Fiocruz aponta avanço de doenças infecciosas em 54% do território brasileiro

A geografia das doenças infecciosas no Brasil está sendo redesenhada. O que antes era delimitado por barreiras climáticas naturais — como o frio do Sul, que historicamente protegia a região de certos vetores — tornou-se permeável. O fator determinante não é apenas o aquecimento global linear, mas a frequência de anomalias térmicas, que permitem que vírus e parasitas colonizem novas áreas.

Photo: commons.wikimedia by John Tann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Комар, переносящий жёлтую лихорадку

A expansão da Dengue: do clima ao comportamento do vetor

Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) revela um dado alarmante: entre 2006 e 2024, o número de microrregiões brasileiras com níveis epidêmicos de dengue saltou de 110 para 292, abrangendo agora 54% do território nacional. O exemplo mais emblemático é o Rio Grande do Sul; até 2007, o estado não registrava casos autóctones (locais), dependendo de casos importados. Em 2024, porém, a região registrou quase 210 mil infecções e 281 mortes.

O mecanismo por trás disso é biológico. O infectologista Celso Granato explica que o clima afeta todo o ciclo do Aedes aegypti. Ovos resistentes podem aguardar anos para eclodir, disparando assim que a umidade e a temperatura sobem. Além disso, há um fator comportamental: em temperaturas muito elevadas, o mosquito gasta mais energia para voar, o que aumenta a frequência de picadas para alimentação, acelerando a propagação do vírus.

Eventos extremos e a migração de patógenos

As mudanças climáticas não atuam apenas via temperatura, mas através de eventos extremos que forçam a interação entre humanos e reservatórios de doenças:

Enchentes: O aumento de chuvas torrenciais, como visto recentemente no RS, eleva a incidência de leptospirose (transmitida pela urina de ratos) e doenças gastrointestinais e hepatite A, devido à mistura de águas pluviais com esgoto.

O aumento de chuvas torrenciais, como visto recentemente no RS, eleva a incidência de leptospirose (transmitida pela urina de ratos) e doenças gastrointestinais e hepatite A, devido à mistura de águas pluviais com esgoto. Secas e Queimadas: O estresse ambiental força pequenos mamíferos a migrar para áreas urbanas em busca de alimento. Isso aumenta o risco de hantavírus, que no Brasil apresenta uma taxa de letalidade crítica de 40% (212 mortes em 530 casos desde 2016).

O estresse ambiental força pequenos mamíferos a migrar para áreas urbanas em busca de alimento. Isso aumenta o risco de hantavírus, que no Brasil apresenta uma taxa de letalidade crítica de 40% (212 mortes em 530 casos desde 2016). Febre do Oropouche: Até 2023, a doença era quase exclusiva da Amazônia. No ano passado, saltou para 23 estados e o Distrito Federal, com mais de 12 mil casos, sugerindo que a degradação ambiental e a mudança de chuvas expandiram seu raio de ação.

A fronteira invisível: a adaptação dos fungos

Um dos pontos mais complexos da discussão é a adaptação térmica de microrganismos. A professora Sarah Gonçalves Tavares, da UFES, alerta que a temperatura corporal humana (37°C) sempre serviu como uma barreira natural, pois a maioria dos fungos ambientais não sobrevive a esse calor. No entanto, com o aumento da temperatura global, alguns fungos estão se adaptando ao calor externo e, consequentemente, conseguem romper a barreira térmica do corpo humano.

O caso mais grave é a Candida auris. Identificada inicialmente na Ásia, ela resiste a altas temperaturas e sobrevive longos períodos no ambiente. No Brasil, desde 2020, o fungo causou mortes em unidades de saúde, com letalidade chegando a 82% quando atinge a corrente sanguínea. Outro exemplo é o Trichophyton indotineae, que já surge resistente a antifúngicos — possivelmente devido ao uso intensificado de fungicidas na agricultura para proteger plantações vulneráveis ao clima.

Conclusão: A evidência sugere que a expansão dessas doenças é, em grande medida, irreversível. Uma vez que o vetor e o patógeno se adaptam a um novo território, a transmissão deixa de ser esporádica para se tornar endêmica, transformando a saúde pública em um reflexo direto do equilíbrio ecológico.