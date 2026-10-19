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Diferença entre D2 e D3: por que a forma vegetal pode afetar seus exames e a imunidade

Saúde

Em uma gôndola de farmácia, as caixas com a promessa de "vitamina D” parecem idênticas. Para a maioria, a escolha é aleatória ou baseada apenas no preço. No entanto, um estudo da Universidade de Surrey, no Reino Unido, sugere que a diferença entre as duas formas principais do nutriente não é apenas uma distinção química, mas pode ter implicações reais na forma como o corpo processa e utiliza essa substância.

витамин д
Photo: pxhere
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A diferença entre D2 e D3

A confusão é compreensível, pois ambos os compostos pertencem à mesma família. A vitamina D3, ou colecalciferol, é a forma natural para o ser humano. Ela é produzida pela pele sob a ação da luz solar e encontrada em alimentos de origem animal, como peixes gordurosos, fígado de bacalhau, gemas de ovo e leite. Já a vitamina D2, ou ergocalciferol, é de origem vegetal, obtida principalmente de cogumelos e leveduras expostos à luz ultravioleta.

Historicamente, a comunidade médica tratava essas duas formas como intercambiáveis. A nova pesquisa, baseada na análise de 20 ensaios clínicos, questiona essa equivalência. Os dados mostram que indivíduos que consumiam suplementos com vitamina D2 apresentavam níveis de 25-hidroxivitamina D3 — o principal indicador medido em exames de sangue — cerca de 9 a 18 nmol/L mais baixos do que aqueles que não tomavam nenhum suplemento.

Isso levanta uma questão sobre a bioquímica interna: quando a concentração da forma vegetal (D2) é elevada artificialmente, o organismo pode responder acelerando a degradação da forma endógena (D3), como um mecanismo de balanço. Emily Brown, autora principal do estudo, ressalta que, embora essa redução nos níveis séricos seja observável e sistemática, as consequências a longo prazo para a saúde ainda precisam ser investigadas. Ou seja, o que se vê no papel dos exames hoje pode ter um significado clínico diferente no futuro, mas, por enquanto, o mecanismo não está totalmente desvendado.

O papel no sistema imunológico

A divergência entre as formas vai além das tabelas de laboratório. Pesquisas anteriores conduzidas pelo professor Colin Smith, da mesma instituição, indicam que D2 e D3 interagem de maneiras distintas com a defesa do corpo.

Descobriu-se que a vitamina D3 é capaz de ativar a via de sinalização dos interferões do tipo I. Este é um componente fundamental da imunidade inata, responsável pelo reconhecimento precoce de vírus e bactérias. A vitamina D2, por outro lado, não demonstrou essa mesma capacidade de ativação. Isso não significa que o ergocalciferol seja inerte ou inútil; ele continua desempenhando um papel importante na regulação do metabolismo do cálcio. Contudo, sua função na modulação imune parece ser mais limitada em comparação com a colecalciferol.

Como agir com base nessas informações

Diante dessas descobertas, a orientação prática é a cautela na leitura dos rótulos. Se a embalagem do suplemento indicar "ergocalciferol” como princípio ativo, é recomendável conversar com um profissional de saúde para avaliar se a troca para "colecalciferol” (D3) é adequada ao seu caso específico.

O momento mais útil para verificar os próprios níveis, de acordo com os especialistas, é o fim do inverno, por volta de fevereiro, quando as reservas acumuladas durante os meses de maior insolação tendem a estar mais baixas. A recomendação geral é realizar o exame de 25-hidroxivitamina D uma vez por ano. Lembre-se, porém, que suplementação e diagnóstico devem ser individualizados; o que é adequado para uma pessoa pode não ser para outra, e a decisão final deve sempre ser tomada em conjunto com o médico assistente.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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