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Lavar o cabelo todo dia causa oleosidade ou é um mito?

Saúde

Há um silêncio estranho no banheiro de muitas pessoas: a hesitação diante do shampoo. O medo de que lavar o cabelo diariamente seja um ato de violência contra a própria pele costuma sustentar uma rotina de espera, uma tentativa de "aguentar” o desconforto para não provocar mais óleo. É uma decisão comum, quase intuitiva, mas que os dados científicos recentes começam a questionar com firmeza. A premissa de que a limpeza frequente resseca e estimula a produção de gordura parece estar mais no reino do mito do que da biologia.

Молодая женщина сушит волосы феном в ванной комнате перед зеркалом
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Молодая женщина сушит волосы феном в ванной комнате перед зеркалом

A realidade documentada na literatura médica sugere o oposto para quem tem tendência a oleosidade. Uma análise publicada na revista Skin Appendage Disorders, que examinou 1.500 indivíduos com diferentes hábitos de higiene, indicou que a lavagem diária está associada a menos coceira, menos caspa e menos excesso de sebo. O mais importante é que a estrutura dos fios não se deteriorou nesses casos. A explicação é mecânica e biológica: o shampoo remove o excesso de gordura, sujeira e resíduos de produtos, mantendo o equilíbrio da microflora do couro cabeludo. Sem esse excesso de "combustível”, o ambiente fica menos propício a desequilíbrios.

O que realmente acontece quando a gordura se acumula

Ignorar a oleosidade não é apenas uma questão estética; é um convite para a proliferação de micro-organismos. O sebo é a fonte de energia para os fungos Malassezia, que existem em todas as pessoas. Quando há excesso de alimento, eles se multiplicam descontroladamente. Os subprodutos dessa atividade metabólica irritam a pele, provocam inflamação e podem desencadear o dermatite seborreica. Nesse cenário, a higiene não é um luxo, mas uma ferramenta de controle biológico. Adiar a limpeza quando as raízes engorduram rapidamente significa permitir que esses processos se intensifiquem.

Quando a pele fala de dentro para fora

Às vezes, o problema não é apenas o que aplicamos em cima, mas o que falta por dentro. Existe uma correlação observada entre a hiperatividade das glândulas sebáceas e a deficiência de vitamina D. Estudos com pacientes de dermatite seborreica mostram que 86% deles tinham níveis abaixo do normal. A vitamina D participa da regulação dessas glândulas. Se a mudança no aspecto do cabelo e da pele for abrupta, o caminho lógico não é mudar apenas o shampoo, mas buscar orientação médica para avaliar possíveis carências nutricionais. A adequação de suplementos ou tratamentos deve ser sempre conversada com o profissional de saúde, evitando automedicação baseada apenas em sintomas externos.

O limite do "secante” e a realidade do dia a dia

Para o cuidado diário, ingredientes como o zinco e o ácido salicílico têm papel destacado. Ensaios clínicos indicam que shampoos com zinco PCA podem reduzir a produção de sebo e aliviar vermelhidões sem ressecar excessivamente a pele. Já o shampoo a seco, embora conveniente, carrega uma ressalva importante: ele não limpa. Ele apenas absorve a gordura temporariamente. O uso regular sem lavagem com água pode obstruir poros e levar a irritações ou infecções. Ele é uma ponte, não um destino.

Dois mitos persistem e merecem desfecho. Primeiro, a ideia de que lavar demais causa queda de cabelo. A verdade é que o movimento da lavagem apenas facilita a remoção de fios que já estavam prontos para cair por ciclo natural. A perda de 50 a 150 fios por dia é considerada fisiológica. Segundo, a noção de que a pele "acostuma” com um produto e para de respondendo. Na dermatologia, não existe o conceito de tolerância croissante a shampoos de uso diário como ocorre com alguns medicamentos. Se o produto limpa bem e não causa desconforto, pode ser usado por anos. A troca só se faz necessária se o estado da pele mudar, por exemplo, após químicas ou alterações hormonais.

Em casos de dermatite seborreica, a lavagem diária com produtos suaves é frequentemente aceitável, enquanto shampoos terapêuticos, como os com cetoconazol, seguem esquemas de 2 a 3 vezes por semana, definidos por um médico. A chave não é a frequência em si, mas a adequação do produto à condição individual. A saúde do couro cabeludo não se resume a um número de dias entre lavagens, mas à observação atenta de como a pele reage e à confiança em evidências que separam o hábito saudável da superstição.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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