Sintomas de longa duração após a gripe podem elevar risco de pressão alta, aponta estudo

Para muitas pessoas que venceram a fase aguda da infecção pelo SARS-CoV-2, a recuperação não veio acompanhada de um retorno completo ao estado anterior. A fadiga persistiu, a dificuldade respiratória ficou e, em alguns casos, novas queixas surgiram semanas ou meses depois. Entre elas, o aumento da pressão arterial é uma preocupação que ganha contornos mais concretos com os dados de um estudo recente conduzido na Suécia.

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A pesquisa, publicada na Journal of the American Heart Association (JAHA), analisou os registros médicos de mais de 1,2 milhão de moradores de Estocolmo, com idades entre 18 e 65 anos. O grupo foi selecionado com um critério rigoroso: nenhum dos participantes tinha diagnóstico prévio de problemas de pressão arterial antes do início da pandemia. O período de observação estendeu-se de outubro de 2020 até janeiro de 2025, permitindo acompanhar o desenvolvimento de condições cardiovasculares ao longo de mais de quatro anos.

O que os números revelam

Os cientistas identificaram uma coorte de 8.365 pessoas com diagnóstico formal de 'longa duração' da infecção (o chamado *long Covid*). Ao comparar esse grupo com os demais participantes, emergiu uma associação estatística relevante: o risco de desenvolver hipertensão arterial foi 14% maior naqueles com sintomas persistentes pós-infecciosos.

A relação não foi exclusiva de um gênero. Os dados indicaram um aumento de risco de 15% entre os homens e de 13% entre as mulheres. No total, durante o período monitorado, 18% de todos os participantes do estudo receberam seu primeiro diagnóstico de hipertensão. Esses números sugerem que a infecção prévia pode ser um fator que merece atenção redobrada, especialmente em quem ainda convive com sequelas.

Por que o vírus pode afetar a pressão

A explicação biológica para essa possível ligação ainda está sendo desvendada, mas os autores apontam dois mecanismos plausíveis. O primeiro envolve o dano direto às paredes dos vasos sanguíneos. O vírus pode comprometer a estrutura e a elasticidade das artérias, tornando-as menos eficientes na regulação do fluxo sanguíneo.

O segundo caminho aponta para o sistema nervoso autônomo, aquele responsável pelo controle automático de funções vitais, como a frequência cardíaca e o tônus dos vasos. Se essa regulação automática sofre uma 'falha de programação' após a infecção, o corpo pode responder com níveis cronicamente elevados de pressão, mesmo em repouso. É importante notar que essas alterações podem ocorrer mesmo em indivíduos que tiveram a forma leve da doença e não necessitaram de internação hospitalar.

Limite do conhecimento médico

É fundamental que o leitor interprete esses achados com a devida cautela. Os autores do estudo enfatizam que se trata de uma correlação estatística, não de uma prova de causalidade direta. Isso significa que, embora exista uma ligação clara entre o *long Covid* e a maior incidência de hipertensão neste grupo específico, não é possível afirmar que o vírus seja a única ou a principal causa do problema em cada indivíduo isoladamente. Outros fatores, como estilo de vida, genética e comorbidades, continuam a desempenhar papéis cruciais.

A recomendação clínica extraída do trabalho é pragmática: pessoas que enfrentam sintomas prolongados pós-coronavírus devem estar mais atentas à sua saúde cardiovascular. Monitorar a pressão arterial periodicamente e conversar com o médico assistente sobre essa antecedência na história clínica pode ser um passo importante para a prevenção e o manejo adequado de possíveis alterações. A adequação de qualquer conduta ou exame deve, sempre, ser avaliada individualmente pelo profissional de saúde que acompanha o paciente.