Dor na virilha após esforço: por que isso pode indicar hérnia e não apenas estiramento

Após um treino intenso, uma torção brusca ou até mesmo o simples ato de erguer um peso, uma dor aguda surge na região da virilha. A primeira reação é quase sempre a mesma: assumir que foi um estiramento muscular. No entanto, conforme aponta o herniologista Dmitri Titchenko, médico do Centro de Tratamento Cirúrgico de Hérnias do Hospital Geral da Cidade S. S. Iudina (DZM), o esforço físico pode apenas "iluminar" uma hérnia inguinal que já existia, mas permanecia assintomática. Diferentemente de um microrrasgo nas fibras, que caracteriza o estiramento, a hérnia envolve o protrusão de tecido adiposo ou de órgãos internos através de um ponto de fraqueza na parede abdominal.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Травма на тренировке

Conferir se se trata de um simples trauma muscular ou de uma alteração estrutural pode ser complexo, pois os sintomas podem se sobrepor. Ainda assim, existem observações práticas que ajudam a se orientar e a entender quando é necessário buscar especificamente um especialista em hérnias, e não apenas um cirurgião geral.

A observação da superfície e a resposta ao esforço

O sinal mais característico de uma hérnia é o aparecimento de uma protuberância na virilha. Ela pode ser pequena, indolor e manifestar-se apenas na posição em pé ou após atividade física. Em um estiramento comum, é mais provável que se forme um edema (inchaço), em vez de um nítido "bolo" ou caroço. Contudo, é fundamental lembrar: qualquer nova massa palpável exige atenção médica, pois pode ser a manifestação de um gânglio linfático aumentado ou de outra condição. Por outro lado, a ausência de uma protuberância visível não garante que a hérnia não exista.

Como dica prática, o médico sugere um teste simples: realizar alguns agachamentos e, mantendo-se em pé, observar a região de desconforto. Se surgir uma saliência, isso é um forte indício de uma formação hérnia. Se não houver alterações externas, isso não exclui o diagnóstico, mas reduz a probabilidade de tratar-se de uma hérnia grande e redutível.

Outro fator determinante é a reação à pressão intra-abdominal. A tosse é um gatilho natural para essa verificação, pois eleva bruscamente a pressão no abdômen. Se houver uma hérnia, a protuberância pode ficar mais nítida ou "empurrar" de dentro para fora. É esse sinal de impulso, e não necessariamente a dor, que os médicos utilizam durante o exame. Vale notar que a dor na tosse também pode ocorrer em lesões musculares, portanto, a dor isolada não é um critério diagnóstico absoluto. Da mesma forma, a falta de uma alteração visível durante a tosse não dá garantia total de ausência de hérnia, especialmente se ela for pequena ou se houver risco de encarceramento.

Comportamento no repouso e a questão do tempo

Uma característica distintiva das hérnias redutíveis é a sua tendência a diminuir ou desaparecer completamente quando a pessoa está deitada. Na posição horizontal, o conteúdo do saco herniário pode retornar espontaneamente à cavidade abdominal, aliviando a sensação de distensão. No caso de estiramentos musculares ou tendíneos, o edema e a dor geralmente não desaparecem instantaneamente com a mudança de postura. Se a desconforto melhora significativamente ao deitar, isso é mais consistente com uma hérnia.

Existe, porém, um alerta crucial: jamais se deve tentar forçar a redução de uma formação dolorosa. Se a protuberância costumava sumir no repouso e agora permanece e dói, isso é um sinal de encarceramento — uma emergência médica que requer atendimento imediato, e não apenas uma consulta de rotina.

Além disso, as hérnias frequentemente se manifestam sob carga estática prolongada, como o peso corporal sustentado por muito tempo. Se, após ficar em pé por um longo período (seja no trabalho ou no transporte), surgirem sensações de puxão, peso ou queimação na virilha, isso pode indicar uma protusão herniária. Esses sintomas costumam se intensificar ao longo do dia, mesmo sem exercícios intensos. Por outro lado, o estiramento costuma doer quando o músculo é utilizado ou após um movimento brusco específico. Não há uma fronteira rígida, pois a hérnia pode se manifestar pela primeira vez durante o esporte; o que importa é a soma dos sinais, e não um episódio isolado.

Aspectos específicos e a via para o diagnóstico

Em homens, a hérnia inguinal frequentemente desce em direção ao escroto. Se notar que uma metade do escroto está aumentada, há assimetria, inchaço ou sensação de peso combinada com a protuberância na virilha, é um sinal forte para buscar avaliação com um herniologista. Essa apresentação não é típica de um estiramento simples. Contudo, um escroto aumentado pode ser sintoma de outras condições, como hidrocele (acúmulo de líquido ao redor do testículo), tornando impossível um diagnóstico apenas pelo aspecto visual.

Há uma situação que exige máxima cautela: uma dor súbita e intensa no testículo ou no escroto pode indicar torção testicular, uma condição em que o fluxo sanguíneo é comprometido. Nesse caso, é necessária cirurgia de emergência, pois lesões irreversíveis podem ocorrer em poucas horas.

Todas as observações mencionadas são apenas indicadores indiretos e não substituem o exame médico presencial. Se parte ou todos os sinais indicarem possível hérnia, o próximo passo é agendar uma consulta com um cirurgião-heringiologista. O médico realizará o exame em diferentes posições e verificará a reação ao esforço. Se a imagem não for clara, podem ser solicitados exames de imagem, como ultrassonografia (com manobras dinâmicas) ou ressonância magnética.

Quando o diagnóstico de hérnia inguinal é confirmado, a recomendação padrão é a intervenção cirúrgica. Técnicas modernas permitem procedimentos por pequenos furos, garantindo a integridade da parede abdominal e uma recuperação mais rápida. A regra principal, reforçada pelo especialista, é não esperar que complicações surjam e evitar o autotratamento, especialmente se a dor se tornar constante ou aguda. A adequação de qualquer procedimento ao caso individual deve sempre ser discutida com o médico assistente.