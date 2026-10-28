Probióticos e memória: o que os dados mostram sobre o intestino

Imagine a mechanism working deep within the body, whose malfunction only reveals itself years later as forgetfulness and confusion. Researchers in South Korea, publishing in the Journal of Alzheimer Disease, discovered that one of these internal connections is linked to the gut. This is not a metaphor of the "second brain,” but specific biochemical changes in the blood that could be slowed down with the use of probiotics in the early stages of cognitive impairment.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Болезнь Альцгеймера

O que os estudos mostraram

Em um ensaio clínico duplo-cego, 87 pessoas com transtornos cognitivos leves participaram do estudo. O grupo de 40 pessoas tomou diariamente, por seis meses, o probiótico KL-P301, que contém uma mistura de três cepas bacterianas, enquanto 47 participantes receberam placebo. Como nem os médicos nem os pacientes sabiam quem recebia a substância ativa, os resultados não foram distorcidos por expectativas.

A observação-chave foi a redução do nível da proteína pTau181 no plasma sanguíneo daqueles que tomaram o probiótico. Essa proteína é considerada um marcador de mudanças patológicas nos neurônios, que ocorrem no cérebro muito antes de a pessoa perceber os primeiros sintomas da demência. No grupo do placebo, os níveis desse marcador não diminuíram. Além disso, em seis meses, os níveis de GFAP e NfL — indicadores de dano nas células nervosas — aumentaram no grupo placebo, enquanto permaneceram estáveis naqueles que tomaram KL-P301.

As mudanças bioquímicas foram confirmadas também no comportamento. Os participantes do grupo do probiótico apresentaram melhores resultados em testes de memória e raciocínio visoespacial, incluindo a capacidade de analisar informações visuais e construir figuras complexas. No grupo do placebo, houve, ao contrário, um pioramento dessas funções.

A ligação entre intestino e cérebro

Esses dados se encaixam na crescente área de pesquisa do eixo "microbiota — intestino — cérebro”. Acredita-se que o desequilíbrio na flora intestinal possa ativar células imunológicas e provocar neuroinflamação — um processo que desempenha um papel importante na progressão da doença de Alzheimer.

Os probióticos provavelmente ajudam a interromper esse ciclo. Eles podem reduzir a inflamação sistêmica e diminuir a produção de moléculas pró-inflamatórias. No estudo coreano, os participantes que tomaram o suplemento de fato apresentaram uma redução no nível do marcador inflamatório.

Uma confirmação dessa ligação é fornecida por uma meta-análise de 15 ensaios clínicos com 994 pessoas. Os médicos concluíram que o uso de probióticos melhora significativamente as funções cognitivas, com o maior efeito observado em cursos de pelo menos 12 semanas.

Onde está o limite das possibilidades

É importante manter a visão crítica: esse estudo não prova que os probióticos dissolvem os depósitos de proteína tau no cérebro ou curam a doença. Ele demonstra que a modulação da microflora intestinal pode retardar alguns processos patológicos no estágio mais inicial, quando a neurodegeneração ainda é reversível ou evolui lentamente.

Segundo os pesquisadores, isso abre a perspectiva de uma estratégia não farmacológica acessível e segura, que pode complementar as abordagens existentes. Manter o equilíbrio das bactérias intestinais é visto como uma maneira promissora de atenuar processos patológicos precoces.

Contudo, nenhum desses estudos é um guia para o autotratamento. O uso de probióticos, como qualquer outra intervenção, deve ser discutido com o médico assistente, que considerará as características individuais de saúde, o estágio possível das alterações e a terapia atual.