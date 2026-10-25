Fiocruz aponta avanço de doenças infecciosas em 54% do território brasileiro

A geografia das doenças infecciosas no Brasil está sendo redesenhada. O que antes era delimitado por barreiras climáticas naturais — como o frio do Sul, que historicamente protegia a região de certos vetores — tornou-se permeável. O fator determinante não é apenas o aquecimento global linear, mas a frequência de anomalias térmicas, que permitem que vírus e parasitas colonizem novas áreas.
Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) revela um dado alarmante: entre 2006 e 2024, o número de microrregiões brasileiras com níveis epidêmicos de dengue saltou de 110 para 292, abrangendo agora 54% do território nacional. O exemplo mais emblemático é o Rio Grande do Sul; até 2007, o estado não registrava casos autóctones (locais), dependendo de casos importados. Em 2024, porém, a região registrou quase 210 mil infecções e 281 mortes.
O mecanismo por trás disso é biológico. O infectologista Celso Granato explica que o clima afeta todo o ciclo do Aedes aegypti. Ovos resistentes podem aguardar anos para eclodir, disparando assim que a umidade e a temperatura sobem. Além disso, há um fator comportamental: em temperaturas muito elevadas, o mosquito gasta mais energia para voar, o que aumenta a frequência de picadas para alimentação, acelerando a propagação do vírus.
As mudanças climáticas não atuam apenas via temperatura, mas através de eventos extremos que forçam a interação entre humanos e reservatórios de doenças:
Um dos pontos mais complexos da discussão é a adaptação térmica de microrganismos. A professora Sarah Gonçalves Tavares, da UFES, alerta que a temperatura corporal humana (37°C) sempre serviu como uma barreira natural, pois a maioria dos fungos ambientais não sobrevive a esse calor. No entanto, com o aumento da temperatura global, alguns fungos estão se adaptando ao calor externo e, consequentemente, conseguem romper a barreira térmica do corpo humano.
O caso mais grave é a Candida auris. Identificada inicialmente na Ásia, ela resiste a altas temperaturas e sobrevive longos períodos no ambiente. No Brasil, desde 2020, o fungo causou mortes em unidades de saúde, com letalidade chegando a 82% quando atinge a corrente sanguínea. Outro exemplo é o Trichophyton indotineae, que já surge resistente a antifúngicos — possivelmente devido ao uso intensificado de fungicidas na agricultura para proteger plantações vulneráveis ao clima.
Conclusão: A evidência sugere que a expansão dessas doenças é, em grande medida, irreversível. Uma vez que o vetor e o patógeno se adaptam a um novo território, a transmissão deixa de ser esporádica para se tornar endêmica, transformando a saúde pública em um reflexo direto do equilíbrio ecológico.
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