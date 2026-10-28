Trabalha em turnos noturnos? Sonolência e insônia há 3 meses indicam distúrbio clínico, não apenas cansaço

Para quem trabalha em turnos noturnos ou em sistemas de rotação, a exaustão pode ser vista como o preço a pagar pela ocupação. No entanto, quando a sonolência excessiva durante o trabalho e a insônia nos horários de descanso persistem por três meses ou mais, trata-se de um distúrbio do sono de turno, uma condição clínica reconhecida e não apenas um cansaço comum. A American Academy of Sleep Medicine (AASM) publicou recentemente um novo guia clínico no Journal of Clinical Sleep Medicine, buscando organizar as evidências disponíveis para lidar com essa desordem que afeta cerca de 27% dos trabalhadores noturnos.

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O cerne do problema reside na discordância entre o relógio biológico natural do corpo e as exigências impostas pelo calendário de trabalho. Essa desconexão ciradiana gera um ciclo vicioso: o corpo não consegue ficar alerta quando precisa trabalhar e não consegue dormir quando precisa descansar. Segundo Kenneth P. Wright Jr., professor e coautor principal do estudo, não existe uma fórmula mágica ou um único tratamento que funcione para todos, pois as respostas individuais ao ritmo de trabalho variam amplamente.

A abordagem proposta pela AASM é, portanto, individualizada e estratégica, dividindo as intervenções conforme o sintoma predominante. Para aqueles cuja maior dificuldade é a sonolência excessiva durante o turno, o guia aponta algumas ferramentas com diferentes níveis de evidência. A terapia com luz, posicionando a pessoa sob luz intensa nos horários de maior necessidade de alerta, é uma das estratégias não farmacológicas. Há também a possibilidade de uso de medicamentos, como a modafinila ou armodafinila, que possuem uma base de evidência moderada para aumentar a vigília. Outra opção comum é a cafeína, muitas vezes combinada com uma soneira curta e estrategicamente planejad, um conceito que requer cuidado para não desregular ainda mais o ciclo de sono.

Quando o principal problema é a insônia — a incapacidade de adormecer ou manter o sono durante o dia, após o turno -, as recomendações mudam de foco. A terapia cognitivo-comportamental para insônia (TCCI) surge como uma das abordagens recomendadas. O uso de melatonina ou de medicamentos que atuam nos receptores de melatonina é outra alternativa discutida. No entanto, os especialistas fazem um alerta importante sobre o uso de benzodiazepínicos, ressaltando o alto risco de efeitos colaterais e advogando contra o uso indiscriminado desses sedativos. A segurança, aqui, é tão importante quanto a eficácia.

Além das intervenções diretas sobre o sono, há a estratégia de sincronização dos ritmos. Isso envolve, por exemplo, controlar a exposição à luz ao longo do dia: usar luz brilhante durante o trabalho para manter o cérebro em modo de vigília, mas usar óculos que filtrem a luz na viagem para casa, sinalizando ao cérebro que é hora de preparar o corpo para o descanso. Pequenos ajustes, como o timing das refeições, também são mencionados como auxiliares para regular os relógios biológicos periféricos.

É fundamental, porém, manter uma perspectiva realista. Os autores do guia são transparentes ao afirmar que a qualidade das evidências para muitas dessas intervenções ainda é limitada. Isso significa que não se trata de seguir uma receita de bolo, mas de construir um plano de cuidado. Como destaca a lógica da medicina baseada em evidências, a detecção do problema é apenas o primeiro passo; a eficácia do tratamento depende da adequação ao caso individual. Nenhuma destas estratégias deve ser iniciada por conta própria. A avaliação de qual abordagem é segura e adequada para a sua saúde e para o seu tipo de turno é uma conversa necessária com um médico especialista, que pode pesar os benefícios e os riscos de cada opção no seu contexto específico.