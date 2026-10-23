Dormir muito e acordar cansado é sintoma, não doença

Você acordou se sentindo mais exausto do que quando foi dormir. Essa sensação de cabeça pesada e corpo "desligado” depois de uma noite aparentemente longa é uma queixa comum, mas que costuma confundir quem busca entender a própria saúde. O mal-estar não nasce necessariamente do excesso de horas na cama, mas da forma como o corpo processou aquele tempo de repouso.

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A ideia de que dormir pouco é o único vilão da cognição e da saúde está sendo questionada por estudos recentes. A durabilidade do sono não é uma régua universal de oito horas para todos. As necessidades individuais variam amplamente, podendo girar entre quatro e doze horas, dependendo da fisiologia de cada pessoa. Para alguns, dormir mais é simplesmente o padrão natural que permite a recuperação completa, sem efeitos colaterais. O problema surge quando há uma quebra nesse equilíbrio interno, quando o corpo não consegue aproveitar o tempo em repouso para se restabelecer.

O limite entre necessidade e disfunção

Roman Buzunov, professor e especialista em sono, explica que o desconforto físico após um período de sono estendido pode ter causas mecânicas e fisiológicas simples. Posições inadequadas durante o repouso ou a alteração no fluxo venoso do cérebro em posição horizontal podem contribuir para a sensação de mal-estar. Além disso, horas extras na cama podem desregular os ritmos biológicos internos, fazendo com que a pessoa acorde em uma fase inapropriada do ciclo do sono, o que resulta em sonolência e dificuldade de despertar.

É importante distinguir essa variação de regime — como acontece em fins de semana — de um sinal de alerta. A dúvida real que separa um hábito inofensivo de um risco à saúde não é quantas horas você dormiu, mas se você se sente realmente descansado. Se a necessidade de sono aumentou drasticamente e, mesmo após dez horas ou mais na cama, a sensação de fadiga persiste ao longo do dia, isso pode indicar que o sono não está sendo eficaz.

O que os dados realmente dizem

Há um mal-entendido frequente sobre estatísticas de mortalidade ligadas à duração do sono. Cerca de cinco anos atrás, uma pesquisa indicou que pessoas que dormiam menos de seis horas tinham uma mortalidade 12% maior, enquanto aquelas que dormiam mais de dez horas apresentavam um aumento de 20% nesse risco.

Esses números foram frequentemente interpretados de forma simplista, gerando a conclusão de que "dormir demais mata”. No entanto, como destaca Buzunov, a leitura integral da pesquisa é diferente. O aumento do risco associado ao sono prolongado não se aplica a quem naturalmente dorme dez horas e se sente bem. Ele se refere a pessoas que anteriormente dormiam sete horas e passaram a dormir dez, mas continuam acordando cansadas, com sonolência diurna e despertares noturnos. Nesse cenário, o sono longo é um sintoma de que algo no organismo está impedindo a recuperação, sugerindo a presença de processos patológicos que tornam o sono menos eficiente, e não a causa direta da mortalidade.

Quando procurar ajuda profissional

Uma das causas mais comuns de sono ineficaz é a apneia obstrutiva do sono. Nessa condição, ocorrem paradas breves e repetidas da respiração durante a noite, o que priva o cérebro de oxigênio e pode levar a complicações cardiovasculares. A falta de oxigênio não permite a manutenção da qualidade do descanso, explicando por que a pessoa acorda cansada mesmo após horas de repouso.

Anna Kuznetsova, médica terapeuta, enfatiza que mudanças abruptas no ciclo habitual de sono, especialmente acompanhadas de sonolência diurna persistente, exigem avaliação médica. A recomendação profissional nesses casos é a realização de uma polissonografia. Esse exame detalha os parâmetros fisiológicos durante o sono, permitindo identificar se há hipóxia (falta de oxigênio) ou outros distúrbios ocultos que se disfarçam como simples cansaço.

O diagnóstico precoce é fundamental para evitar o desenvolvimento de hipertensão e arritmias cardíacas, condições frequentemente associadas ao repouso de má qualidade. A decisão de investigar esses sintomas deve ser feita em conjunto com um médico, que avaliará a adequação de exames e o contexto individual de cada paciente, evitando tanto a medicalização de variações naturais quanto a negligência de sinais de alerta reais.