Comer à noite aumenta em 30% o risco de doença no fígado, mostra estudo com 200 mil pessoas

Aquele lanche rápido antes de dormir ou a mania de comer algo tarde da noite, enquanto assistimos a uma série, parece um hábito inofensivo de conforto. No entanto, a ciência começa a mostrar que o relógio do nosso corpo pode não concordar com esse paladar noturno. Um estudo abrangente conduzido pela Universidade de Saúde e Ciências do Oregon (OHSU) sugere que a frequência desses episódios pode elevar em 20% a 30% o risco de desenvolver patologias graves no fígado.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ночной перекус сыром

A pesquisa, cujos dados foram publicados no periódico Clinical Gastroenterology and Hepatology, não se baseou em suposições isoladas, mas analisou as informações de quase 200 mil pessoas. O foco foi a relação entre a alimentação noturna e duas condições preocupantes: a doença hepática gordurosa metabólica (esteatose) e a cirrose.

O conflito entre o prato e o relógio biológico

O ponto central da questão não é necessariamente o que se come, mas quando se come. O corpo humano opera sob ritmos circadianos — relógios internos que sincronizam nossas funções com o ciclo dia/noite. O fígado, especificamente, é um órgão cuja atividade é profundamente ligada a esse ritmo.

De acordo com o fisiologista do sono Andrew McHilla, coautor do estudo, ingerir alimentos quando o organismo está programado para o repouso prejudica a eficiência do metabolismo. Em termos práticos: o corpo não processa os nutrientes com a mesma qualidade que faria durante o dia. Esse descompasso cria um terreno fértil para a obesidade, o diabetes e, consequentemente, problemas hepáticos. Se antes esses mecanismos eram observados predominantemente em animais, os dados agora confirmam a tendência em seres humanos.

O que os números revelam

Para chegar a essas conclusões, os pesquisadores utilizaram dados de três grandes projetos nacionais dos Estados Unidos, incluindo estudos com enfermeiras e profissionais de saúde. Os participantes foram classificados conforme seus hábitos: aqueles que comiam regularmente após o jantar ou que chegavam a acordar durante a noite para lanchar.

Os principais achados indicam que quem mantém esse hábito de lanches noturnos tem 30% mais chances de enfrentar doenças hepáticas do que quem respeita um regime de sono e alimentação. Um detalhe importante é que esse risco parece surgir independentemente da composição da dieta; o fator determinante, neste caso, é o horário da ingestão.

Embora a doença gordurosa do fígado afete quase 30% da população de países desenvolvidos, apenas uma pequena parcela evolui para a cirrose. Ainda assim, a alimentação tardia aparece como um fator de risco significativo que merece atenção.

A ressalva necessária

Para o hepatologista Robert Vilechansky, autor principal do estudo, limitar as calorias algumas horas antes de dormir pode ser uma estratégia simples e eficaz de prevenção. Essa orientação é especialmente relevante para quem trabalha em turnos noturnos, onde o ciclo natural de luz e escuridão é frequentemente ignorado.

É preciso, porém, manter a cautela com a interpretação: o estudo é observacional. Isso significa que os cientistas identificaram uma correlação estatística forte, mas ainda não provaram que o lanche noturno é a causa única e direta do dano hepático. Para preencher essa lacuna, a OHSU iniciou uma nova fase de pesquisas com experimentos controlados para verificar se a interrupção dessas refeições tardias pode, de fato, melhorar a saúde de pacientes que já apresentam esteatose hepática.

Como cada organismo reage de forma distinta a mudanças dietéticas e ritmos de sono, qualquer alteração significativa nos hábitos alimentares ou a investigação de sintomas hepáticos deve ser discutida e acompanhada pelo médico assistente.