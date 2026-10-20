Comparar o desenvolvimento na puberdade: o que é normal e quando procurar um médico

É comum que pais e adolescentes olhem para os lados e comecem a comparar: por que tal colega já cresceu tanto, enquanto outro parece não ter mudado nada? No turbilhão da puberdade, essa comparação costuma gerar ansiedade, mas a verdade é que o desenvolvimento masculino não segue uma régua única e rígida.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Подросток сидит у стены школы, мать пытается поговорить

De acordo com o urologista e andrologista Mikhail Nikitsky, a saúde masculina não pode ser avaliada por um único sinal externo. O que pode parecer um atraso para a família é, muitas vezes, apenas o ritmo natural de cada organismo. Para ter uma visão real do quadro, os médicos analisam um conjunto de fatores: a idade cronológica, a fase da puberdade e, principalmente, a dinâmica de transformação ao longo do tempo.

O tempo de cada corpo

A variação nos prazos de amadurecimento é significativa. Um estudo abrangente realizado na Rússia com mais de 2.500 adolescentes revelou que a idade mediana para o início da formação dos genitais é de quase 12 anos. No entanto, os caracteres sexuais secundários — como a mudança de voz e o crescimento de pelos — podem surgir bem depois. Esse intervalo entre as diferentes etapas do desenvolvimento é considerado normal.

Além disso, reações fisiológicas involuntárias são comuns nessa fase. Nikitsky ressalta que tais episódios são reflexos do funcionamento dos sistemas nervoso e vascular, e não devem ser motivo de vergonha ou repressão para o jovem.

Quando a dúvida vira sinal de alerta

Embora a paciência seja a regra no crescimento, existem sinais concretos que não devem ser ignorados. A ausência de qualquer sinal de crescimento dos testículos aos 14 anos, por exemplo, é um motivo importante para buscar a avaliação de um profissional.

Há também riscos que podem ser silenciosos, como a varicocele — a dilatação das veias do cordão espermático. Muitas vezes ela não apresenta sintomas claros, mas pode se manifestar como uma sensação de peso após atividades físicas ou alterações visíveis no formato do escroto. Nesses casos, a consulta médica é indispensável.

Existem, porém, situações de urgência. Dor súbita e intensa nos testículos, traumas ou assimetrias marcantes exigem atendimento imediato. Como alerta Nikitsky, em certos casos de dor aguda, a avaliação médica rápida é crucial porque a janela de tempo para intervenção pode ser de apenas algumas horas.

Limites do autodiagnóstico

Outro ponto crítico é a ereção dolorosa que persiste por mais de quatro horas; isso é uma emergência médica e requer socorro imediato. Especialistas alertam categoricamente contra a tentativa de fazer diagnósticos comparando fotos da internet, prática que não substitui a análise clínica.

Para a pediatra Elena Safonova, a procura precoce por ajuda ao notar desconfortos evita complicações que poderiam impactar a saúde reprodutiva no futuro. Mais do que monitorar sinais, o caminho ideal é informar o adolescente sobre as mudanças em seu corpo, promovendo uma relação saudável e natural com a própria fisiologia. Qualquer dúvida sobre a adequação do desenvolvimento ao caso individual deve ser discutida com o médico assistente.