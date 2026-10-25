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Diabetes tipo 1 dobra o risco de depressão severa em relação ao tipo 2

Saúde

Existe um peso invisível que muitas pessoas carregam nas mãos todos os dias: o peso de uma rotina médica que não permite pausas. Para quem convive com o diabetes tipo 1, a gestão da doença vai muito além de exames de rotina; é uma vigilância constante que exige atenção ao açúcar no sangue, contagem de carboidratos e aplicação de insulina. Um estudo recente da Universidade Johns Hopkins, publicado na revista Annals of Internal Medicine, lança luz sobre essa fadiga acumulada, revelando que a carga emocional associada a esse diagnóstico é significativamente maior do que se observa no diabetes tipo 2 ou em pessoas sem a condição.

Диабет уступает стволовым клеткам
Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gestational_diabetes_kit.jpg by Jessica Merz
Диабет уступает стволовым клеткам

A pesquisa analisou os registros médicos de 58.106 adultos nos Estados Unidos, dividindo os participantes em três grupos para comparação: 326 pessoas com diabetes tipo 1, 5.802 com diabetes tipo 2 e um grupo de controle sem alterações no metabolismo dos carboidratos. Os dados apontam uma disparidade clara na saúde mental. Entre os pacientes com diabetes tipo 1, 17,1% relataram sintomas de depressão de intensidade moderada a grave. No grupo do diabetes tipo 2, esse índice caiu para 12,4%, e entre os indivíduos saudáveis, foi de apenas 6,6%.

A ansiedade segue um padrão semelhante. O estudo identificou que 16,2% das pessoas com diabetes tipo 1 experimentam ansiedade generalizada moderada a severa — um estado de preocupação persistente e difícil de controlar. Para comparação, entre os portadores do diabetes tipo 2, o percentual é de 8,7%, e no grupo sem a doença, de 6,1%.

Quem sente mais essa carga?

Nem todos os pacientes são afetados da mesma forma. Os pesquisadores identificaram três perfis mais vulneráveis a esses distúrbios emocionais: mulheres, pessoas com menos de 65 anos e indivíduos com menor nível de escolaridade. Essa segmentação sugere que fatores sociais e demográficos interagem com a exigência técnica do tratamento, amplificando o estresse em contextos de maior vulnerabilidade.

É fundamental distinguir entre a explicação biomédica e a realidade vivida. Embora o diabetes tipo 1 seja uma doença autoimune, na qual o corpo ataca as células produtoras de insulina, e o tipo 2 muitas vezes se relacione com fatores de estilo de vida, a experiência de lidar com a doença é profundamente pessoal. A necessidade de injeções diárias e a monitorização rigorosa criam um ambiente de pressão psicológica que não é reduzido apenas ao funcionamento da glândula pancreática.

Os autores do estudo enfatizam que essa pressão constante não é apenas uma consequência secundária, mas um fator que impacta a qualidade de vida e, possivelmente, a eficácia do controle glicêmico. Eles recomendam que os profissionais de saúde não tratem apenas os números do glicômetro, mas também a mente do paciente. O acompanhamento psicológico e psiquiátrico, quando necessário, pode ser tão vital quanto a insulina para garantir que o paciente tenha a energia emocional para sustentar o tratamento a longo prazo. A adequação desses cuidados ao caso individual deve ser sempre discutida com o médico assistente, que conhece a história clínica completa do paciente.

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Author`s name Petr Ermilin
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