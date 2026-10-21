Depressão circadiana: por que o relógio biológico altera a resposta aos remédios

Imagine uma pessoa que, ao acordar, não sente a leveza do amanhecer, mas um cansaço físico que parece ter origem num lugar mais profundo do que a simples falta de sono. Para uma parte dos pacientes com depressão, o problema pode não ser apenas o humor, mas o próprio relógio interno do corpo que marcou o horário errado. Uma pesquisa conduzida pela Universidade de Sydney, publicada no The British Journal of Psychiatry, sugere a existência de um subtipo biológico específico: a "depressão circadiana".

Photo: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бессонница

Esse achado não se trata de inventar uma nova doença, mas de propor uma leitura mais precisa de um sofrimento comum. A equipe liderada por Emiliana Tonini analisou dados de mais de 11.380 participantes do estudo australiano AGDS (Australian Genetics of Depression Study). Desses, 2.604 pessoas apresentavam características que os autores associam a uma desregulação dos ritmos circadianos.

O que distingue esse grupo não é apenas dormir tarde, mas um padrão que envolve, no mínimo, três de seis sinais: oscilações sazonais do humor, horários de sono atrasados, a chamada "jet lag social" (diferença grande entre o horário de dormir nos dias úteis e nos fins de semana), o hábito de "coruja" (acordar e deitar tarde), excesso de duração do sono e fadiga imediata ao despertar.

O corpo como um sistema interligado

Para entender por que isso importa, é preciso olhar para o organismo não como uma máquina de peças soltas, mas como um ecossistema. Quando o relógio biológico falha, o efeito não fica contido no sistema nervoso central. Ele se espalha. A análise genética dos participantes revelou que essa subgroupia apresenta um risco poligênico mais elevado não apenas para a depressão, mas também para ansiedade, TDAH, transtorno bipolar e condições metabólicas, como obesidade, resistência à insulina e inflamação crônica.

Como bem observa a lógica de Hilda Bastian ao ponderar o peso das evidências, a força dessa hipótese reside nessa conexão ampla. Não é um sintoma isolado, mas uma rede de falhas que conecta o metabolismo ao humor. Tonini explica que essa forma de depressão envolve processos metabólicos, inflamatórios e circadianos simultaneamente, o que a diferencia da depressão clássica.

É importante manter a cautela aqui. Brant Hasler, da Universidade de Pittsburgh, alerta que os relatos dos pacientes sobre o próprio sono correlacionam-se apenas moderadamente com as medições fisiológicas objetivas. Ou seja, dizer "dormi mal" não é, por si só, prova de um erro no relógio biológico. No entanto, a convergência com os dados genéticos reforça a plausibilidade da teoria.

Por que os medicamentos convencionais podem falhar

A implicação prática mais imediata é a resposta aos tratamentos. Os participantes do subtipo circadiano relataram menor eficácia dos antidepressivos padrão, como os ISRS (inibidores seletivos da recaptação de serotonina), e mais efeitos colaterais, incluindo sonolência, náuseas, ansiedade e ganho de peso.

Ruth Benca, da Universidade Wake Forest, oferece uma visão que equilibra a esperança com a realidade clínica. Se a quebra do ritmo circadiano for o motor do problema, é lógico que medicamentos que não agem sobre esse mecanismo tenham desempenho inferior. Contudo, ela faz uma ressalva crucial: a desregulação circadiana frequentemente coexiste com um quadro clínico mais grave. Portanto, não é apenas o mecanismo errado, mas a complexidade do paciente que pode estar dificultando a resposta ao tratamento.

Aqui, a precisão de linguagem é vital. Não se pode afirmar que os ISRS são "inúteis" para esses pacientes. A pesquisa indica que eles podem ser menos eficazes nesse subgrupo específico e que a resistência ao tratamento pode ser um marcador para investigar a causa circadiana.

O que isso muda para o cuidado hoje

É fundamental deixar claro: a "depressão circadiana" não é, por enquanto, um diagnóstico oficial reconhecido nas diretrizes clínicas atuais. Não há, neste momento, uma mudança obrigatória no protocolo de atendimento. A medicina avança em camadas, e estamos diante de um novo modelo explicativo que ainda precisa ser validado em populações mais diversas e em ensaios clínicos rigorosos.

Entretanto, a pesquisa aponta caminhos que merecem atenção. Para pacientes que não respondem bem à terapia padrão, investigar o eixo do sono e dos ritmos biológicos pode ser uma alternativa racional. Estratégias como a fototerapia (exposição a luz brilhante), o uso de melatonina e a cronoterapia (sincronizar a administração de medicamentos ou a luz com os ritmos do corpo) são abordagens estudadas para modular diretamente esses ciclos.

A orientação prática, sustentada pela fonte, é sutil mas poderosa. Observar os padrões de sono e as flutuações de humor ao longo das estações pode fornecer ao médico pistas valiosas. Se um paciente relata, de forma consistente, os sinais de desregulação circadiana junto com a depressão, o médico assistente pode considerar essa dimensão ao avaliar a resposta ao tratamento. A decisão sobre a abordagem, no entanto, deve ser sempre individualizada e discutida com o profissional de saúde, pois a adequação de cada terapia depende do quadro clínico completo de cada pessoa.

No fim, essa descoberta é menos sobre rotular e mais sobre ouvir. É sobre reconhecer que o sofrimento mental tem raízes biológicas complexas, e que entender o ritmo do corpo pode ser o primeiro passo para restaurar o equilíbrio da mente.