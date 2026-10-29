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Por que o colesterol LDL seguro ainda pode levar a infartos: descubra a armadilha invisível

Saúde

Muitas pessoas que seguem rigorosamente o tratamento para baixar o "colesterol ruim" (LDL) ainda assim enfrentam o risco de infartos e AVCs. Esse fenômeno, conhecido na medicina como risco residual, era um enigma: por que as artérias continuam a sofrer danos mesmo quando os exames de sangue indicam que os níveis de colesterol estão seguros?

Холестериновая бляшка
Photo: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Холестериновая бляшка

Uma descoberta recente de pesquisadores da Universidade de Chalmers, na Suécia, traz uma peça fundamental para esse quebra-cabeça. O estudo revelou que o problema pode não estar na quantidade de gordura em si, mas em como certas partículas no sangue "conversam" com o sistema imunológico, provocando inflamações invisíveis aos exames convencionais.

A armadilha invisível nas artérias

A investigação, publicada no European Heart Journal, focou em dois tipos de transportadores de gordura: as lipoproteínas ricas em triglicerídeos (TRL) e a lipoproteína(a) [Lp(a)]. Embora tenham estruturas diferentes, os cientistas descobriram que ambas possuem uma semelhança molecular surpreendente em suas superfícies.

Enquanto o LDL (o colesterol ruim clássico) atua de forma mais "mecânica", acumulando depósitos de gordura nas paredes das artérias, as TRL e a Lp(a) funcionam como gatilhos. Elas carregam um perfil de proteínas que atrai células imunes para as paredes dos vasos, desencadeando um processo inflamatório crônico que danifica a estrutura vascular.

Para chegar a essa conclusão, a equipe analisou dados de mais de 35 mil pessoas do UK Biobank, utilizando técnicas de proteômica para examinar quase 3 mil proteínas sanguíneas. Jakob Morze, autor principal do estudo, destaca que a coincidência nos perfis proteicos dessas duas partículas significa que elas ativam os mesmos caminhos destrutivos dentro do corpo.

O que muda na prática?

A descoberta não anula a importância de controlar o colesterol LDL, que continua sendo a base da prevenção cardiovascular. No entanto, ela explica por que a redução do LDL, sozinha, pode não ser suficiente para todos os pacientes. O estudo reforça a tese anterior do grupo de que a quantidade de partículas nocivas no sangue é um indicador de risco mais preciso do que apenas a medida do volume total de colesterol.

O próximo passo, segundo o coordenador da pesquisa, Clemens Wittenbeker, é testar se intervenções focadas especificamente nesses processos inflamatórios podem proteger o coração de pacientes que não respondem plenamente aos tratamentos tradicionais.

Embora a descoberta abra caminho para novas terapias, ela ainda se encontra na fase de compreensão dos mecanismos biológicos. Qualquer ajuste em tratamentos preventivos ou a necessidade de exames mais detalhados para avaliar o risco residual deve ser discutida e orientada pelo médico assistente, considerando as particularidades de cada paciente.

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Author`s name Petr Ermilin
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