França regista primeira morte humana por vírus Shamonda em paciente imunocomprometido

A França registou o primeiro caso documentado de infeção humana pelo vírus Shamonda (SHAV), que resultou na morte do paciente. A confirmação foi feita pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), embora as autoridades sanitárias francesas, citadas pela Franceinfo, tranquilizem a população, afirmando que não foi identificado, até ao momento, um risco generalizado para a saúde pública.

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O paciente, um homem de 60 anos residente na região de Ain, no sudoeste de França, foi internado num hospital de Lyon no início de outubro. De acordo com informações do jornal Le Progrès e comunicados dos ministérios da Saúde e da Agricultura, o indivíduo apresentava já um sistema imunitário gravemente comprometido. Esta vulnerabilidade clínica é central para a análise do caso: as complicações cerebrais que precederam o óbito foram atribuídas à infeção pelo vírus Shamonda, sendo as autoridades rápidas a classificar este episódio como um "caso de exceção", dada a condição prévia de imunocomprometido do paciente.

O vírus Shamonda circula há décadas em África e na Ásia, mas este é o primeiro registo de salto para seres humanos. No entanto, a sua presença na Europa não é nova. Segundo o ECDC, o vírus foi detetado em animais de quinta no continente durante o último verão, espalhando-se rapidamente. A lista de países afetados já inclui a Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Baixos, Espanha, Suíça, a ilha de Jérsia e Portugal.

Em território nacional, a situação já motivou um alerta da Ordem dos Médicos Veterinários, a pedido da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). O vírus, pertencente ao género Orthobunyavirus e ao serogrupo Simbu, é transmitido a bovinos e ovinos através da picada de insetos do género Culicoides (semelhantes a mosquitos).

O impacto nos animais varia conforme a espécie e a condição. Nos bovinos, a infeção pode manifestar-se através de febre, diarreia, prostração e quebra na produção de leite. Nos casos de fêmeas gestantes, o risco é mais grave, podendo resultar em abortos ou malformações fetais. Já nos ovinos e caprinos, a infeção ocorre geralmente sem sinais clínicos evidentes, o que torna a deteção mais complexa e a circulação do vírus mais silenciosa nos rebanhos.