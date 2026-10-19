Dor menstrual fora do comum pode ser sinal de endometriose, não apenas um sintoma

"Isso é só menstruação dolorosa”, "Você é jovem demais para esse diagnóstico”, "Você vai se acostumar”. Frases como essas podem se tornar o ruúdo de fundo da vida de muitas mulheres por anos, até que uma queixa comum se transforme em limitação funcional. Quando a dor intensa na região inferior do abdome é acompanhada por sangramentos abundantes ou sensações incomuns nas extremidades, é fácil acreditar que se trata apenas de uma particularidade do organismo, e não de um sinal de doença séria.

Photo: Pravda.Ru by Сергей Данилов is licensed under publiс domain Девушка с болью живота

Por trás da descrição cotidiana de um "ciclo pesado”, pode estar o endometriose — uma condição em que um tecido semelhante ao endométrio (o revestimento interno do útero) começa a crescer fora dele. Esse tecido se comporta da mesma forma que o endométrio uterino: ele sangra durante o ciclo. No entanto, enquanto dentro do útero o sangue tem onde sair, na cavidade abdominal, nos ovários ou na bexiga, esses hemorragias internas provocam inflamação, formação de cicatrizes e a "adeção” de órgãos entre si.

Quando a dor deixa de ser a "normalidade”

O grande desafio do endometriose é a sua capacidade de imitação. Raramente ele se manifesta como uma doença única e clara; na maioria das vezes, ele imita outros estados. Por exemplo, se os focos da doença afetarem o nervo ciático (ocorrência estimada em aproximadamente uma em cada mil mulheres com esse diagnóstico), a paciente pode reclamar de dor nas costas ou irradiada para a perna. Nesse cenário, o diagnóstico é frequentemente confundido com isquiásico comum, levando à prescrição de fisioterapia e analgésicos. Enquanto isso, o nervo pode sofrer lesões progressivas que, em casos avançados, resultam na perda da capacidade de caminhar.

O perigo reside no fato de que o endometriose é uma doença progressiva. Sem intervenção adequada, o tecido pode se infiltrar na parede do intestino, o que, em situações graves, pode exigir o uso permanente de bolsa de colostomia. Além disso, as alterações cicatriciais frequentemente bloqueiam as trompas de Falópio, criando obstáculos significativos para a concepção natural.

A armadilha do diagnóstico: por que esperar pode custar caro

Os dados da organização Endometriosis UK apresentam um quadro preocupante: o tempo entre o aparecimento dos primeiros sintomas e a confirmação do diagnóstico aumentou de oito anos em 2020 para mais de nove anos em 2025. Quase 40% das mulheres consultaram médicos mais de dez vezes antes de suspeitarem de endometriose. Uma grande porcentagem das pacientes relata que suas queixas foram simplesmente ignoradas ou minimizadas.

É importante compreender que a espera por um "momento certo” (por exemplo, o conselho de voltar à consulta "quando decidir ter filhos”) pode ser prejudicial à saúde reprodutiva. Embora 60% a 70% das mulheres com endometriose possam engravidar de forma natural, a demora no tratamento aumenta o risco de danos irreversíveis aos órgãos.

O que fazer e a quem recorrer

Muitas vezes, um ultrassom padrão ou uma consulta médica de rotina não são suficientes para identificar a doença. A "ouro padrao” para o diagnéstico é considerada a laparoscopia — um procedimento em que uma câmera é inserida na cavidade abdominal através de um pequeno corte. É apenas assim que é possível visualizar com precisão a extensão da lesão e a aderência entre os órgãos.

Aqui reside a fronteira crítica entre o tratamento geral e o especializado. Existe uma diferença substancial entre uma cirurgia realizada por um ginecologista de âmbito geral e uma intervenção em um centro especializado em endometriose. Nessas unidades, atuam equipes multidisciplinares: ginecologistas, urologistas e cirurgióes-coloproctologistas. Essa abordagem é necessária porque a remoção de tecido de camadas profundas da pelve, da bexiga ou do intestino exige precisão minuciosa para não danificar órgãos vizinhos.

Segundo especialistas, pacientes atendidas em centros especializados têm menor incidência de complicações e necessitam de novas cirurgias com metade da frequência.

Se você percebe que as dores menstruais ultrapassam o desconforto habitual, afetam sua capacidade de trabalho ou estão acompanhadas de dores incomuns nas costas e nas extremidades, é fundamental insistir em uma investigação completa. Lembre-se de que a aplicação de métodos específicos de diagnóstico e tratamento cirúrgico deve ser sempre discutida e definida com seu médico assistente, considerando as particularidades do seu caso.