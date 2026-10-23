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Ganho de peso na gestação: o que diz o risco para a saúde da mãe

Saúde

O ganho de peso durante a gestação é um dos temas mais comentados em consultas de pré-natal. Para muitas mulheres, a pergunta central costuma ser: "Quanto meu bebê está ganhando?". No entanto, a atenção médica tradicionalmente focada no peso do recém-nascido e na prevenção de partos prematuros agora ganha um novo ângulo: o impacto direto na saúde e na vida da própria mãe.

Медицинский осмотр новорожденного
Photo: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Медицинский осмотр новорожденного

Um estudo abrangente realizado pela Universidade McMaster, no Canadá, analisou mais de um milhão de partos registrados no banco de dados BORN Ontario. O objetivo era entender como a variação de peso ao longo dos nove meses influencia o risco de complicações graves para a mulher. Os resultados, publicados na revista JAMA Network Open, revelam que o excesso de quilos na balança não é apenas uma questão estética ou de recuperação pós-parto, mas um fator de risco para eventos críticos.

O limite entre o natural e o risco

A pesquisa mostrou que a dinâmica do peso durante a gravidez é independente do Índice de Massa Corporal (IMC) que a mulher tinha antes de engravidar. Isso significa que, mesmo para quem iniciou a gestação dentro da faixa de peso considerada normal, ultrapassar as recomendações médicas de ganho ponderal aumenta a probabilidade de complicações severas.

Entre as condições monitoradas, o excesso de peso mostrou-se associado a quadros de pré-eclâmpsia — caracterizada pelo aumento perigoso da pressão arterial -, hemorragias graves e a necessidade de internação em unidades de terapia intensiva (UTI). Os dados apontam que 53% das mulheres analisadas ganharam mais peso do que o recomendado, enquanto 19% ganharam menos do que o previsto.

Fatores que amplificam a vulnerabilidade

O estudo destaca que a saúde prévia da mulher desempenha um papel crucial. Para aquelas que já convivem com doenças crônicas, como diabetes, asma ou hipertensão, o risco de complicações graves no parto já é, por natureza, cerca de duas vezes maior do que em mulheres sem essas condições. Quando a esse cenário se soma o ganho de peso acima das normas, a ameaça à saúde materna torna-se ainda mais acentuada.

Curiosamente, os pesquisadores também observaram que o ganho de peso insuficiente (abaixo das recomendações) também pode estar correlacionado a riscos em grupos específicos de IMC, embora o excesso seja a preocupação mais prevalente nos dados coletados.

A gestão do peso como ferramenta de proteção

Para a autora principal do estudo, Sahar Khademi-Oore, a conclusão fundamental é que o peso antes da concepção é importante, mas a variação do peso durante a gestação é igualmente decisiva. Por ser um processo passível de acompanhamento e ajuste, a gestão do peso torna-se uma oportunidade para que médicos e pacientes protejam a saúde da mãe.

Entretanto, a ciência reconhece que seguir recomendações não depende apenas da vontade individual. A professora Laura Anderson ressalta que o fato de mais da metade das gestantes ultrapassar as normas indica a complexidade do problema, sugerindo que são necessárias estratégias de saúde pública para facilitar a adoção de hábitos saudáveis durante esse período.

Esta investigação integra o projeto SERENE, que busca reduzir a incidência de doenças maternas graves e minimizar seus impactos físicos e psicológicos a longo prazo. Vale ressaltar que qualquer ajuste em dieta ou metas de peso durante a gravidez deve ser discutido e validado individualmente com o médico assistente, considerando as particularidades de cada organismo.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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