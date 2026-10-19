Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Cansaço que não sai e exame estranho: saiba por que a doença do beijo engana médicos e pacientes

Saúde

Você acorda após 14 horas de sono e ainda sente que o corpo pesa toneladas. A garganta dói ao engolir, a temperatura está alta e o pescoço está inchado. É o cenário clássico de uma gripe forte, mas quando essa fadiga extrema persiste por semanas e os exames mostram algo estranho, a suspeita pode ser outra: mononucleose infecciosa.

Пара целуется на кухне
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пара целуется на кухне

Muitas vezes tratada como apenas mais um resfriado prolongado, essa condição pode interromper o ritmo de vida de quem está no auge da juventude. O termo técnico é mononucleose infecciosa, mas no dia a dia ela carrega um apelido mais popular: a "doença do beijo". Essa alcunha vem da forma principal de transmissão, que ocorre através da saliva, seja em beijos, ao compartilhar copos, garrafas de água ou até ao usar o mesmo escova dental ou talheres.

Embora o vírus de Epstein-Barr (o agente causador mais comum) esteja presente no organismo de 90% a 95% dos adultos ao longo da vida, nem todos desenvolvem a doença sintomática. A exceção são os jovens entre 15 e 24 anos, que formam o grupo de maior risco para apresentar o quadro clínico agudo. Em ambientes fechados e com convívio próximo, como escolas, acampamentos e repúblicas de estudantes, a propagação pode ser rápida, embora o vírus não seja tão volátil quanto o da gripe.

A fadiga que não passa

O maior desafio diagnóstico da mononucleose é a semelhança inicial com uma faringite ou uma gripe intensa. Febre, dores no corpo, cefaleia e o aumento significativo dos gânglios linfáticos, especialmente no pescoço, são sinais comuns. No entanto, há um detalhe que diferencia a situação: a exaustão. Pacientes relatam sentir um esgotamento profundo que persiste mesmo após longos períodos de sono. O período agudo costuma durar cerca de quatro semanas, mas o rastro de mal-estar pode se estender por meses, mesmo após os exames laboratoriais voltarem ao normal.

Em alguns casos, a infecção pode levar ao aumento do fígado e do baço. Há também relatos de icterícia (pele amarelada) ou alterações no ritmo cardíaco, embora sejam menos frequentes. Um detalhe clínico que ajuda na identificação ocorre quando antibióticos da classe das penicilinas, como a amoxicilina, são prescritos incorretamente para o quadro viral: é comum o surgimento de uma erupção cutânea específica no corpo do paciente.

O perigo escondido no baço

Embora a fadiga seja o sintoma mais incômodo, a complicação mais grave da mononucleose é o risco de ruptura do baço. Durante a infecção, esse órgão pode aumentar de tamanho e tornar-se mais frágil. Nesse estado, qualquer impacto na região abdominal, um movimento brusco ou o esforço de levantar pesos pode desencadear um hemorragia interna, uma emergência médica séria.

Por isso, os especialistas são categóricos: durante o período de doença e na fase de recuperação, o contato com esportes e atividades físicas intensas é estritamente proibido. Se surgirem dores agudas sob as costelas do lado esquerdo, acompanhadas de tontura ou perda de consciência, a orientação é procurar atendimento de emergência imediatamente.

Quanto ao tratamento, como a origem é viral, antibióticos não têm efeito contra o vírus em si. Eles podem ser usados apenas se houver uma infecção bacteriana secundária, como uma faringite bacteriana concomitante. O retorno às atividades físicas deve ser gradual e somente após avaliação médica, garantindo que a função hepática e esplênica estejam normalizadas e os marcadores laboratoriais estejam estáveis. Em geral, quem adquire a mononucleose fica imune, pois o vírus permanece latente no organismo sob controle do sistema imunológico, sendo raros os episódios de reativação na população saudável.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Píton birmanês: a biologia por trás da aparente docilidade em zoológicos e shows
Incidentes
Píton birmanês: a biologia por trás da aparente docilidade em zoológicos e shows
Roda de carro e areia: técnica para enraizar estacas de flores e arbustos
Jardinagem
Roda de carro e areia: técnica para enraizar estacas de flores e arbustos
Acessórios como pontos de foco: faixas, broches e meias altas
Mulher
Acessórios como pontos de foco: faixas, broches e meias altas
Mais populares
Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor

Conhecida como fóssil vivo, a espécie preserva traços morfológicos antigos e utiliza detecção térmica para caçar, com filhotes que nascem já venenosos.

Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Colarinho alto define silhueta e função no inverno 2026
Alfa Romeo inova: o cockpit físico que elimina telas digitais
Grupos automotivos confrontam Bruxelas: o futuro da produção em jogo na Europa Ksenia Semenova Trump alerta para chamas da imigração: será a França um aviso para os EUA? Petr Ermilin Lei de Graham ignorada: o que a ordem de Trump significa para a segurança nacional? Dmitriy Sokolov
Três raças de gatos que exigem interação ativa
Acessórios como pontos de foco: faixas, broches e meias altas
Taipan-do-interior é a serpente mais tóxica do mundo. E quais são as outras?
Taipan-do-interior é a serpente mais tóxica do mundo. E quais são as outras?
últimos materiais
Gado-gado com milho, batatas jovens e espinafre: receita com molho de curry vermelho
Grupos automotivos confrontam Bruxelas: o futuro da produção em jogo na Europa
Diferença entre D2 e D3: por que a forma vegetal pode afetar seus exames e a imunidade
Lavar o cabelo todo dia causa oleosidade ou é um mito?
Aterrador: embutidos e suas consequências silenciosas no seu coração
Vermelho rubi e coral para peles maduras: neutralização de veias e aparência firme
Saúde vascular e sangue: a relação que pode mudar sua vida para sempre
Fachada escandinava substitui revestimento plástico em casas de campo por durabilidade
Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor
Acessórios como pontos de foco: faixas, broches e meias altas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.