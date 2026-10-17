Estudo humano revela que remédio para diabetes altera inflamação nas artérias

Uma descoberta recente traz um novo olhar sobre como certos medicamentos para diabetes podem atuar no corpo, indo além do controle do açúcar no sangue para influenciar a forma como o sistema imunológico se comporta nos vasos sanguíneos. Pesquisadores da Vanderbilt Health observaram que os inibidores de SGLT2 — classe de fármacos já consolidada no tratamento do diabetes tipo 2 — podem atuar na redução de inflamações que colocam o coração em risco.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ученый анализирует розовые таблетки в фармацевтической лаборатории

O ponto central da observação foi o comportamento de pequenos agrupamentos de células no sangue. Em um estudo piloto, cientistas acompanharam 16 mulheres com excesso de peso e pré-diabetes que utilizaram a empagliflozina (conhecida comercialmente como Jardiance) por três meses. O objetivo era entender se o medicamento alterava a formação de agregados monocitários-plaquetários (MPA), que ocorrem quando plaquetas — responsáveis pela coagulação — se grudam a monócitos, células de defesa do organismo.

Esses agregados MPA funcionam como marcadores de inflamação nas artérias e estão frequentemente associados a doenças cardiovasculares. O que chamou a atenção dos pesquisadores foi a velocidade da resposta: a redução desses grupos inflamatórios começou a ser detectada já nas primeiras duas semanas de terapia e continuou a cair até o final do período de 12 semanas.

O impacto além da perda de peso

Para garantir que a melhora não fosse apenas um reflexo de mudanças no estilo de vida, o estudo contou com um grupo de controle composto por mulheres que seguiram apenas uma dieta hipocalórica. Diferente do grupo que utilizou a empagliflozina, as mulheres da dieta não apresentaram a mesma queda nos agregados inflamatórios, sugerindo que a ação do medicamento ocorre por um mecanismo celular específico, e não apenas pela redução do peso corporal.

A análise detalhada revelou o que os cientistas chamam de "reprogramação metabólica". Os monócitos, que antes apresentavam um estado altamente inflamatório, passaram a exibir um perfil metabólico mais estável, voltado para a produção normal de energia. Segundo Mona Mashayekhi, professora adjunta de medicina na Vanderbilt Health, embora estudos com animais já sugerissem que esses fármacos poderiam modular a imunidade, esta é a primeira vez que evidências diretas mostram esse efeito em seres humanos.

Do laboratório ao paciente

Apesar do entusiasmo, é fundamental distinguir a descoberta biológica da aplicação clínica imediata. O estudo foi pequeno e focado em observar a mudança celular; isso não significa que a empagliflozina deva ser usada como um anti-inflamatório preventivo para quem não tem diabetes. O resultado atual muda a nossa compreensão sobre como o remédio protege o coração, mas não altera as indicações médicas já aprovadas.

O próximo passo da equipe de Mashayekhi é expandir a pesquisa para um estudo randomizado e controlado por placebo com 74 participantes com obesidade e síndrome metabólica. Além do sangue, os pesquisadores analisarão o tecido adiposo para entender a profundidade da inflamação no corpo ao longo de três meses.

Compreender esses mecanismos celulares pode ajudar os médicos a identificar, no futuro, quais pacientes se beneficiariam mais desse tipo de tratamento ou abrir caminho para a criação de novos fármacos que combatam a inflamação ligada à obesidade e às doenças renais. Qualquer ajuste em medicação ou início de tratamento deve ser discutido e decidido exclusivamente com o médico assistente, considerando as particularidades de cada caso.

Os achados foram publicados no periódico Circulation, da American Heart Association, com apoio dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) dos Estados Unidos.