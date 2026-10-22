Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Cansaço que não passa após semanas: quando a fadiga é sinal de depressão, não de preguiça

Saúde

Existe um cansaço que não passa com uma noite de sono ou uma folga no trabalho. É um vazio interno, uma sensação de que o mundo continua girando, mas a pessoa ficou de fora da roda. Muitas vezes, essa quietude é confundida com preguiça, falta de motivação ou apenas um mal-estar passageiro. Mas, quando essa fadiga dura semanas e apaga a cor dos dias, pode ser o sinal de algo mais grave que exige atenção médica.

Осенняя депрессия
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Осенняя депрессия

A depressão não é necessariamente um episódio dramático ou um comportamento evidente. Conforme destaca o psiquiatra Christof van Meer, o quadro clínico muitas vezes se manifesta como um desgaste interno silencioso, ignorado até o momento em que o sofrimento se torna insustentável. Não se trata de uma falha de caráter ou de uma simples mudança de humor, mas de uma condição que afeta globalmente a capacidade de funcionar.

O que diferencia a tristeza profunda do dia a dia?

Para distinguir uma tristeza passageira de um quadro clínico, os médicos observam um conjunto de sintomas que, quando persistem por mais de duas semanas, pedem investigação. A chamada "triade depressiva" atua como um marcador principal. O primeiro elemento é a tristeza profunda sem causa externa aparente: a pessoa pode ter estabilidade financeira, uma família unida e não ter perdido nada material, mas o fundo do cotidiano permanece cinzento.

O segundo sinal é a anedonia, a perda completa do prazer em atividades que antes traziam satisfação, seja no hobby favorito ou nas conversas com amigos. A vida passa a parecer sem sentido. O terceiro é o "horizonte fechado", quando o futuro deixa de ter forma. A pessoa não consegue projetar-se nem mesmo a um ano para frente, simplesmente não se vê ali.

Essa tríade não é a mesma para todos. Há variações que complicam o reconhecimento:

  • Depressão clássica: tende a trazer insônia, perda de apetite e queda de peso acentuada.
  • Depressão atípica: muitas vezes se esconde sob a hipersonia (dormir de 12 a 16 horas por dia), aumento do apetite e uma busca constante por alimentos doces, como se o corpo tentasse compensar a falta de energia emocional.

Além desses pilares, surgem sinais sutis no cotidiano que batem na autoestima. A dificuldade em se concentrar, a esquecimento constante e a incapacidade de terminar tarefas simples fazem a pessoa sentir-se ineficaz. É comum que ela culpe a si mesma por essa "lentidão", não percebendo que é a doença quem rouba o recurso para a ação, não a falta de vontade.

O corpo como termômetro

A conexão entre mente e corpo é direta. A psicóloga e demógrafa Elena Romanova, que comentou o tema, aponta que a depressão frequentemente se mascara como dores físicas. "A psique e o corpo estão inextricavelmente ligados. Muitas vezes, a depressão se disfarça de dores somáticas ou sensações corporais estranhas que não encontram confirmação nos exames com o médico de família. Essas são chamadas de dores fantasma — o grito de ajuda do organismo", observa ela.

Mudanças no peso também são um alerta importante. Uma perda de 5 kg em um mês, ou pelo contrário, ataques incontroláveis de fome, podem indicar uma desregulação metabólica profunda causada pelo estado psíquico. Nesses casos, criticar-se pelo "controle da fome" é inútil, pois a origem não é a disciplina, mas a saúde mental.

Vale lembrar que a depressão é uma condição global. Estima-se que cerca de 280 milhões de pessoas no mundo convivam com o transtorno, o que representa 5% da população adulta. Entre os grupos de maior risco, estão os adolescentes (onde 15% a 40% apresentam transtornos relacionados), mulheres em idade média e pessoas acima de 60 anos. Em países de baixa renda, até 85% dos casos não recebem tratamento adequado, seja pela estigma social ou por diagnósticos equivocados.

Quando agir?

Se os sintomas persistem por 14 dias ou mais, a recomendação é buscar ajuda de um psiquiatra ou psicoterapeuta. A depressão não se cura com férias ou mudanças de rotina; ela exige acompanhamento profissional. A adequação do tratamento ao caso individual deve ser conversada com o médico assistente, que poderá avaliar a intensidade dos sintomas e o histórico da pessoa.

Há uma urgência específica que não admite espera: pensamentos sobre a morte. O intervalo entre a ideação suicida e a ação pode ser muito curto. Nesses momentos, a intervenção médica de emergência é necessária e salva vidas. Se você ou alguém próximo está vivendo essa experiência, procure imediatamente um serviço de emergência ou um centro de crise. Não é hora de "pensar melhor", mas de acionar ajuda profissional especializada.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor
Curiosidades
Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor
Porsche desiste de superesportivo 100% elétrico para nova flagship acima do 911
Carros
Porsche desiste de superesportivo 100% elétrico para nova flagship acima do 911
Saia lápis em 2026: proporção inversa e desconstrução formal
Mulher
Saia lápis em 2026: proporção inversa e desconstrução formal
Mais populares
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer

A nova tendência de unhas caxemira promete um acabamento suave e natural, indo além do brilho intenso.

Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Como usar uma garrafa plástica para desentupir pia ou banheira sem produtos químicos
Como usar uma garrafa plástica para desentupir pia ou banheira sem produtos químicos
BYD Atto 8: 7 lugares e recarga de 10% a 70% em 5 minutos
Lancia Gamma retorna à Europa sobre a plataforma STLA Medium com base Peugeot/Citroën
Macron usa retórica contra ultraesquerda para viabilizar sucessor Anastasiya Zhukova Elon Musk planeja unir SpaceX e Tesla: o projeto que pode mudar a economia global Dmitriy Sokolov Crise de habitação em Portugal: o que os dados ocultam sobre os imóveis vazios Evgenia Rumyantseva
Casca de banana oferece potássio ao solo e cria barreira contra lesmas com sal grosso
Porsche desiste de superesportivo 100% elétrico para nova flagship acima do 911
Medovik: a reação do mel com bicarbonato no banho-maria define a estrutura das camadas
Medovik: a reação do mel com bicarbonato no banho-maria define a estrutura das camadas
últimos materiais
Estratégia de sobrevivência: como famílias venezuelanas enfrentam a fome
Caminhar após o almoço ajuda a controlar o açúcar no sangue, mas não substitui tratamento
Deputado propõe pena para remoção de preservativo: legisladores de Tamaulipas às voltas com a questão
A tundra se transforma: emissão de gases intensifica o efeito estufa na região
Cortes de cabelo projetados para adaptar-se à umidade e ao vento
Linóleo de reforma substitui geotêxtil em caminhos de jardim
Greve de 24 horas na CP a 30 de outubro condiciona a circulação ferroviária
Armazenar ervas frescas em água no caule prolonga a vida útil
Células sanguíneas rejuvenesceram 60 anos: uma descoberta que pode mudar a medicina
Desvio de fundos: ex-presidente do SIAP condenado a devolver 177 mil euros
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.