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Uma pessoa morre a cada 72 segundos por doenças cardiovasculares no Brasil

Saúde

No Brasil, o relógio da mortalidade cardiovascular não para: a cada 72 segundos, uma vida é perdida. Até meados de outubro de 2026, o país já contabilizou 318.945 óbitos, uma média alarmante de 1.194 mortes por dia, ou aproximadamente 50 por hora. Os números são extraídos do Cardiômetro, ferramenta da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) que agora faz parte do Hub de Doenças Cardiovasculares, plataforma desenvolvida em parceria com a World Heart Federation (WHF).

Пациентка у кардиолога
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пациентка у кардиолога

O Hub não é apenas um repositório de números; ele cruza dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, estimativas do Global Burden of Disease (GBD) 2023 e dados populacionais do DataSUS e IBGE. O objetivo é transformar estatísticas brutas em evidências que possam orientar a gestão pública e a prática clínica.

As projeções para o futuro são preocupantes, mas não inevitáveis. Se a tendência das últimas duas décadas for mantida, a estimativa é que as mortes por doenças cardiovasculares subam 10,8% até 2030, saltando de 417.550 (em 2024) para 462.573.

Para o cardiologista Antonio Luiz Pinho Ribeiro, coordenador da plataforma, esse número é um alerta, não um destino. O médico enfatiza que a trajetória pode ser alterada se houver mudanças reais no acesso do cidadão ao sistema de saúde. O ponto crítico aqui não é a existência de protocolos, mas a efetividade da aplicação de políticas públicas de prevenção, a ampliação do diagnóstico precoce e a agilidade no tratamento.

Na prática, a diferença entre a vida e a morte nesses casos depende de fatores concretos: o controle rigoroso da hipertensão e do diabetes, a redução do tabagismo, o combate à obesidade e ao sedentarismo, além de um atendimento imediato e eficiente em casos de infarto e acidente vascular cerebral (AVC). Quando essas engrenagens funcionam, o resultado aparece: entre 2000 e 2024, a taxa de mortalidade caiu 36%, baixando de 306,4 para 195 óbitos a cada 100 mil habitantes.

Entretanto, esse progresso não é uniforme no território nacional. O novo Hub revela disparidades regionais profundas, expondo onde o acesso à saúde é mais precário. Atualmente, Alagoas apresenta a maior taxa de mortalidade do país, com 245,5 óbitos por 100 mil habitantes, seguido pelo Amapá (225,1) e Mato Grosso do Sul (220,4).

A plataforma, apresentada durante o 81º Congresso Brasileiro de Cardiologia no Rio de Janeiro, visa democratizar a informação. Ao permitir que pesquisadores, gestores públicos e profissionais de saúde visualizem indicadores por estado, sexo e faixa etária, a SBC busca transformar dados em ações concretas para que menos brasileiros sejam estatísticas a cada 72 segundos.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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