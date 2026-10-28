Dor de cabeça súbita e explosiva pode ser emergência vascular, alerta neurologista

Existe uma ideia comum entre as pessoas que sofrem com dores de cabeça: quanto mais intensa a dor, maior a gravidade do problema. No entanto, os especialistas alertam que a força da dor não é, necessariamente, um indicador direto do perigo. Às vezes, é a forma como a dor surge e os sintomas que a acompanham que revelam situações de risco real. É neste campo de dúvidas que a neurologista e líder do "АЙТИМЕДЛАБС” (Aimed Labs), Alí Ismailov, explicou em entrevista à Lenta. ru quais sinais devem despertar o alerta imediato.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Уставшая девушка с головной болью

Um dos cenários mais críticos descritos é o que a medicina chama de cefaleia em trovoada. O paciente frequentemente descreve a sensação como uma "explosão dentro da cabeça”. Diferente de uma dor que vai crescendo aos poucos, este tipo de dor atinge seu pico em poucos segundos. Para Ismailov, esse padrão é um sinal de alerta vermelho, pois pode indicar um sangramento subaracnóideo, uma condição em que o sangue escapa para o espaço entre as membranas que envolvem o cérebro.

Nesses casos, o fator determinante não é apenas a dor, mas a urgência do tempo. O especialista enfatiza que em eventos vasculares desse tipo, cada minuto conta. Tentar "segurar a dor” ou esperar que melhora sozinha não é apenas ineficaz, mas potencialmente fatal. A lógica médica aqui é clara: o objetivo não é aliviar o sintoma, mas impedir dano neurológico irreversível.

Quando a dor pede socorro

A distinção entre uma dor de cabeça comum e uma emergência muitas vezes depende da presença de outros sinais. Ismailov lista uma série de "bandeiras vermelhas” que, quando associadas à dor de cabeça, exigem acionamento imediato do serviço de emergência. Estes sinais indicam que o problema pode estar afetando áreas vitais do cérebro ou a circulação sanguínea. Entre eles estão:

Fraqueza súbita em braços ou pernas;

Assimetria facial visível, como o canto da boca caindo;

Dificuldades na fala ou alterações na visão;

Confusão mental ou alteração no estado de consciência;

Febre alta acompanhada de rigidez na nuca, que impede de encostar o queixo no peito.

Para mulheres grávidas, o alerta é ainda mais específico: o surgimento de uma dor de cabeça nova e intensa exige controle médico imediato, independentemente de outros sintomas. Nesses momentos, tomar analgésicos e esperar a dor passar é contraproducente. Ismailov adverte contra a armadilha de atribuir a dor apenas à pressão alta, explicando que a própria dor e o estresse que ela gera podem, na verdade, elevar a pressão arterial, criando um ciclo vicioso perigoso.

A dor que se torna o problema

Há outro aspecto menos óbvio, mas igualmente sério, que Ismailov aponta: a cefaleia por uso excessivo de medicamentos, também conhecida como cefaleia de rebote. Trata-se de uma situação paradoxal em que o tratamento da dor passa a ser a causa dela.

Isso ocorre quando o uso de analgésicos simples excede 15 dias por mês, ou quando medicamentos combinados, como triptanos, são usados mais de 10 dias por mês, por um período de três meses. Nessas circunstâncias, o corpo desenvolve uma espécie de dependência farmacológica. O cérebro, acostumado à presença do medicamento, passa a disparar novos episódios de dor quando o efeito do remédio começa a diminuir. A saída desse ciclo, conforme destaca o neurologista, não é simplesmente parar o remédio, mas ajustar o esquema de tratamento sob supervisão médica.