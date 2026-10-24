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Apenas 5% das crianças completaram esquema vacinal contra covid-19 no Brasil

Saúde

O acesso à vacina contra a covid-19 para crianças no Brasil esbarra em um obstáculo que não é a falta de doses, mas a desinformação. Apesar de o imunizante estar integrado ao calendário básico de vacinação desde 2024 — com doses recomendadas aos 6, 7 e 9 meses, podendo ser aplicada até os 5 anos -, apenas 5% dos pequenos completaram o esquema de três doses, segundo dados do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Вакцинация пациентки
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Вакцинация пациентки

A distância entre o direito à saúde e a proteção real é medida em números graves. Em 2026, a covid-19 provocou mais de mil internações e 25 mortes de crianças e adolescentes no país. O dado mais alarmante concentra-se nos primeiros anos de vida: das 25 vítimas fatais, 15 tinham menos de 2 anos.

Para Eder Gatti, diretor do PNI, a engrenagem do Estado funciona na ponta da logística: há estoques e contratos de abastecimento ativos. No entanto, a adesão da população é freada por um histórico de ataques à ciência e discursos antivacina, inclusive promovidos por figuras do governo anterior. Essa hesitação gera um ciclo de desperdício; as vacinas infantis, que exigem descongelamento, têm validade de apenas dez semanas após esse processo. Sem a demanda dos pais, doses seguras acabam descartadas.

O que a vacina realmente muda na prática?
Os dados mostram que a diferença entre a vacinação e a exposição ao vírus é drástica. Uma pesquisa da USP em 24 cidades brasileiras revelou que o imunizante reduz em 97% os casos graves em crianças. Além disso, a vacina previne a Síndrome Inflamatória Multissistêmica, que causou 142 óbitos entre crianças e adolescentes no Brasil entre 2020 e 2023.

O medo de reações adversas, citado por quase 40% dos responsáveis em pesquisa do IBGE, contrasta com a realidade clínica: de mais de 6 milhões de doses aplicadas em crianças, não houve registro de óbito e 92% das reações foram leves (como febre ou dor local). O Ministério da Saúde enfatiza que riscos como miocardite e trombose são significativamente mais comuns em quem contrai a doença do que em quem recebe a vacina.

Enquanto a covid-19 enfrenta a barreira do negacionismo, outras frentes do PNI mostram resultados tangíveis. A introdução da vacina contra o vírus sincicial respiratório para gestantes e prematuros já reduziu em mais de 50% os casos de bronquiolite em bebês menores de seis meses. Da mesma forma, a substituição da vacina VPC10 pela VPC20 visa derrubar os números da meningite pneumocócica, que já causou 320 mortes este ano.

O orçamento do PNI quase dobrou, saltando de R$ 5 bilhões para uma previsão de quase R$ 10 bilhões para o próximo ano. O investimento existe e as vacinas estão nas unidades de saúde; o desafio agora é transformar a disponibilidade do serviço em proteção real para as crianças.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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