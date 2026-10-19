Cansaço que não sai e exame estranho: saiba por que a doença do beijo engana médicos e pacientes

Você acorda após 14 horas de sono e ainda sente que o corpo pesa toneladas. A garganta dói ao engolir, a temperatura está alta e o pescoço está inchado. É o cenário clássico de uma gripe forte, mas quando essa fadiga extrema persiste por semanas e os exames mostram algo estranho, a suspeita pode ser outra: mononucleose infecciosa.

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Muitas vezes tratada como apenas mais um resfriado prolongado, essa condição pode interromper o ritmo de vida de quem está no auge da juventude. O termo técnico é mononucleose infecciosa, mas no dia a dia ela carrega um apelido mais popular: a "doença do beijo". Essa alcunha vem da forma principal de transmissão, que ocorre através da saliva, seja em beijos, ao compartilhar copos, garrafas de água ou até ao usar o mesmo escova dental ou talheres.

Embora o vírus de Epstein-Barr (o agente causador mais comum) esteja presente no organismo de 90% a 95% dos adultos ao longo da vida, nem todos desenvolvem a doença sintomática. A exceção são os jovens entre 15 e 24 anos, que formam o grupo de maior risco para apresentar o quadro clínico agudo. Em ambientes fechados e com convívio próximo, como escolas, acampamentos e repúblicas de estudantes, a propagação pode ser rápida, embora o vírus não seja tão volátil quanto o da gripe.

A fadiga que não passa

O maior desafio diagnóstico da mononucleose é a semelhança inicial com uma faringite ou uma gripe intensa. Febre, dores no corpo, cefaleia e o aumento significativo dos gânglios linfáticos, especialmente no pescoço, são sinais comuns. No entanto, há um detalhe que diferencia a situação: a exaustão. Pacientes relatam sentir um esgotamento profundo que persiste mesmo após longos períodos de sono. O período agudo costuma durar cerca de quatro semanas, mas o rastro de mal-estar pode se estender por meses, mesmo após os exames laboratoriais voltarem ao normal.

Em alguns casos, a infecção pode levar ao aumento do fígado e do baço. Há também relatos de icterícia (pele amarelada) ou alterações no ritmo cardíaco, embora sejam menos frequentes. Um detalhe clínico que ajuda na identificação ocorre quando antibióticos da classe das penicilinas, como a amoxicilina, são prescritos incorretamente para o quadro viral: é comum o surgimento de uma erupção cutânea específica no corpo do paciente.

O perigo escondido no baço

Embora a fadiga seja o sintoma mais incômodo, a complicação mais grave da mononucleose é o risco de ruptura do baço. Durante a infecção, esse órgão pode aumentar de tamanho e tornar-se mais frágil. Nesse estado, qualquer impacto na região abdominal, um movimento brusco ou o esforço de levantar pesos pode desencadear um hemorragia interna, uma emergência médica séria.

Por isso, os especialistas são categóricos: durante o período de doença e na fase de recuperação, o contato com esportes e atividades físicas intensas é estritamente proibido. Se surgirem dores agudas sob as costelas do lado esquerdo, acompanhadas de tontura ou perda de consciência, a orientação é procurar atendimento de emergência imediatamente.

Quanto ao tratamento, como a origem é viral, antibióticos não têm efeito contra o vírus em si. Eles podem ser usados apenas se houver uma infecção bacteriana secundária, como uma faringite bacteriana concomitante. O retorno às atividades físicas deve ser gradual e somente após avaliação médica, garantindo que a função hepática e esplênica estejam normalizadas e os marcadores laboratoriais estejam estáveis. Em geral, quem adquire a mononucleose fica imune, pois o vírus permanece latente no organismo sob controle do sistema imunológico, sendo raros os episódios de reativação na população saudável.