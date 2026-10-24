Profissionais chineses alertam para prevenção de teia em crianças de Bissau

Na Escola SOS, em Bissau, a discussão sobre saúde infantil começou com uma observação prática: a prevenção da teia do couro cabeludo, uma afecção frequente entre as crianças durante a época chuvosa. A 21.ª Equipa Médica Chinesa conduziu esta sexta-feira, 23 de outubro de 2026, uma palestra focada nesse problema, que vai além da teoria ao integrar o aconselhamento sobre higiene pessoal e a exposição de sintomas e formas de transmissão.

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A iniciativa, realizada pelos 18 profissionais de saúde do Hospital Militar e do Hospital Regional de Canchungo, traduziu-se em consultas médicas gratuitas para alunos e docentes. O acesso direto ao cuidado foi complementado por um gesto concreto de integração: a entrega de bolas de futebol, material escolar e outros artigos às crianças. Essa combinação de assistência clínica e apoio material reflete uma abordagem que visa não apenas tratar, mas também facilitar a permanência e o bem-estar dos estudantes na instituição.

Wang Weicheng, médico da equipa, ressaltou a prevalência da condição no Arquipélago dos Bijagós e delineou as medidas de prevenção com base no comportamento cotidiano: evitar o contacto com animais infetados, não partilhar objetos de uso pessoal e manter o couro cabeludo limpo e seco. A ênfase no diagnóstico e tratamento precoces sinaliza que a eficácia da intervenção depende da capacidade das famílias e das crianças de aplicarem essas regras simples em ambientes onde a instabilidade climática e as condições de vida podem favorecer a propagação de doenças.

Ao incluir uma exposição de plantas medicinais e ações de sensibilização sobre os princípios da Medicina Tradicional Chinesa, a equipa buscou ampliar o repertório de cuidados disponíveis para a comunidade escolar. Para Agostinho Bolamu, diretor da Escola Básica SOS, o valor da ação reside na sua contribuição direta para a saúde e o bem-estar dos alunos e professores, confirmando que políticas de saúde só alcançam seu propósito quando se tornam experiências tangíveis no espaço educacional.