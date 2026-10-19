Vape após largar cigarro: estudo com milhões de ex-fumantes aponta risco 56% maior de câncer

Para milhões de ex-fumantes ao redor do mundo, o dispositivo eletrônico não é apenas um vício substituto, mas a última ponte para largar o cigarro de vez. No entanto, uma nova pesquisa de larga escala da Coreia do Sul lança uma sombra de incerteza sobre essa estratégia de longo prazo. Os dados sugerem que, para quem parou de fumar tradicional, o uso diário do vape pode não representar apenas a manutenção do status de não fumante, mas sim um fator associado ao aumento do risco de desenvolver câncer de pulmão.

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O estudo, publicado em 8 de junho de 2026 na revista Nature Medicine, analisou dados anonimizados de mais de 4,5 milhões de adultos coreanos com histórico de tabagismo. O acompanhamento começou em 2018, durante exames de saúde nacionais, e estendeu-se até dezembro de 2023. A pesquisa foi liderada por Yon Wook Kim, pneumologista do Hospital Bundan da Universidade Nacional de Seul. A conclusão central é contundente: entre aqueles que abandonaram o cigarro, os que passaram a usar o vape diariamente apresentaram uma frequência de casos de câncer de pulmão 56% maior em comparação com aqueles que eliminaram totalmente o consumo de nicotina de suas vidas.

O peso estatístico e os limites da observação

Em um período de cinco anos de monitoramento da coorte, foram registrados 35.887 novos diagnósticos de câncer de pulmão e 12.807 óbitos atribuídos à doença. Ao comparar os dois grupos principais — quem deixou de consumir qualquer forma de nicotina e quem migrou para o uso diário do vape -, a proporção de risco ajustada foi de 1,56. Em termos práticos, isso significa que o risco de desenvolvimento da doença foi 56% mais elevado no grupo dos usuários de dispositivo eletrônico.

Os indicadores de mortalidade revelam uma preocupação ainda maior. A proporção de risco para as mortes causadas pelo câncer de pulmão foi de 2,00, indicando uma probabilidade de óbito dobrada entre aqueles que continuaram inalando o aerossol após a cessação do cigarro. Embora algumas fontes externas, como o portal Futurism, tenham mencionado anteriormente um aumento de 91% nesse indicador, os dados apresentados diretamente no artigo científico confirmam o coeficiente de 2,00.

É fundamental compreender a natureza desses achados. Trata-se de um estudo observacional, não experimental. Os pesquisadores não realizaram sorteios aleatórios de grupos nem prescreveram hábitos de consumo; eles apenas registraram o comportamento real dos participantes. Portanto, os números demonstram uma correlação robusta, mas não estabelecem uma relação de causa e efeito direta — ou seja, não provam isoladamente que o vapor do vape causa o câncer. Os autores do estudo formularam suas conclusões com cautela, destacando que o uso de cigarros eletrônicos após o abandono do tabaco "pode" neutralizar parte dos efeitos protetores da interrupção total da nicotina.

Quem está em maior vulnerabilidade

A equipe de pesquisa identificou um subgrupo de alto risco: pessoas com idades entre 50 e 80 anos e um histórico de tabagismo de pelo menos 20 "maços-anos". Para contextualizar, um "maço-ano" equivale a fumar um maço por dia durante um ano. Assim, 20 "maços-anos" representam aproximadamente o consumo de um maço diário ao longo de duas décadas. Nessa faixa específica, para aqueles que continuaram usando o vape após largar o cigarro, a proporção de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão foi de 1,91, e para a mortalidade, de 1,92. Essas associações permaneceram consistentes tanto para quem tinha parado de fumar recentemente quanto para aqueles que havia mais tempo.

Apesar da escala do estudo, ele possui uma lacuna significativa: a coorte não incluiu pessoas que iniciaram o uso de vapes sem nunca ter fumado cigarros antes. Para esse grupo, que cresce rapidamente, especialmente entre os jovens, as consequências de longo prazo permanecem desconhecidas. Atualmente, existem mais de 100 milhões de usuários regulares de vapes no mundo. Para muitos, o dispositivo foi a primeira exposição à nicotina ou uma forma de manter o hábito sem o tabaco. Especialistas observam que o aerossol desses dispositivos contém substâncias potencialmente nocivas, como acroleína, formaldeído e vestígios de metais pesados, incluindo chumbo e níquel, o que sobrecarrega o sistema respiratório, embora a ligação específica com a oncologia pulmonar ainda esteja sendo aprofundada.

Contexto histórico e ressalvas médicas

Esses resultados não surgiram do nada. Em 2024, a publicação TechTimes noticiou uma versão preliminar do trabalho, baseada em uma coorte ligeiramente menor (4,3 milhões de pessoas) e um período de observação até 2021. Na época, Yon Wook Kim descreveu a análise como o primeiro estudo populacional de grande escala a mostrar um risco elevado de câncer de pulmão em usuários de vapes que deixaram de fumar cigarros. Ele enfatizou a necessidade de levar esses riscos em consideração ao elaborar programas de apoio à cessação do tabagismo.

Para o indivíduo que usou o vape com sucesso para parar de fumar, esses achados não são um convite para voltar ao cigarro. O cigarro continua sendo um produto significativamente mais perigoso. Contudo, os dados alertam que a transição para o vape, muitas vezes vista como "segura", pode ser menos inofensiva do que se pensava anteriormente. Os efeitos de longo prazo da exposição crônica ao vapor sobre os pulmões exigem investigações adicionais para determinar definitivamente se esse risco é consequência da composição química dos líquidos ou de outros fatores ligados ao perfil do ex-fumante. Por enquanto, as recomendações médicas continuam a apontar que a desintoxicação completa da nicotina e de seus aerossóis permanece como o cenário mais seguro para a saúde pulmonar. A adequação de qualquer mudança no tratamento deve ser discutida individualmente com o médico assistente.