Mudança radical na medicina: nova dieta supera bicarbonato em pacientes renais

Até pouco tempo, a única resposta médica para o acúmulo de ácido no sangue de pacientes com doença renal crônica era química: o bicarbonato de sódio. Porém, dados apresentados no final de outubro na conferência ASN Kidney Week 2026 sugerem uma mudança de paradigma. Um estudo de longo prazo indicou que a substituição de parte da dieta proteica animal por frutas e vegetais não apenas compete com a terapia padrão, mas, em termos de resultados clínicos de longo prazo, pode ser superior.

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Não se trata de uma moda de "detox" ou de uma promessa mágica. É uma questão de bioquímica básica e do fôlego dos rins. O metabólico acedemia ocorre quando os rins não conseguem eliminar suficientemente as ácidos produzidos pelo metabolismo, baixando o pH do sangue. O tratamento clássico — ingestão de bicarbonato de sódio em comprimidos ou pó — neutraliza diretamente essa acidez. No entanto, a nova pesquisa demonstra que, em uma escala de dez anos, a abordagem nutricional oferece uma estabilidade que a intervenção farmacológica isolada não alcançou.

A diferença na vida real: menos internações e menos diálise

Para entender o impacto prático, é preciso olhar para os números que importam para o paciente: o tempo de internação e o progresso para a diálise. O estudo acompanhou três grupos de pacientes com doença renal crônica: um que recebeu bicarbonato de sódio, outro que adotou uma dieta rica em frutas e vegetais e um terceiro que manteve o cuidado padrão sem alterações dietéticas específicas.

Após uma década de observação, as disparidades ficaram claras. Na base da dieta de base vegetal, houve apenas 14 internações hospitalares, contra 64 no grupo com tratamento padrão. As visitas a urgências foram de 20 para o grupo dietético, comparadas a 88 no grupo conservador. O dado mais crítico é o progresso da doença: apenas 4 pacientes do grupo que priorizou alimentos vegetais necessitaram de diálise, enquanto 16 pacientes do grupo com cuidado padrão chegaram à necessidade de limpeza artificial do sangue.

"O tratamento da acedemia metabólica com frutas e vegetais está associado a resultados clínicos de longo prazo mais favoráveis do que o tratamento padrão com bicarbonato de sódio ou cuidados rotineiros", resumiu a Dra. Nimrit Goraya, uma das autoras do trabalho. Isso não significa que os medicamentos são inúteis, mas indica que a neutralização natural da acidez através da dieta oferece ao organismo uma base mais sólida nos momentos críticos de saúde.

Por que a dieta funciona: a química da acidez

O mecanismo por trás desse resultado não é místico, é bioquímico. Alimentos de origem animal — como carne, peixe, queijo e alguns grãos — geram uma carga ácida significativa durante a digestão. O excesso de proteínas leva à formação de ácidos que os rins devem eliminar. Para um órgão já comprometido, essa tarefa constante acelera o desgaste.

Produtos vegetais operam de forma diferente. Frutas, legumes e folhas contêm sais de potássio, cálcio e magnésio. Durante o metabolismo, esses minerais favorecem a produção de bicarbonato no próprio organismo. Em outras palavras, a dieta certa executa a mesma função de neutralização do medicamento, mas utiliza os recursos internos do corpo, potencialmente reduzindo os efeitos colaterais associados ao uso prolongado de substâncias sintéticas.

Essa dinâmica é relevante também para quem ainda não tem diagnóstico de insuficiência renal. Manter os rins trabalhando no limite máximo para lidar com a acidez de uma dieta pesada em proteínas contribui para o seu desgaste precoce. Uma alimentação com maior proporção de alimentos alcalinos pode servir como prevenção contra a acedemia, ajudar no controle da pressão arterial e no risco de formação de pedras nos rins.

Um equilíbrio prático, não uma restrição extrema

É fundamental esclarecer: isso não é um convite ao vegetarianismo estrito. A mudança proposta é de equilíbrio e proporção. A regra prática sugerida é simples: para cada 100 gramas de carne, peixe, frango, ovos ou queijo, deve haver de 250 a 300 gramas de vegetais, folhas verdes, frutas ou frutas vermelhas. Na prática, a maior parte do prato deve ser composta por alimentos de origem vegetal.

Essa abordagem não exige ingredientes exóticos, apenas uma mudança de hábito. Contudo, existe um limite médico importante. Pacientes com doença renal existente devem discutir qualquer alteração de dieta com seu médico assistente. Níveis individuais de potássio e outros eletrólitos podem exigir restrições específicas que uma dieta rica em frutas e vegetais, sem orientação, poderia violar. A adequação dessa estratégia ao caso individual deve ser sempre avaliada pelo profissional de saúde responsável.