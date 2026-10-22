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Pesquisa com médicos revela abismo entre UTIs públicas e privadas no Brasil

Saúde

Para quem depende de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Brasil, a diferença entre o que é considerado essencial e o que está disponível na beira do leito pode ser determinante. Um levantamento realizado com 2.338 médicos especialistas em cuidados intensivos revelou que a distância entre a teoria do atendimento ideal e a realidade prática é profunda, especialmente quando se compara o setor público ao privado.

Палата интенсивной терапии
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Палата интенсивной терапии

A pesquisa não se limitou a listar a falta de equipamentos, mas expôs a disparidade no acesso a itens que os próprios profissionais consideram fundamentais para salvar vidas. O resultado mostra que a "essencialidade" de um recurso não garante sua disponibilidade para todos os pacientes.

O abismo entre o público e o privado

Os dados indicam que a infraestrutura disponível varia drasticamente dependendo de onde o paciente é internado. Enquanto em UTIs privadas a conformidade com os padrões de itens essenciais é significativamente maior, nas unidades públicas a carência é a regra. Essa distorção cria dois níveis de assistência: um onde a tecnologia e os insumos acompanham as recomendações clínicas, e outro onde o médico precisa adaptar a conduta à escassez de recursos.

Essa realidade impacta diretamente o fluxo de atendimento. Ter o direito a um leito de UTI não significa, na prática, ter acesso a todo o suporte tecnológico necessário para a recuperação. O acesso ao leito é apenas a primeira etapa; a efetiva recuperação depende de insumos que, em muitas unidades públicas, estão ausentes ou são insuficientes.

O que isso significa na prática clínica?

Quando itens básicos de monitorização ou suporte ventilatório faltam, a equipe médica enfrenta dificuldades para diagnosticar complicações precocemente ou intervir com a precisão necessária. A pesquisa evidencia que a precariedade não é apenas um detalhe logístico, mas um fator que limita a capacidade de resposta do sistema de saúde.

Para o paciente e sua família, a conclusão é amarga: a qualidade do cuidado intensivo no Brasil não depende apenas da competência dos profissionais, mas da sorte de estar em uma unidade que possua as ferramentas mínimas para operar. A disparidade apontada pelos médicos reforça que a equidade no SUS ainda enfrenta barreiras físicas e materiais concretas.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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