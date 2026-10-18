Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Saúde vascular e sangue: a relação que pode mudar sua vida para sempre

Saúde

Imagine que a superfície das suas células vermelhas do sangue carrega não apenas uma etiqueta para transfusões, mas um código genético que pode influenciar a forma como seu corpo responde a infecções, protege o coração ou mantém a memória viva na velhice. Não se trata de predestinação, mas de uma relação estatística que a ciência está mapeando: a presença ou ausência de certas proteínas na membrana dos glóbulos vermelhos está associada a variáveis biomédicas específicas, do risco de trombose à suscetibilidade a bactérias estomacais.

Эпигенетические исследования иммунитета
Photo: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эпигенетические исследования иммунитета

Para entender o que há por trás dessa associação, é preciso observar o mecanismo microscópico. O sistema ABO classifica o sangue com base na presença de antígenos, que são, na prática, proteínas específicas. Na primeira grupo (tipo O), esses antígenos estão ausentes; no segundo (tipo A), há o antígeno A; no terceiro (tipo B), o antígeno B; e no quarto (tipo AB), ambos coexistem. Embora pareçam apenas diferenças de laboratório, essas variações moleculares modulam a concentração de outros componentes no plasma, criando perfis de risco distintos. É fundamental diferenciar correlação estatística de determinação absoluta: a presença de um marcador genético aumenta a probabilidade de um evento, mas não garante que ele ocorra, pois outros fatores, como estilo de vida, interferem no resultado final.

O paradoxo do grupo O e a proteção cardiovascular

Entre os achados mais consistentes na literatura, destaca-se a relação entre o grupo sanguíneo O e uma menor incidência de complicações tromboembólicas, como infartos e AVCs. A explicação biológica aponta para o fator von Willebrand, uma proteína plasmática essencial para a agregação plaquetária, ou seja, para a formação do "plugue” que para hemorragias. Em indivíduos com grupos A, B ou AB, os níveis desse fator tendem a ser naturalmente mais elevados. Essa maior concentração, embora benéfica no controle de sangramentos, pode, em certos contextos, facilitar a formação excessiva de coágulos. Pelo contrário, quem possui o grupo O apresenta níveis basais menores desse fator, o que estatisticamente se traduz em uma menor propensão a eventos trombóticos. Contudo, é crucial frisar: essa é uma tendência populacional, não uma imunidade individual contra doenças cardíacas.

Mente, memória e o enigma do grupo AB

Outra fronteira de pesquisa examina a conexão entre o grupo sanguíneo AB e a saúde cognitiva. Dados observacionais sugerem que portadores desse grupo apresentam maior frequência de declínio em funções de memória e atenção na fase mais avançada da vida. A hipótese biológica sugere um impacto indireto: a mesma predisposição vascular descrita anteriormente pode, ao longo de décadas, afetar a microcirculação cerebral. Se a irrigação sanguínea do cérebro é levemente alterada ou mais propensa a micro-lesões, o acúmulo de danos pode, em longo prazo, contribuir para quadros de demência. Ainda assim, os mecanismos exatos não estão totalmente elucidados, e a idade, a pressão arterial e a genética geral continuam sendo os fatores dominantes para a saúde mental.

Infeções e gastrite: quando o sangue dialoga com bactérias

Além da circulação e do cérebro, a composição do sangue parece influenciar a defesa contra patógenos. No sistema digestivo, estudos publicados em periódicos como o BMC Cancer indicam que pessoas com grupos A e AB podem ser mais suscetíveis à colonização por Helicobacter pylori. Essa bactéria é a principal causa de gastrite crônica e está associada ao aumento do risco de câncer gástrico. A lógica biológica reside na forma como as proteínas da superfície celular interagem com as bactérias, possivelmente facilitando sua adesão ou sobrevivência no ambiente gástrico. Similarmente, durante a pandemia de SARS-CoV-2, observou-se que a gravidade da infecção pode variar conforme o grupo sanguíneo, com relatos de que portadores do grupo O necessitaram menos de terapia intensiva, enquanto outros grupos apresentaram maiores taxas de complicações graves. Novamente, trata-se de padrões agregados, não de um manual de diagnóstico individual.

A interpretação correta dessas descobertas exige moderação. A biologia moderna não sugere que o grupo sanguíneo deva ditar o comportamento diário, como evitar certos alimentos por superstição. Em vez disso, ela reforça a importância da medicina preventiva e personalizada. Ter consciência de que há uma predisposição genética a certos riscos — seja vascular, seja infeccioso — pode motivar o paciente a buscar rastreios mais atenciosos e a adotar hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, controle da pressão e atividade física. A conversa com o médico é indispensável para avaliar se o seu perfil genético, combinado com seus antecedentes familiares e hábitos, exige vigilância específica. A ciência oferece o mapa dos riscos; o cuidado individual continua sendo a trilha a seguir.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Manicure natural: rotina de casa vs. manutenção de gel
Mulher
Manicure natural: rotina de casa vs. manutenção de gel
Peças curtas e monocromia para alongar silhuetas baixas no inverno
Mulher
Peças curtas e monocromia para alongar silhuetas baixas no inverno
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Carros
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Mais populares
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações

A Toyota opta por uma arquitetura elétrica dividida em quatro circuitos de controle independentes no novo Corolla, permitindo a substituição do módulo de tração entre diferentes motorizações sem alterar a fiação geral do veículo.

Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Colarinho alto define silhueta e função no inverno 2026
Colarinho alto define silhueta e função no inverno 2026
Alfa Romeo inova: o cockpit físico que elimina telas digitais
Três raças de gatos que exigem interação ativa
Trump alerta para chamas da imigração: será a França um aviso para os EUA? Petr Ermilin Azerbaijão e Irã iniciam modelagem de trânsito para gás russo via Cáspio Ksenia Semenova Lei de Graham ignorada: o que a ordem de Trump significa para a segurança nacional? Dmitriy Sokolov
Taipan-do-interior é a serpente mais tóxica do mundo. E quais são as outras?
Tendência 2027 prioriza manicure liso e efeito perolado sem strass
Panqueca de maçã sem farinha de trigo: massa homogênea com amido e frutas no liquidificador
Panqueca de maçã sem farinha de trigo: massa homogênea com amido e frutas no liquidificador
últimos materiais
Fachada escandinava substitui revestimento plástico em casas de campo por durabilidade
Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor
Acessórios como pontos de foco: faixas, broches e meias altas
Bolo de chocolate na panela: o papel da condensação na textura úmida
Maçãs assadas: técnica de estrutura com cottage cheese e nozes
Peças curtas e monocromia para alongar silhuetas baixas no inverno
Uso de IA na ciência altera papel do pesquisador de coletor para auditor
Receita de lasanha de carne moída com abobrinha: o passo a passo para um jantar leve
Bordas que se diluem no rosto: cashmere redefine profundidade no inverno 2026
Elefantes asiáticos conseguem frear instintos para resolver problemas lógicos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.