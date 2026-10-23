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Chá e coração: o que os dados dizem sobre temperatura e açúcar

Saúde

Para muitas pessoas, a primeira xícara do dia não é apenas um ritual de conforto, mas uma escolha que pode ter consequências reais para a saúde do coração. Um estudo chinês envolvendo quase 486 mil participantes ao longo de nove anos indicou que o consumo regular de chá está associado a uma redução de 11% no risco de doenças cardiovasculares, incluindo AVCs. O detalhe prático que emerge dos dados não é a quantidade, mas o modo de consumo: a proteção parece estar ligada à temperatura do líquido e ao nível de adição de açúcar.

Разные виды чая
Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Разные виды чая

Os pesquisadores observaram cerca de 15 mil casos de doenças vasculares durante o período de acompanhamento. A análise revelou uma relação clara: os participantes que bebiam chá regularmente apresentaram menos problemas de saúde do que aqueles que não o faziam. No entanto, a qualidade desse benefício depende de nuances frequentemente ignoradas no dia a dia. Aqueles que preferem bebidas "saindo da chaleira”, com vapor intenso, ficaram em uma zona de risco elevado, já que a alta temperatura pode afetar negativamente o organismo. A recomendação clínica é simples, mas exigente de disciplina: deixar o chá esfriar antes de beber.

O que os dados mostram e onde ficam as incertezas

Em termos de dosagem, o efeito máximo foi observado em quem consumia entre seis e oito xícaras por dia, com chá de força moderada. Isso não significa, porém, que menores quantidades sejam inúteis; especialistas apontam que mesmo 1,5 a 3 porções já podem ativar mecanismos de proteção. A barreira mais significativa para a eficácia é o açúcar. O excesso de aditivos pode neutralizar completamente os efeitos benéficos do chá sobre o coração, transformando um hábito protetor em uma carga calórica vazia.

Mecanisticamente, o crédito vai para os flavonoides, compostos vegetais que atuam como reguladores naturais da parede vascular. Uma analogia útil é a de um sistema hidráulico: esses compostos facilitam a dilatação das "tubulações” (vasos), permitindo que o fluxo sanguíneo aconteça com mais facilidade e reduzindo a carga de trabalho sobre a "bomba” (coração). Revisões científicas recentes confirmam que esses ingredientes melhoram a função da endotélio — a camada interna dos vasos — e contribuem para uma redução gradual da pressão arterial.

A escolha do tipo de chá, contudo, exige cautela contra generalizações. O chá preto é frequentemente citado pelo seu alto teor de antioxidantes, que protegem as paredes dos vasos contra microlesões. O chá verde, rico em catequinas como o EGCG, tem mostrado em laboratório capacidade de influenciar o metabolismo de gorduras, mas especialistas da British Heart Foundation lembram que o corpo humano processa essas substâncias rapidamente. Portanto, não deve ser visto como uma "medida mágica” que supera radicalmente o chá preto em eficiência clínica.

Limites e contrapontos necessários

Para quem é sensível à cafeína, o rooibos surge como uma alternativa válida. Estudos de 2023 sugerem que essa bebida pode reduzir o colesterol "ruim” em quase 10% e combater o estresse oxidativo. Existe, no entanto, uma armadilha comum em chás de ervas: a raiz de alcaçuz. O glicirrizina presente nessa planta pode causar retenção de sódio e perda de potássio, levando a picos de pressão arterial e distúrbios no ritmo cardíaco. Não é qualquer planta que é segura para uso diário.

É fundamental manter as expectativas realistas. Este e estudos similares são observacionais; eles identificam uma associação, não uma causalidade direta. Pessoas que bebem chá regularmente tendem, em geral, a adotar outros hábitos saudáveis, como melhor alimentação e menor tabagismo. O chá é um componente valioso de suporte, mas não substitui um abordagem integral à saúde. A decisão sobre se e como incluir o chá na rotina diária deve considerar o contexto individual e ser alinhada com o acompanhamento médico, especialmente para quem já possui condições cardiovasculares ou usa medicação específica.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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