Vacina personalizada e imunoterapia reduzem em 42% o risco de retorno do melanoma

Imagine ter feito a cirurgia para remover o melanoma e, mesmo assim, viver com a incerteza de que a doença pode voltar. Para milhares de pacientes em todo o mundo, essa é a realidade após o tratamento inicial. Agora, uma nova abordagem clínica oferece uma perspectiva diferente: reduzir significativamente esse risco combinando a imunoterapia padrão com uma vacina personalizada, criada especificamente para o perfil biológico de cada tumor.

Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Частицы атакуют раковую клетку

Os dados apresentados indicam que essa combinação pode diminuir em 42% a probabilidade de a doença retornar ou de ocorrer óbito em pacientes com melanoma de alto risco. Não se trata de uma cura milagrosa nem de uma prática já disponível no consultório médico de rotina, mas de um resultado de fase 3 que marca um ponto de virada na forma como a medicina oncológica entende a personalização do tratamento.

Como a vacina "ensina" o corpo a atacar

A lógica por trás dessa terapia, baseada na plataforma de RNA mensageiro (mRNA) — a mesma tecnologia vista nas vacinas recentes contra vírus — é distinta das vacinas preventivas tradicionais. Enquanto estas preparam o sistema imune para reconhecer um invasor antes do contato, a vacina em questão, chamada de inti­smoran, é projetada para pacientes que já receberam diagnóstico e passaram por cirurgia, mas ainda carregam um risco elevado de recidiva.

O mecanismo funciona como um sistema de alerta direcionado. As células de câncer frequentemente desenvolvem formas de se camuflar do sistema imune, uma espécie de disfarce que impede a defesa natural do corpo de agir. A imunoterapia padrão, representada no estudo pelo medicamento pembrolizumab, atua removendo parte desse freio, permitindo que as células imunes se ative. No entanto, nem sempre o sistema imune consegue reconhecer exatamente qual célula deve atacar.

É aqui que a vacina entra. Os médicos sequenciam o tumor do paciente para identificar proteínas únicas, conhecidas como neoantígenos, que funcionam como uma "impressão digital" biológica daquele câncer específico. A vacina personalizada é então fabricada com instruções genéticas (mRNA) para que as células do próprio paciente exibam esses neoantígenos. O resultado é um treinamento direcionado: o sistema imune aprende a reconhecer a assinatura específica do tumor daquele indivíduo e a focar o ataque nelas.

Os números por trás da esperança

Essa metodologia foi testada no estudo clínico de fase 3 INTerpath-001, cujos resultados foram apresentados no Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO). A pesquisa envolveu 1.137 pacientes com melanoma de alto risco que haviam passado pela cirurgia de remoção do tumor.

Os participantes foram divididos em dois grupos: um recebeu apenas a imunoterapia padrão (pembrolizumab) e o outro recebeu a combinação de pembrolizumab mais a vacina personalizada. A diferença foi substancial. No grupo que recebeu a vacina, o risco de recidiva ou morte caiu em 42% em comparação com o grupo que recebeu apenas a imunoterapia.

Para os pacientes que permanecem livres da doença durante os primeiros seis meses do tratamento, os resultados ainda são mais promissores, com uma redução de risco de 58%. Além disso, o perfil de segurança observou que os efeitos colaterais foram majoritariamente leves e transitórios, incluindo dores de cabeça, febre baixa e desconforto no local da injeção, aspectos que os pesquisadores destacam como positivos para a qualidade de vida durante o tratamento.

O que isso significa para o paciente hoje

Embora os dados representem um avanço fundamental, é crucial manter a perspectiva clara sobre o status atual dessa terapia. Trata-se de um ensaio clínico concluído, não de um medicamento aprovado e disponível para prescrição ampla. A metodologia ainda está em processo de revisão pelos órgãos reguladores, um procedimento que pode levar tempo antes que se torne acessível de forma padronizada.

Jorgine Long, diretora médica do Instituto de Melanoma da Austrália e envolvida no projeto, descreve o resultado como uma mudança de paradigma, comprovando pela primeira vez em larga escala que o tratamento baseado nas características únicas do tumor do paciente é eficaz na prática clínica.

Para pacientes e familiares, a mensagem prática é de cautela otimista. Este não é um tratamento que se pode solicitar imediatamente no pronto-socorro ou em consultórios comuns. No entanto, ele abre uma porta para conversas futuras com oncologistas sobre o potencial da imunoterapia personalizada. Especialistas esperam que, se aprovada, essa abordagem não beneficie apenas portadores de melanoma, mas também sirva de modelo para outros tipos de câncer onde a imunoterapia convencional tem apresentado resultados limitados. A decisão sobre a elegibilidade para ensaios clínicos ou futuros tratamentos personalizados deve ser sempre feita em diálogo cuidadoso com o médico assistente, considerando o estágio da doença e o perfil individual do paciente.