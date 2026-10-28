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Cárie em crianças pode parar sem broca ou anestesia, diz estudo

Saúde

Para muitas famílias, a ideia de levar uma criança à dentista é sinônimo de medo, resistência e, em casos graves, de uma intervenção cirúrgica sob anestesia geral. No entanto, uma nova linha de evidências científicas sugere que existe um caminho menos traumático para lidar com uma das aflições mais comuns na infância: a cárie. Um grande estudo clínico, publicado na revista JAMA Pediatrics, demonstrou a eficácia do difluorodeaminofosfato de prata (DFS), um método que para o avanço do dente podre sem a necessidade de brocas, injeções ou anestesia geral.

Узбекистан. Посещение стоматолога
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Узбекистан. Посещение стоматолога

A proposta não é restaurar o dente como uma resina ou preenchimento tradicional faria, mas sim "congelar" o processo de destruição. Isso muda a dinâmica da consulta e abre espaço para tratamentos em pacientes que não conseguem permanecer imobilizados ou que têm pavor de procedimentos invasivos.

Como funciona o método

O procedimento é notavelmente simples e rápido, levando apenas alguns segundos. O dentista aplica o líquido na área afetada com um pequeno aplicador. A fórmula combina dois elementos-chave: o flúor, que fortalece a estrutura do esmalte dentário, e a prata, que atua inibindo a atividade das bactérias responsáveis pelo processo carioso.

É fundamental entender a natureza desse tratamento: ele não devolve o tecido perdido. Ele estabiliza a lesão. Se aplicado corretamente, impede que a cárie progrida para camadas mais profundas do dente, evitando dor e infecções subsequentes.

O que diz a evidência científica

O estudo em questão foi um ensaio clínico de fase 3, que envolveu 830 crianças com menos de 6 anos de idade. A metodologia consistiu na aplicação de uma solução de 38% de DFS a cada seis meses. Os resultados mostraram que, em mais de 50% dos casos, a progressão da cárie foi interrompida.

Margarita Fontana, professora de odontologia da Universidade do Michigan e investigadora líder do estudo, destacou que o método se mostrou seguro até para crianças de apenas um ano de idade. Esse dado é particularmente relevante para a saúde pública, pois abre a porta para intervenções precoces em bebês que ainda não desenvolvem a capacidade de cooperar com procedimentos mais complexos.

Limitações e aspectos práticos

Apesar da eficácia, o tratamento possui contrapartidas que precisam ser discutidas com o profissional de saúde. O mais visível é estético: a aplicação de compostos de prata escurece permanentemente a área tratada. Para dentes de frente, isso pode ser indesejável para alguns pacientes, dependendo da estética desejada e do estágio de desenvolvimento dos dentes permanentes.

Além disso, o DFS não é indicado para todos os tipos de cáries. Em alguns cenários, ele funciona como uma solução temporária ou paliativa. Por exemplo, se a cárie está em um dente de leite próximo de cair, tratar com esse método pode adiar a necessidade de uma restauração complexa até que o dente caia naturalmente, sem sofrimento para a criança.

Status regulatório e implicações futuras

É importante situar o paciente sobre o status atual do medicamento. Nos Estados Unidos, o produto já possui aprovação da FDA (Agência Regulatória de Alimentos e Medicamentos) para o tratamento da sensibilidade dentária. No entanto, os novos dados do estudo podem servir de base para solicitar a aprovação específica para a parada da cárie. Essa distinção regulatória é crucial: ela pode facilitar o acesso através de planos de saúde e ampliar a prática de prescrição odontológica, mas ainda depende da decisão das agências reguladoras locais.

Por que isso importa para a saúde infantil?

A cárie continua sendo a doença crônica mais prevalente entre crianças em todo o mundo. Quando não tratada precocemente, ela evolui para dores intensas, infecções graves e, muitas vezes, requer cirurgias de emergência sob anestesia geral, um procedimento com riscos inerentes e custos elevados para o sistema de saúde e para a família.

A introdução de métodos como o DFS na rotina pediátrica permite que os médicos e dentistas atuem no início da doença, evitando essas complicações. Além das crianças, essa abordagem pode beneficiar idosos, pacientes com deficiências físicas que dificultam o posicionamento na cadeira odontológica e aqueles com dentofobia severa, oferecendo uma alternativa menos invasiva e mais humanizada para o controle de doenças orais.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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