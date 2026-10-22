Diarreia contínua: o sinal de alerta que muitos ignoram

Para muitas pessoas, uma diarreia persistente pode parecer apenas um incômodo passageiro, algo que tende a resolver-se com o tempo ou com a busca por alimentos mais leves. É fácil atribuir a causa a uma refeição mal digerida ou a uma pequena infecção intestinal e esperar que o corpo reaja por conta própria. No entanto, quando esses sintomas persistem por semanas, eles podem ser o primeiro sinal de uma condição mais complexa: as doenças inflamatórias intestinais, um grupo que inclui a doença de Crohn e a colite ulcerativa.

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Especialistas na área da saúde têm observado um aumento nos diagnósticos dessas condições, especialmente em partes da América Latina. Fabiano Julião, gastroenterologista e presidente da Organização Pan-Americana para a Doença de Crohn e Colite (Pancco), destaca que o maior desafio clínico reside na capacidade de sintomas da IBD de se apresentarem de forma semelhante a distúrbios gastrointestinais comuns. Essa semelhança faz com que a busca por respostas seja muitas vezes negligenciada ou adiada, o que complica o cenário diagnóstico inicial.

Quando a persistência exige atenção

A presença de soltura intestinal isolada não constitui um diagnóstico de doença inflamatória. Contudo, a combinação de certos sinais clínicos deve levar o paciente a buscar avaliação médica especializada para investigar a causa profunda. Profissionais de saúde recomendam observar com mais cautela situações em que há diarreia crônica, definida como aquela que dura mais de três ou quatro semanas. Outros indícios que merecem investigação incluem a presença de sangue nas fezes, perda de peso inexplicada e dores abdominais recorrentes.

É fundamental compreender que a doença inflamatória intestinal é um processo sistêmico. Isso significa que o foco não está apenas no trato gastrointestinal. O paciente pode apresentar manifestações indiretas do processo inflamatório em outras partes do corpo, como dores articulares, alterações na pele, problemas oculares ou alterações no fígado. Devido a essa diversidade de sintomas, é comum que o paciente procure inicialmente um dermatologista, um oftalmologista ou um reumatologista, sem que a origem intestinal seja suspeitada imediatamente pelos primeiros profissionais a serem consultados.

Existe também uma percepção equivocada de que essas doenças afetam apenas jovens. Embora o primeiro pico de incidência ocorra frequentemente entre os 20 e os 30 anos de idade, os dados médicos mostram um segundo pico significativo entre os 60 e os 70 anos. Além disso, casos de início na infância estão cada vez mais registrados na prática clínica.

Entendendo as causas e os mecanismos

A ciência ainda não identificou uma única causa específica ou um gatilho isolado que explique o surgimento das doenças inflamatórias intestinais. Não se trata de um efeito direto de um produto específico ou de um episódio isolado de intoxicação alimentar. A genética desempenha um papel, embora limitado, sendo responsável por apenas 10% a 15% dos casos. A maioria das situações envolve uma complexa interação entre o sistema imune, o estado da microbiota intestinal e os fatores ambientais.

Entre os fatores de risco estudados pela comunidade científica, destaca-se a tendência dietética conhecida como "ocidentalização", caracterizada pelo consumo excessivo de ultraprocessados, o alto consumo de carnes vermelhas e o uso indiscriminado de antibióticos. Pesquisas também vêm investigando o impacto de microplásticos. No entanto, é importante ressalvar que, até o momento, esses elementos são entendidos como associações estatísticas e não como relações de causa e efeito diretas e comprovadas para todos os indivíduos.

Diagnóstico e manejo da condição

Diante da suspeita de inflamação intestinal, o médico assistente poderá solicitar um conjunto de exames para esclarecer o quadro. Esse processo investigativo geralmente envolve hemogramas para verificar a presença de anemia, testes de calprotectina fecal, que atuam como marcadores de inflamação no intestino, e a realização de uma colonoscopia com biópsias para avaliação histológica.

Embora as doenças inflamatórias intestinais sejam classificadas como condições crônicas e atualmente não possuam cura definitiva, os avanços médicos modernos permitem alcançar o que se chama de remissão profunda. Diferente da simples ausência de sintomas, a remissão profunda indica que a inflamação nos tecidos intestinos foi efetivamente controlada ou cessada.

As estratégias terapêuticas variam conforme o tipo específico da doença. Na colite ulcerativa, muitas vezes a terapia tradicional é suficiente. Já na doença de Crohn, o tratamento frequentemente requer o uso de medicamentos biológicos e terapias alvo específicas, como inibidores de JAK ou de interleucinas, dependendo da severidade e da resposta do organismo.

O ponto central destacado pelos especialistas é que um diagnóstico de doença inflamatória intestinal não significa o fim da qualidade de vida. Pacientes que seguem rigorosamente o tratamento prescrito podem trabalhar, estudar e constituir famílias com normalidade. O grande risco reside na automedicação ou na interrupção do tratamento ao sentir melhoras iniciais. Alterar dosagens ou parar o medicamento por conta própria é um caminho direto para recaídas e complicações graves. A escolha e o ajuste de qualquer método de tratamento devem ser feitos exclusivamente pelo médico que acompanha o caso, considerando a individualidade de cada paciente.