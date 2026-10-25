Esquecer nomes ou travar na fala: quando o sintoma pede atenção médica

Quando uma palavra se recusa a sair — ou quando, inesperadamente, sai errada — a preocupação bate à porta. Para muitos, a dificuldade de encontrar o nome de um objeto comum é apenas um momento de distração ou estresse. Para outros, porém, pode ser o primeiro sussurro de algo mais sério. Um grupo de pesquisadores da Argentina apresentou um método que usa a própria fala do paciente, analisada por inteligência artificial, para identificar sinais de Alzheimer e de outras demências antes que os sintomas clínicos se tornem evidentes. A ideia é transformar a forma como nos expressamos em uma ferramenta de diagnóstico precoce, acessível e menos invasiva.
Adolfo García, neurologista que lidera o Centro de Neurociências Cognitivas da Universidade San Andrés, em Buenos Aires, explica que o método não busca adivinhar o futuro, mas capturar mudanças sutis na maneira como o cérebro organiza a linguagem. O sistema analisa algumas minutos de gravação em que a pessoa executa tarefas simples: nomear animais, descrever uma imagem ou resumir a história de um vídeo.
A análise ocorre em duas frentes. A primeira é auditiva, observando o ritmo, a velocidade, as pausas, a entonação e a qualidade geral da voz. A segunda é linguística, avaliando a estrutura das frases, a diversidade de vocabulário e a precisão conceitual. Estudos indicam que, em pessoas com alterações cognitivas iniciais, a tendência é que as frases se tornem mais curtas e a fluência diminua.
Um detalhe particularmente revelador é o que os pesquisadores chamam de "precisão conceitual”. Na doença de Alzheimer, é comum observar uma generalização excessiva no vocabulário. Em vez de dizer "laranja”, a pessoa pode se referir ao objeto como "fruta” ou "comida”. Embora a fala pareça lógica e conectada, essa perda de especificidade pode indicar uma redução no campo semântico, ou seja, na capacidade do cérebro de acessar conceitos específicos.
Os testes do algoritmo foram realizados em um grupo de 1.600 pessoas, composto por números iguais de indivíduos saudáveis e pacientes diagnosticados com Alzheimer. Nos resultados obtidos com novas gravações, a precisão do diagnóstico superou 90%. Adolfo García destaca que esse nível de acerto é comparável ao de exames de neuroimagem, como a ressonância magnética, e superior aos testes clínicos tradicionais de memória.
Ao contrário do que se possa imaginar, a simplicidade do insumo (a voz) não significa falta de rigor. O desafio real está em adaptar o sistema à diversidade humana. Os padrões de fala variam conforme a cultura, o sotaque e as influências lingüísticas. Para evitar que o método funcione bem apenas para um grupo específico, criou-se o consórcio ReDLat2, reunindo 13 centros médicos de sete países na América Latina.
O objetivo é corrigir um viés histórico na medicina: a maioria dos modelos de previsão era construída com base em dados de populações europeias. O consórcio pretende integrar variáveis locais, como dados genéticos específicos da região, indicadores de desigualdade socioeconômica e impactos ambientais, que também influenciam a saúde cerebral.
A aplicação prática dessa tecnologia já está em curso por meio do aplicativo TELL, utilizado em mais de 15 países, incluindo nações da América Latina, Índia, Quênia e Estados Unidos. Em diversos centros médicos, os relatórios gerados pela inteligência artificial já são incorporados oficialmente aos prontuários dos pacientes, servindo como parte do histórico clínico.
Para o médico, isso representa uma nova camada de informação para avaliar o estado cognitivo do paciente, sem a necessidade de procedimentos invasivos ou de equipamentos de alto custo. Para o paciente, significa a possibilidade de um rastreamento que pode ser feito à distância, uma vantagem crucial para regiões onde o acesso a neurologistas especializados é limitado.
É fundamental entender que essa ferramenta é um coadjuvante, não um substituto do julgamento clínico. Ela oferece pistas que podem direcionar investigações mais aprofundadas, mas a adequação de qualquer teste ou tratamento deve ser sempre discutida com o médico assistente, considerando o contexto individual de cada pessoa.
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