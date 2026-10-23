Obesidade clínica acelera danos cerebrais, aponta estudo

Existe uma percepção comum de que o sobrepeso afeta principalmente o coração e as pernas, mas um estudo recente publicado no Neurology Open Access traz evidências de que o impacto também pode silencioso no cérebro. A pesquisa, liderada por Owen Carmichael, neurobiólogo da Universidade do Estado da Louisiana (LSU), examina como a obesidade clínica — e não apenas o excesso de peso — pode acelerar danos nas estruturas cerebrais, explicando por que dados anteriores pareciam contraditórios.

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O limite do Índice de Massa Corporal

Por anos, cientistas debateram se o peso extra envelhecia o cérebro mais rápido ou, surpreendentemente, oferecia alguma proteção contra a demência. A confusão vinha, em grande parte, do uso do Índice de Massa Corporal (IMC) como única métrica. O IMC não distingue entre a quantidade de gordura, a massa muscular ou a saúde metabólica do indivíduo. Para superar essa limitação, a equipe de Carmichael adotou as recomendações da comissão da revista The Lancet, dividindo os participantes em três categorias: pessoas sem obesidade, aquelas com obesidade clínica (sobrepeso com metabolismo preservado) e aquelas com obesidade metabólica (associada a distúrbios como diabetes ou hipertensão).

O que os exames de ressonância magnética revelaram

A análise focou em 190 participantes do estudo de longo prazo sobre doenças cardíacas em Bogalusa, na Louisiana, acompanhados desde 1972. No momento da realização dos exames de ressonância magnética (RM), a média de idade dos voluntários era de 56,5 anos. O achado central foi claro: indivíduos que conviviam com obesidade clínica ao longo de décadas apresentaram um volume de anomalias na substância branca do cérebro duas vezes maior do que aqueles com peso normal. Essas anomalias aparecem como pontos claros nas imagens de RM e são consideradas marcadores de danos em pequenos vasos sanguíneos e mudanças estruturais que podem, futuramente, comprometer as funções cognitivas.

Como a inflamação danifica o cérebro

O mecanismo por trás desses danos não é apenas a presença de gordura. A obesidade clínica costuma vir acompanhada de inflamação crônica e resistência à insulina. Esses fatores prejudicam o endotélio, a camada interna dos vasos sanguíneos, e tornam a barreira hematoencefálica — o filtro protetor entre o sangue e o cérebro — mais permeável. Conforme destacado pelos autores, a obesidade clínica na idade adulta precoce desencadeia processos vasculares e metabólicos que levam a um dano acelerado na substância branca já na casa dos 50 anos.

É importante esclarecer que a presença desses pontos na substância branca não é um diagnóstico de demência. No entanto, ela sinaliza que a obesidade é um fator de risco modificável. Controlar o peso e tratar distúrbios metabólicos precocemente podem ajudar a preservar a integridade cerebral e desacelerar o envelhecimento do cérebro. Embora o estudo tenha limitado a sua amostra e dependido de um único exame de RM por participante, ele reforça a importância da prevenção precoce. Futuramente, os pesquisadores planejam realizar séries de exames ao longo da vida dos pacientes para acompanhar a evolução dessas mudanças.