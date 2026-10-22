A espuma do dentifrício é marketing? Veja o componente que realmente protege

A escolha da pasta de dentes costuma ser guiada por impulsos simples: a cor da embalagem, o frescor do mentol ou a promessa de um sorriso mais branco. No entanto, por trás do design atraente, muitas vezes existe um excesso de aditivos destinados apenas ao marketing ou a ausência do componente essencial para a proteção do esmalte. Segundo a química tecnologue Ekaterina Krutitskaya, especialista em produção odontológica, a eficácia real de um produto não está na espuma ou no aroma, mas na composição química que atua na prevenção de danos a longo prazo.

Photo: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина чистит зубы

O papel do flúor e a questão da segurança

Quando se trata de prevenir cáries, os fluoretos são os componentes com a base de evidências mais robusta. Para adultos que escovam os dentes diariamente, a concentração segura e eficaz recomendada situa-se entre 1350 e 1500 ppm (partes por milhão). Valores abaixo desse intervalo podem não oferecer a proteção necessária ao esmalte, enquanto concentrações superiores são consideradas produtos terapêuticos, que devem ser prescritos exclusivamente por um dentista.

Existe um receio comum sobre a toxicidade do flúor, mas é importante diferenciar o elemento químico puro (flúor) dos seus compostos (fluoretos) utilizados nas pastas. O risco associado aos fluoretos geralmente está ligado ao consumo excessivo e prolongado através da água potável em regiões com alta concentração natural do mineral, e não ao uso tópico durante a escovação habitual.

Espuma, abrasão e a mecânica da limpeza

Muitas pessoas associam a abundância de espuma à qualidade da limpeza. Na verdade, a espuma é apenas o resultado de tensoativos, como o lauril sulfato de sódio (SLS), que auxiliam na remoção dos resíduos de pasta e alimentos. Para a maioria, o SLS é inofensivo, mas quem possui mucosas sensíveis ou tendência a aftas (estomatite aftosa) pode se beneficiar de opções sem esse componente.

Outro ponto de confusão é o índice de abrasividade (RDA). Frequentemente interpretado como um risco de "desgaste do esmalte", esse indicador reflete, na verdade, a ação sobre a dentina (a camada abaixo do esmalte) e serve primordialmente para o controle de qualidade fabril. No uso cotidiano, o RDA não é um critério determinante para o consumidor, a menos que se trate de pastas de polimento profissional indicadas por um médico.

É fundamental lembrar que a pasta funciona como um veículo para substâncias ativas; quem realiza a remoção mecânica da placa bacteriana é a escova.

Entre a ciência e o marketing

Para quem convive com a sensibilidade dentária, a indicação é buscar dessensibilizantes no rótulo, como sais de potássio, hidroxiapatita ou fosfossilicato de cálcio e sódio, que ajudam a fechar microporos no esmalte. Já componentes como a clorexidina, usados contra inflamações gengivais, não devem ser utilizados continuamente sem orientação profissional, pois podem desequilibrar a microflora bucal.

Por outro lado, listas extensas de óleos, ervas e "superalimentos" costumam ter função cosmética. Adicionar doses mínimas de extrato de camomila ou óleo de sálvia permite que a marca anuncie a "naturalidade" do produto, mas essas quantidades raramente possuem efeito terapêutico real.

Cuidados específicos e alternativas

Para aqueles que optam por evitar fluoretos, a hidroxiapatita surge como alternativa com eficácia comprovada, embora possua um volume de evidências menor que os fluoretos. No caso das crianças, a regra de ouro é o controle da quantidade: uma porção do tamanho de um grão de ervilha é o suficiente. O engolimento excessivo de pasta com flúor durante a formação dos dentes permanentes pode causar fluorose (manchas brancas), embora isso seja transitório. Uma vez formados, os dentes beneficiam-se do flúor para a remineralização do esmalte.

Em suma, a escolha ideal envolve a concentração correta de fluoretos para a idade e a ausência de antissépticos desnecessários. A preferência por sabores ou cores não impacta a saúde bucal tanto quanto a técnica de escovação e a regularidade das visitas ao dentista. Qualquer ajuste em esquemas de tratamento ou escolha de pastas terapêuticas deve ser discutido com o dentista assistente.