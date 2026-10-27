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Saída de anestesiologistas e redução de tempo de consulta geram tensão no IPO do Porto

Saúde

A segurança dos doentes oncológicos no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto está no centro de uma disputa entre a administração da unidade de saúde e os seus profissionais. O Sindicato dos Médicos do Norte (SMN) alerta para uma crise no serviço de anestesiologia, provocada pela saída de seis especialistas nos últimos meses, o que estaria a comprometer a qualidade e a segurança dos cuidados prestados.

Врач в маске работает с медицинским оборудованием и шприцами
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Иванов is licensed under Все права защищены
Врач в маске работает с медицинским оборудованием и шприцами

A equipa, que conta atualmente com 27 especialistas, enfrenta uma sobrecarga de trabalho crescente. Segundo o SMN, a perda de profissionais não se limita a aposentadorias ou nomeações para cargos diretivos em outras instituições; inclui-se a saída de três recém-especialistas que, após concluírem a sua formação, optaram por não permanecer no instituto, preferindo outras instituições hospitalares.

O ponto mais crítico desta tensão reside na gestão do tempo de consulta. O sindicato denuncia que, para tentar manter o volume de atendimento, o tempo destinado a cada consulta de anestesiologia foi reduzido. Para os médicos, esta medida ignora a complexidade dos doentes oncológicos — frequentemente fragilizados e com múltiplas comorbilidades — e contraria recomendações da Ordem dos Médicos e de normas internacionais. O SMN sublinha que a segurança do doente não pode ser "comprimida em 20 minutos".

Por outro lado, o conselho de administração do IPO do Porto admite a escassez de anestesiologistas, reconhecendo que esta é uma dificuldade partilhada por grande parte dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). A instituição justifica a reorganização do bloco operatório e das consultas como uma necessidade para otimizar recursos. Os dados apresentados pela administração indicam que, entre janeiro e setembro, foram realizadas 9.597 cirurgias, um aumento de 2,2% face ao mesmo período do ano anterior.

Sobre a redução do tempo de consulta para 20 minutos, implementada a 14 de setembro, o IPO afirma que a decisão foi tomada pelas direções clínica e do Departamento de Anestesiologia e Medicina Intensiva. A administração defende que este modelo segue as recomendações da Sociedade Europeia de Anestesiologia e Cuidados Intensivos (ESAIC), baseando-se numa avaliação clínica prévia mais robusta feita por internistas, deixando a consulta de anestesiologia como uma revisão final focada na avaliação anestésica específica. A instituição garante que nenhum doente é operado sem a devida avaliação.

Apesar da implementação deste novo modelo, a insatisfação dos profissionais persiste. Vinte e três médicos do serviço enviaram uma carta à administração no final de setembro, manifestando a sua oposição à redução do tempo de consulta, mas alegam não ter recebido resposta formal. A administração do IPO afirma, contudo, que as preocupações têm sido acompanhadas através de monitorizações e auditorias periódicas.

Para tentar mitigar o défice de profissionais, o IPO do Porto abriu três vagas de anestesiologia no concurso atual para recém-especialistas, tentando travar a erosão de uma equipa essencial para a viabilidade das cirurgias oncológicas.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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