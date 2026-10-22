Cansaço que não passa após semanas: quando a fadiga é sinal de depressão, não de preguiça

Existe um cansaço que não passa com uma noite de sono ou uma folga no trabalho. É um vazio interno, uma sensação de que o mundo continua girando, mas a pessoa ficou de fora da roda. Muitas vezes, essa quietude é confundida com preguiça, falta de motivação ou apenas um mal-estar passageiro. Mas, quando essa fadiga dura semanas e apaga a cor dos dias, pode ser o sinal de algo mais grave que exige atenção médica.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Осенняя депрессия

A depressão não é necessariamente um episódio dramático ou um comportamento evidente. Conforme destaca o psiquiatra Christof van Meer, o quadro clínico muitas vezes se manifesta como um desgaste interno silencioso, ignorado até o momento em que o sofrimento se torna insustentável. Não se trata de uma falha de caráter ou de uma simples mudança de humor, mas de uma condição que afeta globalmente a capacidade de funcionar.

O que diferencia a tristeza profunda do dia a dia?

Para distinguir uma tristeza passageira de um quadro clínico, os médicos observam um conjunto de sintomas que, quando persistem por mais de duas semanas, pedem investigação. A chamada "triade depressiva" atua como um marcador principal. O primeiro elemento é a tristeza profunda sem causa externa aparente: a pessoa pode ter estabilidade financeira, uma família unida e não ter perdido nada material, mas o fundo do cotidiano permanece cinzento.

O segundo sinal é a anedonia, a perda completa do prazer em atividades que antes traziam satisfação, seja no hobby favorito ou nas conversas com amigos. A vida passa a parecer sem sentido. O terceiro é o "horizonte fechado", quando o futuro deixa de ter forma. A pessoa não consegue projetar-se nem mesmo a um ano para frente, simplesmente não se vê ali.

Essa tríade não é a mesma para todos. Há variações que complicam o reconhecimento:

Depressão clássica: tende a trazer insônia, perda de apetite e queda de peso acentuada.

tende a trazer insônia, perda de apetite e queda de peso acentuada. Depressão atípica: muitas vezes se esconde sob a hipersonia (dormir de 12 a 16 horas por dia), aumento do apetite e uma busca constante por alimentos doces, como se o corpo tentasse compensar a falta de energia emocional.

Além desses pilares, surgem sinais sutis no cotidiano que batem na autoestima. A dificuldade em se concentrar, a esquecimento constante e a incapacidade de terminar tarefas simples fazem a pessoa sentir-se ineficaz. É comum que ela culpe a si mesma por essa "lentidão", não percebendo que é a doença quem rouba o recurso para a ação, não a falta de vontade.

O corpo como termômetro

A conexão entre mente e corpo é direta. A psicóloga e demógrafa Elena Romanova, que comentou o tema, aponta que a depressão frequentemente se mascara como dores físicas. "A psique e o corpo estão inextricavelmente ligados. Muitas vezes, a depressão se disfarça de dores somáticas ou sensações corporais estranhas que não encontram confirmação nos exames com o médico de família. Essas são chamadas de dores fantasma — o grito de ajuda do organismo", observa ela.

Mudanças no peso também são um alerta importante. Uma perda de 5 kg em um mês, ou pelo contrário, ataques incontroláveis de fome, podem indicar uma desregulação metabólica profunda causada pelo estado psíquico. Nesses casos, criticar-se pelo "controle da fome" é inútil, pois a origem não é a disciplina, mas a saúde mental.

Vale lembrar que a depressão é uma condição global. Estima-se que cerca de 280 milhões de pessoas no mundo convivam com o transtorno, o que representa 5% da população adulta. Entre os grupos de maior risco, estão os adolescentes (onde 15% a 40% apresentam transtornos relacionados), mulheres em idade média e pessoas acima de 60 anos. Em países de baixa renda, até 85% dos casos não recebem tratamento adequado, seja pela estigma social ou por diagnósticos equivocados.

Quando agir?

Se os sintomas persistem por 14 dias ou mais, a recomendação é buscar ajuda de um psiquiatra ou psicoterapeuta. A depressão não se cura com férias ou mudanças de rotina; ela exige acompanhamento profissional. A adequação do tratamento ao caso individual deve ser conversada com o médico assistente, que poderá avaliar a intensidade dos sintomas e o histórico da pessoa.

Há uma urgência específica que não admite espera: pensamentos sobre a morte. O intervalo entre a ideação suicida e a ação pode ser muito curto. Nesses momentos, a intervenção médica de emergência é necessária e salva vidas. Se você ou alguém próximo está vivendo essa experiência, procure imediatamente um serviço de emergência ou um centro de crise. Não é hora de "pensar melhor", mas de acionar ajuda profissional especializada.