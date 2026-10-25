Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Irã usa combustíveis líquidos e cortes de carga para compensar danos na rede de gás
Vinho cereja e esmaltação magnética para visual natalino contido
O segredo do tiramisu perfeito: a técnica que transforma a textura final sem precisar de forno
Material estranho dentro do pneu novo: a verdade sobre o ruído que intriga motoristas em todo o mundo
Golfinho-piloto: a espécie que força orcas a recuar
Ministério da Igualdade Racial aciona Justiça após denúncia de racismo em ato de Flávio Bolsonaro
Três sopas caseiras para o inverno: queijo com frango, abóbora com gengibre e soljanka de carne
Físicos prendem antimatéria por meses para testar espelho da realidade
Porco no forno: cerveja escura como veículo para extrair e intensificar sabores no longo cozimento

Fiocruz aponta avanço de doenças infecciosas em 54% do território brasileiro

Saúde

A geografia das doenças infecciosas no Brasil está sendo redesenhada. O que antes era delimitado por barreiras climáticas naturais — como o frio do Sul, que historicamente protegia a região de certos vetores — tornou-se permeável. O fator determinante não é apenas o aquecimento global linear, mas a frequência de anomalias térmicas, que permitem que vírus e parasitas colonizem novas áreas.

Комар, переносящий жёлтую лихорадку
Photo: commons.wikimedia by John Tann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Комар, переносящий жёлтую лихорадку

A expansão da Dengue: do clima ao comportamento do vetor

Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) revela um dado alarmante: entre 2006 e 2024, o número de microrregiões brasileiras com níveis epidêmicos de dengue saltou de 110 para 292, abrangendo agora 54% do território nacional. O exemplo mais emblemático é o Rio Grande do Sul; até 2007, o estado não registrava casos autóctones (locais), dependendo de casos importados. Em 2024, porém, a região registrou quase 210 mil infecções e 281 mortes.

O mecanismo por trás disso é biológico. O infectologista Celso Granato explica que o clima afeta todo o ciclo do Aedes aegypti. Ovos resistentes podem aguardar anos para eclodir, disparando assim que a umidade e a temperatura sobem. Além disso, há um fator comportamental: em temperaturas muito elevadas, o mosquito gasta mais energia para voar, o que aumenta a frequência de picadas para alimentação, acelerando a propagação do vírus.

Eventos extremos e a migração de patógenos

As mudanças climáticas não atuam apenas via temperatura, mas através de eventos extremos que forçam a interação entre humanos e reservatórios de doenças:

  • Enchentes: O aumento de chuvas torrenciais, como visto recentemente no RS, eleva a incidência de leptospirose (transmitida pela urina de ratos) e doenças gastrointestinais e hepatite A, devido à mistura de águas pluviais com esgoto.
  • Secas e Queimadas: O estresse ambiental força pequenos mamíferos a migrar para áreas urbanas em busca de alimento. Isso aumenta o risco de hantavírus, que no Brasil apresenta uma taxa de letalidade crítica de 40% (212 mortes em 530 casos desde 2016).
  • Febre do Oropouche: Até 2023, a doença era quase exclusiva da Amazônia. No ano passado, saltou para 23 estados e o Distrito Federal, com mais de 12 mil casos, sugerindo que a degradação ambiental e a mudança de chuvas expandiram seu raio de ação.

A fronteira invisível: a adaptação dos fungos

Um dos pontos mais complexos da discussão é a adaptação térmica de microrganismos. A professora Sarah Gonçalves Tavares, da UFES, alerta que a temperatura corporal humana (37°C) sempre serviu como uma barreira natural, pois a maioria dos fungos ambientais não sobrevive a esse calor. No entanto, com o aumento da temperatura global, alguns fungos estão se adaptando ao calor externo e, consequentemente, conseguem romper a barreira térmica do corpo humano.

O caso mais grave é a Candida auris. Identificada inicialmente na Ásia, ela resiste a altas temperaturas e sobrevive longos períodos no ambiente. No Brasil, desde 2020, o fungo causou mortes em unidades de saúde, com letalidade chegando a 82% quando atinge a corrente sanguínea. Outro exemplo é o Trichophyton indotineae, que já surge resistente a antifúngicos — possivelmente devido ao uso intensificado de fungicidas na agricultura para proteger plantações vulneráveis ao clima.

Conclusão: A evidência sugere que a expansão dessas doenças é, em grande medida, irreversível. Uma vez que o vetor e o patógeno se adaptam a um novo território, a transmissão deixa de ser esporádica para se tornar endêmica, transformando a saúde pública em um reflexo direto do equilíbrio ecológico.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Técnica babydoll makeup: aplicação precisa de blush e corretivo
Mulher
Técnica babydoll makeup: aplicação precisa de blush e corretivo
Vinho cereja e esmaltação magnética para visual natalino contido
Mulher
Vinho cereja e esmaltação magnética para visual natalino contido
Porco no forno: cerveja escura como veículo para extrair e intensificar sabores no longo cozimento
Receitas e Culinária
Porco no forno: cerveja escura como veículo para extrair e intensificar sabores no longo cozimento
Mais populares
Linha Credo: produção iniciada na maior fábrica russa para competir com importados chineses

Produção começa na maior fábrica russa; estrutura mecânica ajustada para aderência e escoamento; verão Sunmode chega em 2027 com preços próximos aos chineses e promessa de desempenho superior.

Linha Credo: produção iniciada na maior fábrica russa para competir com importados chineses
Geely abandona motores puramente a gasolina para apostar em híbridos que operam como elétricos no urbano
Geely abandona motores puramente a gasolina para apostar em híbridos que operam como elétricos no urbano
Manutenção adequada prolonga durabilidade de transmissões CVT em veículos
Justiça do Trabalho proíbe supermercados Zona Sul de enviar comunicados com teor eleitoral a funcionários
União Europeia volta atrás: importação de peles de zibelina russa liberada Anastasiya Zhukova Cidades europeias mergulharam em conflitos intensos: o cenário urbano mudou de forma inesperada Petr Ermilin Trump insulta países em guerra: retórica gera repúdio conjunto de governos rivais na Líbia Creator
Frilitunia: um novo padrão em jardins tropicais que desafia a petúnia
Técnica babydoll makeup: aplicação precisa de blush e corretivo
Olhar do gato de madrugada: entre memória de reforço e ritmo biológico
Olhar do gato de madrugada: entre memória de reforço e ritmo biológico
últimos materiais
União Europeia volta atrás: importação de peles de zibelina russa liberada
Vinho cereja e esmaltação magnética para visual natalino contido
Fiocruz aponta avanço de doenças infecciosas em 54% do território brasileiro
O segredo do tiramisu perfeito: a técnica que transforma a textura final sem precisar de forno
Material estranho dentro do pneu novo: a verdade sobre o ruído que intriga motoristas em todo o mundo
Golfinho-piloto: a espécie que força orcas a recuar
Ministério da Igualdade Racial aciona Justiça após denúncia de racismo em ato de Flávio Bolsonaro
Três sopas caseiras para o inverno: queijo com frango, abóbora com gengibre e soljanka de carne
Físicos prendem antimatéria por meses para testar espelho da realidade
Porco no forno: cerveja escura como veículo para extrair e intensificar sabores no longo cozimento
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.