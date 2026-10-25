Esquecer nomes ou travar na fala: quando o sintoma pede atenção médica

Quando uma palavra se recusa a sair — ou quando, inesperadamente, sai errada — a preocupação bate à porta. Para muitos, a dificuldade de encontrar o nome de um objeto comum é apenas um momento de distração ou estresse. Para outros, porém, pode ser o primeiro sussurro de algo mais sério. Um grupo de pesquisadores da Argentina apresentou um método que usa a própria fala do paciente, analisada por inteligência artificial, para identificar sinais de Alzheimer e de outras demências antes que os sintomas clínicos se tornem evidentes. A ideia é transformar a forma como nos expressamos em uma ferramenta de diagnóstico precoce, acessível e menos invasiva.

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O que a fala revela além das palavras

Adolfo García, neurologista que lidera o Centro de Neurociências Cognitivas da Universidade San Andrés, em Buenos Aires, explica que o método não busca adivinhar o futuro, mas capturar mudanças sutis na maneira como o cérebro organiza a linguagem. O sistema analisa algumas minutos de gravação em que a pessoa executa tarefas simples: nomear animais, descrever uma imagem ou resumir a história de um vídeo.

A análise ocorre em duas frentes. A primeira é auditiva, observando o ritmo, a velocidade, as pausas, a entonação e a qualidade geral da voz. A segunda é linguística, avaliando a estrutura das frases, a diversidade de vocabulário e a precisão conceitual. Estudos indicam que, em pessoas com alterações cognitivas iniciais, a tendência é que as frases se tornem mais curtas e a fluência diminua.

Um detalhe particularmente revelador é o que os pesquisadores chamam de "precisão conceitual”. Na doença de Alzheimer, é comum observar uma generalização excessiva no vocabulário. Em vez de dizer "laranja”, a pessoa pode se referir ao objeto como "fruta” ou "comida”. Embora a fala pareça lógica e conectada, essa perda de especificidade pode indicar uma redução no campo semântico, ou seja, na capacidade do cérebro de acessar conceitos específicos.

Precisão e o mito da simplicidade

Os testes do algoritmo foram realizados em um grupo de 1.600 pessoas, composto por números iguais de indivíduos saudáveis e pacientes diagnosticados com Alzheimer. Nos resultados obtidos com novas gravações, a precisão do diagnóstico superou 90%. Adolfo García destaca que esse nível de acerto é comparável ao de exames de neuroimagem, como a ressonância magnética, e superior aos testes clínicos tradicionais de memória.

Ao contrário do que se possa imaginar, a simplicidade do insumo (a voz) não significa falta de rigor. O desafio real está em adaptar o sistema à diversidade humana. Os padrões de fala variam conforme a cultura, o sotaque e as influências lingüísticas. Para evitar que o método funcione bem apenas para um grupo específico, criou-se o consórcio ReDLat2, reunindo 13 centros médicos de sete países na América Latina.

O objetivo é corrigir um viés histórico na medicina: a maioria dos modelos de previsão era construída com base em dados de populações europeias. O consórcio pretende integrar variáveis locais, como dados genéticos específicos da região, indicadores de desigualdade socioeconômica e impactos ambientais, que também influenciam a saúde cerebral.

Da teoria à prática clínica

A aplicação prática dessa tecnologia já está em curso por meio do aplicativo TELL, utilizado em mais de 15 países, incluindo nações da América Latina, Índia, Quênia e Estados Unidos. Em diversos centros médicos, os relatórios gerados pela inteligência artificial já são incorporados oficialmente aos prontuários dos pacientes, servindo como parte do histórico clínico.

Para o médico, isso representa uma nova camada de informação para avaliar o estado cognitivo do paciente, sem a necessidade de procedimentos invasivos ou de equipamentos de alto custo. Para o paciente, significa a possibilidade de um rastreamento que pode ser feito à distância, uma vantagem crucial para regiões onde o acesso a neurologistas especializados é limitado.

É fundamental entender que essa ferramenta é um coadjuvante, não um substituto do julgamento clínico. Ela oferece pistas que podem direcionar investigações mais aprofundadas, mas a adequação de qualquer teste ou tratamento deve ser sempre discutida com o médico assistente, considerando o contexto individual de cada pessoa.