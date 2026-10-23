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Médicos de urgências internas passam a ser obrigados a apoiar urgências externas em crise

Saúde

Num esforço para mitigar a pressão crónica nas urgências externas dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a ministra da Saúde publicou um despacho que obriga os médicos das urgências internas a prestar apoio às urgências externas em situações de crise. A medida, que entra em vigor já nesta sexta-feira, visa responder a picos de afluência de doentes e ao aumento crítico dos tempos de espera.

Медработник несет срочный набор хирургических инструментов в коридоре больницы
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Медработник несет срочный набор хирургических инструментов в коридоре больницы

Este novo regime de organização surge no contexto de incentivos financeiros criados em junho deste ano para compensar médicos que excedam o limite anual de trabalho suplementar. Inicialmente, estes incentivos excluíam os profissionais das urgências internas, lacuna que foi corrigida num despacho posterior, em agosto. Agora, o Ministério da Saúde clarifica que a distinção técnica entre as duas urgências — a externa para quem chega de fora e a interna para quem já está internado — não deve ser um obstáculo à utilização integrada dos recursos humanos.

Na prática, isto significa que os médicos escalados para a urgência interna não podem ficar limitados ao seu setor se a urgência externa enfrentar:

  • Afluência excecional de doentes ou insuficiência imprevista de equipas;
  • Acumulação de utentes a aguardar observação ou reavaliação;
  • Presença simultânea de vários doentes graves ou instáveis;
  • Bloqueios no internamento ou na transferência de doentes;
  • Ativação do plano de contingência do hospital.

Apesar da obrigatoriedade de apoio, o documento salvaguarda que a mobilização deve respeitar a especialidade, a formação e a competência clínica de cada médico. Caso um profissional considere que não possui a competência técnica para uma tarefa específica, poderá informar o chefe de equipa, fundamentando a recusa, mas deverá manter-se disponível para outras funções compatíveis.

Para evitar a fragmentação da resposta, as escalas de todos os serviços de internamento terão de ser integradas num mapa operacional central, acessível em tempo real à direção do serviço de urgência e aos responsáveis institucionais. O despacho sublinha que a urgência interna não é uma estrutura autónoma ou paralela, mas sim um serviço de natureza complementar e de apoio especializado.

Os conselhos de administração dos hospitais dispõem agora de um prazo de 60 dias para adaptar os seus procedimentos internos a estas novas regras. Resta observar como esta redistribuição de tarefas impactará a carga de trabalho real dos médicos e se resultará numa redução efetiva do tempo de espera para o utente que entra pela porta da urgência externa.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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