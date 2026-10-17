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Seguro saúde nos EUA não garante acesso real a médicos

Saúde

Ter um seguro saúde nos Estados Unidos não garante mais que um paciente consiga, de fato, entrar no consultório de um médico ou dentista. Para quase um terço dos trabalhadores americanos, o acesso ao serviço depende de quanto dinheiro eles têm disponível no momento para cobrir custos imediatos, independentemente da apólice que possuem, aponta pesquisa da Willis Towers Watson (WTW) com 6 mil pessoas.

Врач и пациент
Photo: ellsworth.af.mil by Кейт Торнтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач и пациент

O entrave concreto está no deductible (franquia) e nos limites de gastos do próprio bolso (out-of-pocket costs). Na prática, o paciente precisa pagar do próprio bolso uma soma fixa e elevada antes que a seguradora comece a arcar com as despesas. Quando o saldo bancário não comporta esse valor inicial, a consequência imediata é a desistência: consultas são canceladas ou adiadas para evitar o endividamento.

O gargalo da 'geração sanduíche

A barreira financeira atinge com mais força a faixa etária entre 40 e 49 anos, onde mais de 40% dos entrevistados evitam cuidados médicos por falta de verba. Esse grupo enfrenta a pressão de custear simultaneamente a criação dos filhos e o cuidado com os pais idosos.

Como muitos utilizam planos familiares, a soma dos deductibles para todos os dependentes torna a conta final proibitiva. O resultado é que, embora possuam a cobertura formal, a viabilidade financeira do serviço é nula para grande parte dessa população.

Impacto no patrimônio e aposentadoria

O custo da saúde deixa de ser um gasto pontual e passa a corroer a capacidade de poupança a longo prazo. Cerca de dois terços dos trabalhadores acreditam que chegarão à aposentadoria em situação financeira pior que a de seus pais, justamente porque os gastos médicos consomem os recursos que deveriam ser investidos.

Dados do Federal Reserve (Fed) reforçam essa erosão patrimonial: entre 2022 e 2025, o capital líquido médio de domicílios chefiados por pessoas com menos de 35 anos caiu cerca de 23%.

Mesmo quem já atingiu a terceira idade e possui ativos financeiros mantém a cautela. Segundo a Prudential Financial, mais de 60% dos idosos com investimentos acima de 500 mil dólares evitam gastar com lazer, temendo que a inflação e a escalada dos custos médicos consumam suas reservas.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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