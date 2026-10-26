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Perna inchada no outono: quando o inchaço assinala risco e não apenas cansaço

Saúde

Quando o fim da tarde chega e as pernas parecem pesar mais do que de costume, a inquietação é natural. Com a chegada do outono, as variações de temperatura e a tendência a reduzir a atividade física impõem um desafio extra ao sistema vascular. Embora inchaço, câimbras e a sensação de peso sejam queixas comuns nesta época, o médico precisa separar o que é apenas um desconforto funcional do que pode ser um sinal de alerta real.

Первые изменения вен на ногах
Photo: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Первые изменения вен на ногах

A linha divisória, segundo Vladislav Lukin, diretor médico e cirurgião flebologista da clínica "Varikoz net" em Zhukovsky, não está na simples visibilidade das veias, mas na natureza do edema. A queixa que exige atenção imediata é o inchaço assimétrico em uma única perna, que não desaparece após o sono e apresenta tendência de piora. É essa especificidade, e não apenas a dor ou o aparecimento de veias, que pode indicar trombose e requer avaliação médica urgente.

É importante entender que o desenvolvimento da varicosidade não segue uma regra simples baseada no peso. O problema afeta tanto pessoas com sobrepeso quanto indivíduos magros, muitas vezes por fatores genéticos ou pela falta de movimento (hipodinamia). Há, contudo, um grupo que observa uma maior vulnerabilidade: as mulheres. Nesses casos, fatores como alterações hormonais, a gravidez e o uso de anticoncepcionais orais podem influenciar a saúde das veias.

O que muitas vezes passa despercebido até que se torne grave é a falta de acompanhamento. Dmitry Kondratyev, cirurgião flebologista da clínica "Varikoz net" em Novogodney, relata em sua prática clínica episódios de sangramentos venosos e o desenvolvimento de trombose venosa profunda. Essa condição eleva o risco de embolia pulmonar, um cenário onde a detecção tardia limita as opções e aumenta a gravidade.

Para sair da incerteza, o ultrassom (USG) das extremidades inferiores é a ferramenta objetiva para avaliar o estado dos vasos. Os especialistas reforçam que o tratamento é eficaz em qualquer estágio, mas o valor do diagnóstico precoce reside em evitar complicações irreversíveis, como úlceras tróficas ou trombos crônicos. Antes de iniciar qualquer intervenção ou interpretar um sintoma, a adequação do diagnóstico e do caminho terapêutico deve ser sempre discutida com o médico assistente, considerando o contexto individual de cada paciente.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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