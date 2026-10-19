Poluição do ar e risco de cegueira: o que a ciência confirma

A análise de 41 estudo, abrangendo milhões de indivíduos na Ásia Oriental e no Reino Unido, revelou uma correlação estatística significativa entre a exposição à poluição do ar e o desenvolvimento de doenças oculares. Embora a idade continue sendo o principal fator de risco, os dados indicam que a exposição prolongada a partículas finas PM2.5 aumenta a probabilidade de desenvolver glaucoma e catarata. A associação com essas partículas específicas, de 2,5 micrômetros ou menos, mostrou-se a mais clara entre os diversos poluentes avaliados, incluindo PM10, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, ozônio e monóxido de carbono.

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Para as pessoas com o mais alto nível de exposição à PM2.5, as chances de contrair glaucoma foram 70% maiores do que para aquelas com exposição mínima. A cada aumento na exposição correspondente à diferença entre o 25º e o 75º percentil em cada estudo individual, observou-se uma associação com um risco 8% maior de desenvolver glaucoma e um risco 4% maior de catarata. A relação com a degeneração macular associada à idade, por outro lado, apresentou resultados menos definitivos.

Limite entre associação e causalidade

É fundamental compreender que este trabalho possui natureza observacional. Isso significa que ele identifica uma conexão entre variáveis, mas não estabelece uma relação de causa e efeito direta. Não se trata de um experimento clínico que prove que melhorar a qualidade do ar curará pacientes já diagnosticados ou prevenirá instantaneamente novas doenças. Contudo, os mecanismos biológicos propostos pelos cientistas oferecem uma base plausível para essa associação, explicando como o corpo pode responder a esses agentes externos.

Diferente dos pulmões ou do intestino, os olhos possuem uma superfície em contato contínuo e direto com o ar ambiente externo. Essa configuração cria uma via de entrada direta para os poluentes. As partículas finas podem penetar no organismo, desencadeando estresse oxidativo e inflamação crônica de baixa intensidade. No cristalino, esses processos podem danificar as cristalias, proteínas essenciais para a transparência da lente. Quando essas proteínas se dobram incorretamente, ocorre o embaçamento característico da catarata. No nervo óptico, mecanismos semelhantes podem afetar as células ganglionares da retina, contribuindo para o desenvolvimento da glaucoma, inclusive de forma independente da pressão intraocular.

Evidências complementares

Estudos adicionais em modelos animais e culturas de células dão suporte a essas hipóteses biológicas. Ratos expostos à PM2.5 por nove meses apresentaram elevação da pressão intraocular. Além disso, dados do UK Biobank, que inclui mais de 480.000 participantes, reforçam a associação entre níveis mais altos de PM2.5 e o risco de glaucoma. Em experimentos utilizando tecidos de retina cultivados a partir de células-tronco humanas, as partículas de PM2.5 interferiram no desenvolvimento celular e aumentaram a taxa de mortalidade das células.

Nidhi Singh, epidemiologista do Instituto IUF-Leibniz (Alemanha), ressaltou que os dados referentes à glaucoma apresentam uma consistência suficiente, enquanto os relacionados à catarata demonstram uma concordância moderada. Ela enfatizou, no entanto, que dados observacionais demonstram associações, mas não comprovam, por si só, um efeito causal direto. As evidências científicas atuais indicam que o local de residência e a qualidade do ar inalado são fatores de risco relevantes para a saúde ocular, ao lado da idade. Embora os mecanismos biológicos exatos ainda não estejam completamente elucidados, a conjunção de observações epidemiológicas e pesquisas laboratoriais sugere que a poluição do ar, especialmente por partículas finas, pode desempenhar um papel no surgimento da catarata e do glaucoma. Qualquer decisão sobre cuidados preventivos ou tratamento deve ser discutida com o médico assistente, considerando o contexto individual de cada paciente.