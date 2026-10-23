Cortar calorias não é o caminho: entenda as verdadeiras chaves para viver mais

A busca por uma vida longa e saudável costuma ser apresentada como um manual de regras rígidas: cortar gorduras, contar calorias e seguir dietas da moda. No entanto, essa abordagem universal ignora que o corpo humano não é uma máquina padronizada. De acordo com Grigory Roitberg, acadêmico da Academia Russa de Ciências e chefe do departamento de terapia da RISMU, a insistência em receitas genéricas de longevidade pode ser ineficaz, pois ignora o contexto individual e a base científica de muitos fatores de risco aceitos.

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O erro de copiar dietas sem entender o contexto

A dieta mediterrânea é frequentemente citada como o padrão ouro para a proteção cardiovascular. Contudo, a ciência sugere que o benefício pode não estar apenas nos alimentos. O Nobel Bernard Lown observou que italianos que se mudaram para Nova York, mesmo mantendo seus hábitos alimentares, não viveram mais do que os demais moradores da metrópole. Isso indica que o segredo da longevidade mediterrânea pode residir menos nos ingredientes e mais no chamado "estilo de comportamento levantino".

Nesse modelo, a refeição é um ritual social, um momento de pausa e convívio que exclui a pressa. Em cidades grandes, onde o prazo final é a regra, reproduzir essa atmosfera é um desafio. Roitberg pontua que a qualidade da alimentação envolve também a forma como comemos: um alimento simples pode ser saudável se consumido com calma, enquanto qualquer refeição se torna prejudicial quando ingerida mecanicamente, sem que se sinta o sabor ou a saciedade.

Genética e a sabedoria dos antepassados

A ideia de "comer o que seus ancestrais comiam", ecoando princípios de Hipócrates, encontra respaldo na relação entre genética e região geográfica. Diferentes populações prosperam com dietas distintas:

Na Finlândia, a expectativa de vida chega aos 83 anos, apesar de um consumo considerável de sal e carnes. No Cáucaso, a longevidade caminha junto ao consumo de carnes, especiarias picantes e laticínios fermentados. Já no Japão, a dieta baseada em arroz e frutos do mar é equilibrada pelo consumo de algas marinhas.

O exemplo japonês ilustra a importância dos mecanismos de compensação: enquanto frutos do mar podem acumular metais pesados como o mercúrio, as algas atuam como sorbentes naturais que ajudam a eliminar essas substâncias. De forma análoga, em contextos diferentes, alimentos como maçãs e pão preto podem auxiliar o organismo a processar excessos de açúcar e colesterol. Copiar cegamente uma dieta estrangeira sem entender esses mecanismos de equilíbrio pode, inclusive, prejudicar a harmonia interna do corpo.

O paradoxo do peso após os 65 anos

Embora a relação entre a obesidade e doenças cardiovasculares seja bem documentada, a lógica muda significativamente após os 65 anos. Pesquisas indicam um resultado contraintuitivo: idosos que buscam perdas de peso rigorosas tendem a ter uma expectativa de vida menor do que aqueles que mantêm um peso moderadamente elevado.

Essa vulnerabilidade ocorre devido a processos fisiológicos específicos. A perda de peso abrupta nessa fase da vida frequentemente resulta na perda de massa muscular, e não apenas de gordura. Como a sarcopenia — a degradação natural dos músculos — começa após os 45 anos e se intensifica na velhice, a recuperação do tecido muscular torna-se quase impossível.

A redução drástica do peso pode privar os órgãos internos de proteção e diminuir a força física geral, tornando o organismo mais frágil. Assim, para a população idosa, manter um peso estável, mesmo que ligeiramente acima do ideal estético, pode ser uma estratégia de sobrevivência mais segura do que a luta radical pela magreza.

Importante: Estas informações têm caráter informativo e não substituem a consulta médica. Qualquer mudança em dieta, tratamento ou metas de perda de peso deve ser discutida e orientada pelo médico assistente, considerando as particularidades de cada caso individual.