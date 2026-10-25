Uma mancha escura mudou tudo: o alerta que salvou a visão de uma britânica

Uma corrida ao ar livre numa manhã de março de 2023 tornou-se o ponto de virada para Tessa Parry-Wingfield. Aos 48 anos, ela sentiu que seus olhos haviam perdido a sincronia. Para uma mulher que usava lentes de contato a vida inteira para corrigir a miopia, a primeira hipótese foi a mais lógica: talvez a receita tivesse desatualizado. Ela agendou um exame de rotina, esperando apenas ajustar a graduação. No entanto, durante o escaneamento, o especialista notou uma mancha escura, semelhante a uma pinta, na parte traseira do olho esquerdo. Quando um segundo médico foi chamado para uma segunda opinião e a palavra "melanoma" foi pronunciada, ficou claro que o problema não era apenas óptico.

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Os exames subsequentes em uma clínica especializada confirmaram o diagnóstico: uma tumor do tamanho de um grão de ervilha. Tessa recebeu o diagnóstico de melanoma ocular, uma forma rara de câncer do olho que afeta cerca de 600 pessoas por ano no Reino Unido. Essa neoplasia se desenvolve nos melanócitos, células que produzem a melanina, o pigmento responsável pela cor da pele, dos cabelos e dos olhos. Embora em alguns casos o crescimento parta de uma lesão benigna, semelhante a um nevus, em sua situação tratava-se de um processo maligno.

O desafio do diagnóstico precoce

O maior obstáculo para o melanoma ocular é a ausência de sintomas nas fases iniciais, especialmente quando a formação se localiza na parte posterior ou periférica do olho. Mfazo How, oftalmologista consultante e fundador da clínica Blue Fin Vision, observa que muitos pacientes não apresentam queixas até que a doença alcance um estágio crítico. Frequentemente, essas lesões são descobertas incidentalmente durante exames de rotina. Estima-se que cerca de 5% dos adultos possuam nevos coroidais — pequenas manchas escuras na parte posterior do olho — que geralmente são inofensivos e apenas visíveis em exames específicos. Contudo, em casos raros, eles podem evoluir para câncer. Sinais de alerta incluem o engrossamento da formação, o acúmulo de líquido sob a retina ou qualquer alteração na visão.

Embora o Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido recomende exames oculares a cada dois anos, um estudo publicado recentemente pela organização Eye Health UK indica que cerca de 14,5 milhões de adultos britânicos deixam de realizar essas verificações, acreditando que "tudo está bem". Tessa considera seu caso um exemplo claro de por que esses exames programados são vitais.

Tratamento e impactos na visão

Nas circunstâncias de Tessa, os médicos informaram que a remoção do olho esquerdo era necessária em poucas semanas para salvar sua vida. Embora a radioterapia seja uma alternativa para alguns pacientes, no caso dela, o risco de metástases fez da enucleação a única opção viável. A recuperação foi desafiadora: durante três meses, Tessa viveu sem protese, usando óculos de sol para sair de casa. Atualmente, ela utiliza uma prótese acrílica feita sob medida, que corresponde perfeitamente à cor e aos detalhes do olho restante. No entanto, a visão monocular limita sua percepção de profundidade.

Os dados estatísticos apontam que aproximadamente metade das pessoas com melanoma ocular desenvolve metástases, sendo o fígado o destino mais comum. Por isso, o diagnóstico precoce e o acompanhamento contínuo são cruciais. Especialistas enfatizam que qualquer mudança nova na visão ou a aparição de anomalias visuais exige um exame detalhado da parte posterior do olho, utilizando colírios para dilatação da pupila, em vez de suposições de que a causa é menor. Organizações como a Ocular Melanoma UK incentivam a não adiamento de consultas médicas até que o problema se torne incapacitante. Como Tessa ressalta, a visão é um dos pilares fundamentais da qualidade de vida, e qualquer dúvida sobre o seu estado deve ser verificada por um profissional.