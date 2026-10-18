Por que o remédio para gripe não age nas outras 190 doenças de inverno?

A chegada do outono e do inverno transformou-se, para milhões de brasileiros e russos, em um verdadeiro teste de resistência. Os dados mais recentes do Rospotrebnadzor (serviço federal de vigilância sanitária da Rússia) para a 40ª semana de 2026 registram quase 700 mil casos de infecções respiratórias agudas, gripe e COVID-19. Surpreendentemente, o líder não é o vírus da gripe, mas uma ampla variedade de patógenos não gripais. Para as famílias, isso significa que a estratégia tradicional de "beber chá e esperar melhoras" pode não apenas ser ineficaz, como arriscada, caso se perca a janela crítica para o combate à infecção.

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O que realmente causa a doença

O Professor e Doutor em Ciências Médicas Andrey Prodeus, principal alergista-imunologista pediátrico do Ministério da Saúde da região de Moscou, destaca que a natureza não nos dá um único vilão. No ar, circulam simultaneamente dezenas de patógenos. Existem mais de 200 agentes causais conhecidos de infecções respiratórias agudas. No outono, os ataques mais comuns são causados por rinovírus (responsáveis por até 50% dos casos), vírus sincitiais respiratórios (que podem causar danos graves a brônquios e pulmões) e diversos coronavírus. A gripe, contrariamente à crença popular, representa apenas 10% a 15% da morbidade geral, com seu pico tradicionalmente deslocado para o final do ano.

O principal desafio é que os sintomas da maioria desses patógenos são idênticos: coriza, tosse, fraqueza e dor de garganta. Sem exames laboratoriais caros, é impossível saber qual agente específico entrou no organismo. A vacinação protege contra a gripe, mas não contra essa diversidade viral. É aqui que entra um novo abordamento, registrado nas Atualizadas Recomendações Clínicas do Ministério da Saúde da Rússia, aprovadas em 2 de setembro de 2026.

O fim da imitação do tratamento

A farmácia doméstica tradicional está cheia de medicamentos sintomáticos: antitérmicos, pastilhas para a garganta e sprays para o nariz. Esses remédios realmente aliviam o estado, reduzindo temporariamente a febre e a dor. Mas eles não eliminam a causa. Em 95% dos casos, a "frieira" é viral, e enquanto o vírus estiver ativo, os sintomas retornarão.

Uma posição especial merece a questão do "estimulo à imunidade". Muitos pacientes, ao primeiro espirro, correm para buscar imunomoduladores, acreditando que isso ajudará o organismo a lidar mais rapidamente com o invasor. Prodeus chama essa abordagem de temerária. Durante uma infecção, o sistema imunológico já recebeu o sinal de alarme e está operando em modo de emergência. A interferência artificial adicional neste processo complexo exige extrema cautela, especialmente em crianças, idosos, alérgicos e pacientes com doenças crônicas.

Os desenvolvedores das novas recomendações pediátricas excluíram completamente a homeopatia e não recomendam o uso rotineiro de agentes imunotrópicos devido à falta de dados convincentes sobre sua eficácia e segurança. O sistema imunológico da criança está em formação ativa até os 8 anos, e a intervenção caótica nesse processo pode ser perigosa. O mesmo princípio está presente nas recomendações para adultos: os agentes imunotrópicos foram movidos para o grupo de reserva (segunda linha), dando lugar a medicamentos de ação direta. Essa abordagem está em conformidade com a posição da Organização Mundial da Saúde (OMS) e dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC).

O ponto de impacto: as primeiras 48 horas

Se o vírus não for identificado, os especialistas médicos recomendam o uso de antivirais de amplo espectro. Nas recomendações pediátricas do Ministério da Saúde para o tratamento de infecções respiratórias agudas de etiologia não especificada em crianças com mais de dois anos, e para profilaxia de emergência após contato com um paciente doente, foi nomeado o umifenovir (conhecido na Rússia como "Arbidol"). Outros medicamentos conhecidos, como oseltamivir, zanamivir e baloxavir, funcionam estritamente e apenas contra a gripe, sendo ineficazes contra os outros 190 tipos de vírus.

O mecanismo de ação dos antivirais de ação direta pode ser entendido assim: o medicamento bloqueia o vírus na etapa de penetração na célula saudável. O vírus perde a capacidade de usar a célula como uma "fábrica" para produzir cópias de si mesmo e morre. Isso permite iniciar a luta imediatamente, sem esperar pelos resultados dos exames e pela identificação do cepha específico. O fator tempo é crítico: os vírus se replicam mais ativamente nas primeiras 48 horas da doença. O sucesso do tratamento depende em grande parte de se conseguiu "fixar" a barreira antiviral nesse período.