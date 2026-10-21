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Hipertensão atinge 28,3% de crianças e adolescentes no Brasil, aponta estudo da SBC

Saúde

A saúde cardiovascular de crianças e adolescentes no Brasil apresenta sinais alarmantes. De acordo com a pesquisa Brasil Coração Saudável, realizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), a hipertensão já afeta 28,3% dos jovens até os 18 anos. Quando se soma a pré-hipertensão, esse índice chega a 11,6% da população nessa faixa etária.

Исследование: неправильное положение руки заметно завышает давление
Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blood_pressure_measurement_(1).jpg by Víctor Santa María
Исследование: неправильное положение руки заметно завышает давление

Os dados revelam que o problema não escolhe idade, mas apresenta picos preocupantes: a incidência é maior entre meninos de 15 a 18 anos (40,7%) e, surpreendentemente, em crianças com menos de 7 anos (39,1%). O estudo, conduzido entre junho e outubro de 2026, analisou 6.092 estudantes de 38 escolas nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Para entender a raiz do problema, é preciso olhar para o estilo de vida. A pesquisa estabelece uma conexão direta entre o peso e a pressão arterial. Atualmente, um em cada três jovens analisados está acima do peso ideal (19,5% com sobrepeso e 13,6% com obesidade). O impacto disso na saúde é drástico: quase metade das crianças com obesidade (48,4%) já sofre de hipertensão. Em adolescentes obesos entre 15 e 18 anos, esse número dispara para 60,5%.

O cardiologista Álvaro Avezum, coordenador do projeto e membro da SBC, aponta que a hipertensão não surge isoladamente. Ela é o resultado de um ciclo composto por alimentação inadequada, sedentarismo e níveis crescentes de estresse, que juntos elevam o risco cardiovascular precocemente.

A realidade do cotidiano desses jovens reflete esse cenário. O estudo mostra que 59% passam mais de três horas diárias diante de telas — com destaque para celulares (86%) e televisores (80%). Paralelamente, a atividade física é insuficiente: 66% dos jovens praticam apenas de uma a duas horas de exercícios por semana, e para a grande maioria (93%), a única oportunidade de se movimentar ocorre dentro do ambiente escolar.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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