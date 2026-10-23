Ganho de peso na gestação: o que diz o risco para a saúde da mãe

O ganho de peso durante a gestação é um dos temas mais comentados em consultas de pré-natal. Para muitas mulheres, a pergunta central costuma ser: "Quanto meu bebê está ganhando?". No entanto, a atenção médica tradicionalmente focada no peso do recém-nascido e na prevenção de partos prematuros agora ganha um novo ângulo: o impacto direto na saúde e na vida da própria mãe.
Um estudo abrangente realizado pela Universidade McMaster, no Canadá, analisou mais de um milhão de partos registrados no banco de dados BORN Ontario. O objetivo era entender como a variação de peso ao longo dos nove meses influencia o risco de complicações graves para a mulher. Os resultados, publicados na revista JAMA Network Open, revelam que o excesso de quilos na balança não é apenas uma questão estética ou de recuperação pós-parto, mas um fator de risco para eventos críticos.
A pesquisa mostrou que a dinâmica do peso durante a gravidez é independente do Índice de Massa Corporal (IMC) que a mulher tinha antes de engravidar. Isso significa que, mesmo para quem iniciou a gestação dentro da faixa de peso considerada normal, ultrapassar as recomendações médicas de ganho ponderal aumenta a probabilidade de complicações severas.
Entre as condições monitoradas, o excesso de peso mostrou-se associado a quadros de pré-eclâmpsia — caracterizada pelo aumento perigoso da pressão arterial -, hemorragias graves e a necessidade de internação em unidades de terapia intensiva (UTI). Os dados apontam que 53% das mulheres analisadas ganharam mais peso do que o recomendado, enquanto 19% ganharam menos do que o previsto.
O estudo destaca que a saúde prévia da mulher desempenha um papel crucial. Para aquelas que já convivem com doenças crônicas, como diabetes, asma ou hipertensão, o risco de complicações graves no parto já é, por natureza, cerca de duas vezes maior do que em mulheres sem essas condições. Quando a esse cenário se soma o ganho de peso acima das normas, a ameaça à saúde materna torna-se ainda mais acentuada.
Curiosamente, os pesquisadores também observaram que o ganho de peso insuficiente (abaixo das recomendações) também pode estar correlacionado a riscos em grupos específicos de IMC, embora o excesso seja a preocupação mais prevalente nos dados coletados.
Para a autora principal do estudo, Sahar Khademi-Oore, a conclusão fundamental é que o peso antes da concepção é importante, mas a variação do peso durante a gestação é igualmente decisiva. Por ser um processo passível de acompanhamento e ajuste, a gestão do peso torna-se uma oportunidade para que médicos e pacientes protejam a saúde da mãe.
Entretanto, a ciência reconhece que seguir recomendações não depende apenas da vontade individual. A professora Laura Anderson ressalta que o fato de mais da metade das gestantes ultrapassar as normas indica a complexidade do problema, sugerindo que são necessárias estratégias de saúde pública para facilitar a adoção de hábitos saudáveis durante esse período.
Esta investigação integra o projeto SERENE, que busca reduzir a incidência de doenças maternas graves e minimizar seus impactos físicos e psicológicos a longo prazo. Vale ressaltar que qualquer ajuste em dieta ou metas de peso durante a gravidez deve ser discutido e validado individualmente com o médico assistente, considerando as particularidades de cada organismo.
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