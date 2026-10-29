Por que o colesterol LDL seguro ainda pode levar a infartos: descubra a armadilha invisível

Muitas pessoas que seguem rigorosamente o tratamento para baixar o "colesterol ruim" (LDL) ainda assim enfrentam o risco de infartos e AVCs. Esse fenômeno, conhecido na medicina como risco residual, era um enigma: por que as artérias continuam a sofrer danos mesmo quando os exames de sangue indicam que os níveis de colesterol estão seguros?
Uma descoberta recente de pesquisadores da Universidade de Chalmers, na Suécia, traz uma peça fundamental para esse quebra-cabeça. O estudo revelou que o problema pode não estar na quantidade de gordura em si, mas em como certas partículas no sangue "conversam" com o sistema imunológico, provocando inflamações invisíveis aos exames convencionais.
A investigação, publicada no European Heart Journal, focou em dois tipos de transportadores de gordura: as lipoproteínas ricas em triglicerídeos (TRL) e a lipoproteína(a) [Lp(a)]. Embora tenham estruturas diferentes, os cientistas descobriram que ambas possuem uma semelhança molecular surpreendente em suas superfícies.
Enquanto o LDL (o colesterol ruim clássico) atua de forma mais "mecânica", acumulando depósitos de gordura nas paredes das artérias, as TRL e a Lp(a) funcionam como gatilhos. Elas carregam um perfil de proteínas que atrai células imunes para as paredes dos vasos, desencadeando um processo inflamatório crônico que danifica a estrutura vascular.
Para chegar a essa conclusão, a equipe analisou dados de mais de 35 mil pessoas do UK Biobank, utilizando técnicas de proteômica para examinar quase 3 mil proteínas sanguíneas. Jakob Morze, autor principal do estudo, destaca que a coincidência nos perfis proteicos dessas duas partículas significa que elas ativam os mesmos caminhos destrutivos dentro do corpo.
A descoberta não anula a importância de controlar o colesterol LDL, que continua sendo a base da prevenção cardiovascular. No entanto, ela explica por que a redução do LDL, sozinha, pode não ser suficiente para todos os pacientes. O estudo reforça a tese anterior do grupo de que a quantidade de partículas nocivas no sangue é um indicador de risco mais preciso do que apenas a medida do volume total de colesterol.
O próximo passo, segundo o coordenador da pesquisa, Clemens Wittenbeker, é testar se intervenções focadas especificamente nesses processos inflamatórios podem proteger o coração de pacientes que não respondem plenamente aos tratamentos tradicionais.
Embora a descoberta abra caminho para novas terapias, ela ainda se encontra na fase de compreensão dos mecanismos biológicos. Qualquer ajuste em tratamentos preventivos ou a necessidade de exames mais detalhados para avaliar o risco residual deve ser discutida e orientada pelo médico assistente, considerando as particularidades de cada paciente.
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