base de lágrimas artificiais, que ajudam a hidratar e limpar a superfície ocular sem causar trauma mecânico.

O prazo de validade que muitos ignoram

Há ainda uma questão prática que frequentemente passa despercebida na rotina de cuidados pessoais e médicos: a validade dos produtos após a abertura. Tanto os medicamentos oftalmológicos quanto os cosméticos decorativos, como rímel e delineadores, se transformam rapidamente em meio propício para a proliferação de microrganismos uma vez que a embalagem é violada.

A orientação técnica é clara: a maioria das gotas oftalmológicas mantém sua segurança e eficácia por apenas 28 dias após a abertura do frasco. Quanto ao rímel e aos delineadores, o ideal é substituí-los a cada três meses. O contato constante do aplicador com o ar e com os cílios torna o conteúdo do tubo um reservatório potencial de micróbios, o que pode comprometer a saúde ocular mesmo em pessoas sem outras condições pré-existentes.

Essas orientações não substituem o acompanhamento médico individualizado, mas oferecem pontos de atenção importantes. Conversar com o oftalmologista sobre o uso de lentes, a escolha de cosméticos e o manejo de desconfortos oculares é fundamental para preservar a visão a longo prazo, identificando precocemente qualquer risco específico para o seu caso.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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