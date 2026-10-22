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Ordem dos Médicos e PGR usam normas revogadas sobre interrupção da gravidez

Saúde

A interrupção voluntária da gravidez (IVG) em Portugal assenta num quadro legal que, embora claro no papel, parece enfrentar lapsos de interpretação — ou de atualização — por parte de instâncias fundamentais como a Ordem dos Médicos (OM) e a Procuradoria-Geral da República (PGR). O problema não é apenas técnico; reflete-se no acesso real das mulheres aos seus direitos e naquilo que acontece nas consultas de saúde.

Беременная женщина
Photo: unsplash.com by Camila Cordeiro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беременная женщина

No centro da questão está um "parecer jurídico" publicado no site da Ordem dos Médicos a 23 de abril de 2023. O documento, que visa esclarecer dúvidas sobre a objeção de consciência, baseia-se numa norma (o número 5 do artigo 6º da Lei 16/2007) que já não existe desde 2016. Esta norma afirmava que a declaração de objeção era reservada e não poderia servir de fundamento para qualquer decisão administrativa — uma redação que esteve em vigor apenas quatro meses, entre julho de 2015 e fevereiro de 2016.

O impacto do retrocesso legislativo de 2015

A confusão jurídica remonta ao final da XII legislatura, quando a maioria PSD/CDS-PP introduziu alterações à "lei do aborto" de 2007. Na altura, as mudanças permitiram que médicos objetores de consciência participassem nas consultas prévias de IVG e no acompanhamento durante o período de reflexão. Além disso, impuseram a obrigatoriedade de acompanhamento psicológico e social para as mulheres e reinstauraram a taxa moderadora para o procedimento.

Estas medidas foram descritas por diversos projetos de lei subsequentes como "mecanismos de coação" e "leis que humilham mulheres". Com a mudança de governo, a Lei 3/2016 restaurou a redação original da lei de 2007, proibindo expressamente que os objetores de consciência intervenham no processo de decisão da grávida ou no seu acompanhamento durante o período de reflexão.

A dissonância entre a lei e a prática

Apesar de a lei ser explícita, a Ordem dos Médicos parece operar numa zona cinzenta. No seu parecer, a OM sugere que o médico objetor "não deve" intervir, tratando a proibição como uma interpretação da vontade do legislador e não como uma imposição legal direta. Mais grave ainda é a redação do Estatuto Deontológico da OM (artigo 12º), que sugere que a comunicação da objeção à direção clínica do estabelecimento de saúde poderia ser opcional - o que contraria frontalmente a obrigatoriedade legal de manifestar a objeção por escrito aos superiores hierárquicos.

Esta fragilidade no registo dos objetores tem consequências concretas. Uma auditoria recente da Entidade Reguladora da Saúde e da Inspeção Geral das Atividades em Saúde revelou que a maioria dos hospitais e centros de saúde do SNS não possui registos atualizados dos médicos objetores. Sem saber quem se recusa a realizar o procedimento, a gestão do sistema de saúde falha na garantia de que a mulher encontrará um profissional disponível, prolongando a espera ou dificultando o acesso ao serviço.

O erro sistémico da PGR

A origem desta confusão pode residir no site da Procuradoria-Geral da República. Durante um período considerável, a página da Lei 16/2007 apresentava como "versão atualizada" a redação de 2015, mantendo as normas revogadas (como a obrigatoriedade de acompanhamento psicológico e a permissão para objetores darem consultas).

Mesmo após alertas do jornal Diário News, a correção efetuada pela PGR limitou-se a adicionar uma nota de edição, mantendo o corpo do texto desatualizado. Para quem consulta o diploma sem ler atentamente as notas, a impressão continua a ser a de que normas coercivas e obsoletas ainda estão em vigor.

Quando as entidades que devem garantir a legalidade do sistema — a PGR e a Ordem dos Médicos — partilham ou propagam informações desatualizadas, quem acaba por pagar o preço é a utente, que se vê dependente de interpretações subjetivas sobre quem tem o direito de a acompanhar num momento de vulnerabilidade.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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