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Cálcio e gravidez: o verdadeiro impacto hormonal na saúde bucal

Saúde

É comum que mulheres grávidas sintam receio de marcar uma consulta ao dentista, movidas pelo medo de que qualquer intervenção possa afetar o bebê. No entanto, adiar o tratamento de uma cárie ou ignorar uma inflamação na gengiva pode ser mais arriscado do que a própria consulta. A medicina atual permite que procedimentos como a remoção de cáries e extrações dentárias sejam feitos com segurança, utilizando anestesias locais que não representam riscos ao desenvolvimento fetal.

Стоматологический осмотр
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Стоматологический осмотр

O ponto central não é apenas a estética do sorriso, mas a prevenção de infecções. Quando um processo infeccioso é negligenciado, ele pode comprometer o estado geral de saúde da gestante. Segundo a dentista Diana Nevedina, é muito mais prejudicial tolerar a dor aguda ou deixar que uma infecção avance do que realizar o tratamento necessário. A escolha do medicamento e a dosagem são feitas de forma individualizada, levando em conta o trimestre da gestação e a condição clínica da paciente. Em casos de maior risco, a conduta do dentista é alinhada diretamente com o obstetra.

O mito do cálcio e a realidade hormonal

Existe uma crença antiga de que o bebê "rouba" o cálcio dos dentes da mãe, fragilizando a estrutura dentária. Na prática, isso é um equívoco. O que realmente afeta o esmalte dos dentes durante a gravidez são as alterações hormonais, a toxicose (náuseas e vômitos) e a mudança na acidez da boca. Essas reações tornam as gengivas mais sensíveis ao acúmulo de placa, o que exige um rigor maior na higiene diária e uma alimentação equilibrada para evitar a deterioração dos dentes.

Além da escovação, a higiene profissional e os procedimentos periodontais continuam sendo indicados. O controle das gengivas é fundamental, pois processos inflamatórios podem se agravar durante este período. A prevenção é a estratégia mais segura para evitar que problemas simples se transformem em emergências cirúrgicas complexas.

Para a dentista Elena Voronina, o segredo está na regularidade das visitas. Quando o acompanhamento é constante, é possível identificar problemas ainda na fase de "mancha", permitindo intervenções mínimas e sem a necessidade de procedimentos invasivos. Como cada organismo reage de forma única, a adequação de qualquer tratamento ao caso individual deve ser discutida entre a paciente e seu médico assistente.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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