Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

França regista primeira morte humana por vírus Shamonda em paciente imunocomprometido

Saúde

A França registou o primeiro caso documentado de infeção humana pelo vírus Shamonda (SHAV), que resultou na morte do paciente. A confirmação foi feita pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), embora as autoridades sanitárias francesas, citadas pela Franceinfo, tranquilizem a população, afirmando que não foi identificado, até ao momento, um risco generalizado para a saúde pública.

Комар на коже
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Комар на коже

O paciente, um homem de 60 anos residente na região de Ain, no sudoeste de França, foi internado num hospital de Lyon no início de outubro. De acordo com informações do jornal Le Progrès e comunicados dos ministérios da Saúde e da Agricultura, o indivíduo apresentava já um sistema imunitário gravemente comprometido. Esta vulnerabilidade clínica é central para a análise do caso: as complicações cerebrais que precederam o óbito foram atribuídas à infeção pelo vírus Shamonda, sendo as autoridades rápidas a classificar este episódio como um "caso de exceção", dada a condição prévia de imunocomprometido do paciente.

O vírus Shamonda circula há décadas em África e na Ásia, mas este é o primeiro registo de salto para seres humanos. No entanto, a sua presença na Europa não é nova. Segundo o ECDC, o vírus foi detetado em animais de quinta no continente durante o último verão, espalhando-se rapidamente. A lista de países afetados já inclui a Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Baixos, Espanha, Suíça, a ilha de Jérsia e Portugal.

Em território nacional, a situação já motivou um alerta da Ordem dos Médicos Veterinários, a pedido da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). O vírus, pertencente ao género Orthobunyavirus e ao serogrupo Simbu, é transmitido a bovinos e ovinos através da picada de insetos do género Culicoides (semelhantes a mosquitos).

O impacto nos animais varia conforme a espécie e a condição. Nos bovinos, a infeção pode manifestar-se através de febre, diarreia, prostração e quebra na produção de leite. Nos casos de fêmeas gestantes, o risco é mais grave, podendo resultar em abortos ou malformações fetais. Já nos ovinos e caprinos, a infeção ocorre geralmente sem sinais clínicos evidentes, o que torna a deteção mais complexa e a circulação do vírus mais silenciosa nos rebanhos.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Cores saturadas para unhas acima dos 50: interação com luz e formato oval
Mulher
Cores saturadas para unhas acima dos 50: interação com luz e formato oval
Cortes de cabelo projetados para adaptar-se à umidade e ao vento
Mulher
Cortes de cabelo projetados para adaptar-se à umidade e ao vento
Estruturas olfativas dos anos 50 a 90: como a perfumaria vintage define o presente
Mulher
Estruturas olfativas dos anos 50 a 90: como a perfumaria vintage define o presente
Mais populares
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer

A nova tendência de unhas caxemira promete um acabamento suave e natural, indo além do brilho intenso.

Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Como usar uma garrafa plástica para desentupir pia ou banheira sem produtos químicos
Como usar uma garrafa plástica para desentupir pia ou banheira sem produtos químicos
Esmaltes marrons voltam: guia de subtons e técnicas
Lancia Gamma retorna à Europa sobre a plataforma STLA Medium com base Peugeot/Citroën
Eleições podem adiar ofensivas: os cálculos de Trump e Netanyahu em jogo Olesya Kireeva Cabo Verde para Todos: onde estão os verdadeiros avanços do governo? Dmitriy Sokolov Sarampo em alta nos EUA: Brasil mantém porta aberta para o vírus Polina Petrova
Medovik: a reação do mel com bicarbonato no banho-maria define a estrutura das camadas
Cores saturadas para unhas acima dos 50: interação com luz e formato oval
Honda ZR-V 2027: adição de versões esportivas e aventureiras em pauta
Honda ZR-V 2027: adição de versões esportivas e aventureiras em pauta
últimos materiais
Como interagir com ursos, lobos, javalis, alces e raposas na natureza
Uivos e agitação de cães: ciência explica o que parece ser premonição
Eleições podem adiar ofensivas: os cálculos de Trump e Netanyahu em jogo
Costelinhas de porco assadas com geleia de cereja: o contraste entre doçura, páprica e canela
General Motors apresenta baterias LMR e eletrônica centralizada em plataformas elétricas de massa
Mamífero de 58 milhões de anos desafia ideia de dimorfismo sexual
Lynk&Co 03 se transforma: estilo robusto e aerodinâmica sem compromissos
Cabo Verde para Todos: onde estão os verdadeiros avanços do governo?
Honda ZR-V 2027: adição de versões esportivas e aventureiras em pauta
Ordem dos Médicos e PGR usam normas revogadas sobre interrupção da gravidez
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.